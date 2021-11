Schlieren «Ich finde Schlieren eine spannende Gemeinde» – Lea Aeschlimann bietet Kulturschaffenden und Vereinen eine Anlaufstelle Sie ist Schlierens Beauftragte für Kultur und Vereine. Nach den ersten 100 Tagen im Amt zieht Lea Aeschlimann Bilanz. Diese fällt positiv aus. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.11.2021, 04.00 Uhr

Lea Aeschlimann, Schlierens neue Beauftragte für Kultur und Vereine. Ruedi Burkart

Im altehrwürdigen Schlieremer Stürmeierhuus hat Lea Aeschlimann ihr Büro. Eingerichtet hat sie sich im ersten Stock im ehemaligen Sekretariat der Reformierten Kirchgemeinde. «Darum hat es in der Wand auch einen Schalter», sagt sie. Obwohl sie Angestellte der Stadt ist, arbeitet sie nicht im nahe gelegenen Stadthaus. Ungewöhnlich sei das für sie nicht, sagt sie. Jedenfalls nicht so ungewöhnlich wie die erste Frage des neugierigen Journalisten. Wie alt sie sei interessiere doch wirklich niemanden, meint Aeschlimann mit einem Lächeln. Sie spreche viel lieber über ihre Arbeit. Über ihren neuen Job, den sie per Anfang August angetreten hat.

Unterhalten wir uns also mit der neuen Beauftragten für Kultur und Vereine der Stadt Schlieren über ihre neue berufliche Herausforderung. Auf die Frage, wie sie ihr Fachwissen und ihr Engagement einfliessen lassen will, antwortet die Absolventin eines Studiums in Soziologie und Politikwissenschaften:

«Ich finde Schlieren eine spannende Gemeinde mit Entwicklungspotenzial. Hier ist eine Dynamik spürbar, hervorgerufen durch die Entwicklung und Veränderung der Bevölkerungsstruktur und der Arbeitsmöglichkeiten.»

Solche Veränderungen böten immer auch Entwicklungschancen, die es zu nutzen gelte. Aeschlimann: «Das ist hoch spannend für unseren Bereich Gesellschaft.»

Schön und gut, tönt ja wunderbar. Aber was dürfen Schlieremer Kulturschaffende und Vereine konkret von ihr erwarten? Was hat sie in den bisher gut drei Monaten bereits erreicht? Aeschlimann: «Ich habe den Anspruch, allen Parteien, die sich an unser Büro wenden, nahe zu sein.» Dem Videokünstler, der ein Gesuch um finanzielle Unterstützung einreicht, ebenso wie dem Chor, der sich um eine neue Übungslokalität bemüht.

Diese neu geschaffene Stelle brauche es, sagt sie

Lea Aeschlimann – sie arbeitete vor ihrem Engagement in Schlieren als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Luzern – ist mit einem Pensum von 60 Prozent angestellt, ist also drei Tage pro Woche erreichbar. Nur, warum braucht es eigentlich diese neu geschaffene Stelle? Bisher hatte man nicht den Eindruck, dass da in Schlieren im Bereich Networking der Vereine etwas fehlen würde. «Sehen Sie, bislang war es für interessierte Personen oder Vereine schwierig, in der Stadtverwaltung die richtige Person zu eruieren.» Das sei nun anders, jetzt sei klar, wohin man sich mit einem Anliegen wenden könne.

Ob sie auch aus ihrem Büro raus unter die Vereine geht, will der Journalist dann noch wissen. Wie wär's beispielsweise im kommenden Frühling mit dem Besuch eines Fussballspiels auf der Sportanlage Zelgli? Immerhin wird dort NLB-Frauenfussball zelebriert. Aeschlimann sagt lächelnd:

«Ob ich einmal auf einem Rasen anzutreffen sein werde? Grundsätzlich bin ich erst einmal offen und schaue, was es als Beauftragte für Kultur und Vereine braucht. Also möchte ich derzeit eigentlich nichts ausschliessen. Wir werden sehen, ob ein Besuch auf einem Spielfeld tatsächlich notwendig sein wird.»

Was sie aber mit Sicherheit sagen könne, sei, dass sie sich als Privatperson die eine oder andere musikalische Darbietung von Schlieremer Vereinen anschauen werde. Und lässt zum Schluss doch ein Türchen offen für einen Besuch auf dem Bolzplatz: «Weshalb dann nicht auch einmal eine sportliche Veranstaltung?» Apropos: In ihrer Freizeit gönnt sich Aeschlimann auch schon mal eine Yoga-Stunde oder eine spannende Lesung.

Auch wenn sie sich nach eigenen Angaben «noch einen genaueren Überblick verschaffen» müsse, ihr erstes Fazit zu ihrer neuen Stelle fällt positiv aus. Aeschlimann: «Ich habe schon die einen oder anderen positiven Rückmeldungen erhalten dürfen.» Der Bevölkerung stellte sich die neue Beauftragte für Kultur und Vereine zu Beginn dieses Monats anlässlich des Freiwilligen-Apéros im Stürmeierhuus vor. Knapp 90 Personen folgten der Einladung, Aeschlimann war mit dem Verlauf des Dankeschön-Anlasses zufrieden: «Ich hatte viele interessante Gespräche. Ich glaube, die Leute schätzen das neue Angebot der Stadt.»

