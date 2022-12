Hundesteuer Schlieren: Stadtrat beantwortet Anfrage von Schläpfer

Schlieren Höchste Hundesteuer: Der Stadtrat sieht keinen Grund, daran etwas zu ändern Nirgends bezahlen Limmattaler Hündeler mehr für ihr Tier als in Schlieren. Und nun kommt heraus, dass die Steuer durchaus reduziert werden könnte, wie die Antwort des Stadtrats auf eine Kleine Anfrage von Dominic Schläpfer (FDP) zeigt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Hat selber Hunde: der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP).

Der Schlieremer FDP-Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer wollte vom Stadtrat wissen, wieso die Hundesteuern in Schlieren so hoch sind. Nachdem der Schlieremer alt Gemeindeparlamentarier Rolf Wegmüller in einem Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung» vom 8. Oktober darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Stadt Schlieren, was die Höhe der Hundesteuer angeht, Spitzenreiterin ist, veröffentlichte die «Limmattaler Zeitung» eine Übersicht über die Höhe der Hundesteuer in allen Limmattaler Gemeinden und Schläpfer hakte beim Schlieremer Stadtrat nach.

In seiner Kleinen Anfrage forderte er den Stadtrat auf, in der Sache Transparenz zu schaffen. Er verlangte eine detaillierte Liste mit den über die letzten Jahren im Dienste der Hunde getätigten Ausgaben sowie eine Übersicht über die Einnahmen, die die Stadt mit dieser Steuer generiert hat.

Das Hundegesetz des Kantons Zürich hält fest, dass die Gemeinden die Höhe der Abgaben selbst bestimmen können, sie müssen sich aber zwischen 70 und 200 Franken bewegen. Schlieren ist im Limmattal die einzige Gemeinde, die an die Grenze geht. Davon werden 30 Franken an den Kanton abgegeben.

Diese Woche hat nun der Stadtrat seine Antwort publiziert. Daraus geht hervor, wofür die Stadt zum Wohl der Hunde, ihrer Halter und ihrer Mitmenschen Geld ausgibt. Man erfährt etwa, dass die «Reinigung Hundekot» 10’000 Franken im Jahr kostet und noch einmal so viel Geld für Robidog-Säckli ausgegeben wird. Zudem schlägt die «Leerung der Entsorgungsstellen von Montag bis Samstag» mit 20’000 Franken zu Buche. Man lernt, dass die Stadtpolizei auch im Dienst der Hunde arbeitet. So kostet es 15’000 Franken jährlich. dass sie unter anderem Chip- und Leinenpflichtkontrollen vornimmt.

In der Antwort des Stadtrats steht aber auch, wie viel Geld die Hundesteuer in die Stadtkasse spült und wie hoch der Aufwand auf Seiten der Stadt insgesamt ist. Gemäss der Aufstellung des Stadtrats betrugen die Ausgaben im Jahr 2021 exakt 105'000 Franken. Dem gegenüber standen für dasselbe Jahr Netto-Steuereinnahmen von knapp 124’000 Franken, dies nach Abzug der Abgabe an den Kanton. Die Jahre davor beliefen sich die Netto-Einnahmen auf rund 114’000 Franken (2020), rund 111’000 Franken (2019) und rund 105’000 Franken (2018). Die Ausgaben für die vor 2021 hingegen werden in der Antwort nicht aufgelistet.

Die Hundesteuer-Einnahmen sind höher als die Ausgaben

Im Jahr 2021 waren die Einnahmen durch die Hundesteuer also um 19'000 Franken höher, als der Betrag, den die Tiere die Stadt tatsächlich gekostet haben. Diesen Unterschied erklärt sich der Stadtrat damit, dass sich in diesem Jahr, das in die Coronazeit fällt, viele Leute einen Hund angeschafft hätten. Deshalb gleich die Steuer zu senken, ist aus Sicht des Stadtrats aber nicht nötig. Er rechnet damit, dass sich die Zahlen über einen bestimmten Zeitraum angleichen werden.

Völlig ausschliessen will er die Reduktion der Abgaben aber auch nicht: «Sollte sich zeigen, dass die Einnahmen weiterhin hoch bleiben, würde der Stadtrat die Hundesteuer anpassen.» Parlamentarier Schläpfer hatte dagegen in seinem Vorstoss in einem solchen Fall ausdrücklich eine Steuersenkung «auf den schnellstmöglichen Zeitpunkt» gefordert. Der Stadtrat wiederum betont in seiner Antwort, dass die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen seien. Dies, weil sie bestimmte Kosten, etwa für die Aufwendungen zur Bearbeitung von Stadtmelder-Einträgen nicht berücksichtigten.

Dominic Schläpfer hat unterdessen bereits erste Rückfragen an den Stadtrat gestellt. Er will deshalb noch mit einer Stellungnahme zuwarten. Er sagt jedoch bereits, dass er im Moment keine weiteren Schritte einzuleiten gedenke.

