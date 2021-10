Schlieremer Parlament übt am Gemeinderatsausflug das Hornussen

Schlieren Hornuss-Talente entdeckt: Die Schlieremer Parlamentsmitglieder stellten sich beim Kriegsspiel gar nicht mal so schlecht an Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP) zeigte seinen Kollegen am Parlamentsausflug, wie man hornusst. Ganz wurden die politischen Gräben beim ungezwungenen Spiel aber nicht vergessen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 03.10.2021, 12.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Voller Einsatz des ehemaligen Parlamentariers Moritz Berlinger (SVP). Er war im Frühling infolge Wegzugs aus der Stadt Schlieren von seinem Amt als Parlamentarier zurückgetreten. Lukas Elser Auch Stadtrat Andreas Kriesi (GLP) schlug zu. Lukas Elser Lukas Speck (GLP) macht nach, was ihm die Coaches in blau gezeigt haben. Lukas Elser Das kritische Publikum johlte, wenn jemand besonders weit schoss. Lukas Elser Die Nouss ist im Gegenlicht fast nicht zu erkennen. Lukas Elser Das Wetter passte. Lukas Elser Der Trainer erklärt die Spielregeln. Stadtrat Pascal Leuchtmann (SP) und Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) hören zu. Lukas Elser

Einander auf neutralem Grund begegnen, fern von Partei-Grabenkämpfen und der üblichen Gehässigkeiten im Rat. Das bezweckt der alljährliche Ausflug des Schlieremer Parlaments.

Die Voraussetzungen dafür hat der dieses Jahr von Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP) organisierte Anlass am Samstag definitiv erfüllt. Viel ungezwungener hätte der Rahmen kaum sein können. Hornussen stand auf dem Programm, ein urschweizerisches Kriegsspiel, das für die Politiker so unbekannt war, dass sich niemand wirklich schämen musste, wenn er sich beim Schwingen des Geräts wie ein ungelenker Kartoffelsack anstellte.

Etwas Übung braucht es schon

Dabei schlugen sich die Schlieremer Politiker gar nicht mal so schlecht. Einige Trockenübungen mit dem Stecken genügten – und schon hatten sie das Gefühl für den Schwung verinnerlicht und waren bereit für den Bock.

Parlamentsausflug Schlieren. 2021. Rothrist. Hornussen. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung

Dort galt es unter fachkundiger Anleitung der Profis von der Hornussgesellschaft Rothrist-Olten den Nouss abzuschlagen. Möglichst weit, denn das gibt im Spiel mehr Punkte – und beeindruckt mitunter auch den einen oder anderen Ratskollegen.

Die Lernkurve entwickelte sich bei den meisten exponentiell. Beim ersten Versuch haute die Politikerin meist ein Stück Erde aus dem Boden, traf die Nouss aber nicht. Beim zweiten Versuch berührte ihr Stecken bereits das Ziel, allerdings fiel die schwarze Kunststoffscheibe wenige Zentimeter vor dem Bock in einer abstürzenden Bewegung kläglich zu Boden. Doch beim dritten Versuch spickte das Geschoss dann meist in hoher Geschwindigkeit über das Feld.

Die SVP fühlt sich von den guten Grünen herausgefordert

Eine wirklich schlechte Figur machte dabei niemand. Die Hornuss-Coaches wussten mit jedem Potenzial etwas anzustellen. Manche fielen besonders auf. Dominik Ritzmann (Grüne) schmetterte die Nouss mehrere Mal so weit übers Feld, dass Stadtrat Christian Meier (SVP) zu seinen Parteikollegen sagte:

«Es mag mich jetzt, dass ausgerechnet die Grünen so gut abschneiden.»

Selbstverständlich handelte es sich dabei nur um ein nett gemeintes Hochnehmen unter Kollegen.

Ein bisschen wurde Meiers Ehrgeiz dann aber doch angestachelt. Der Ressortvorsteher Alters und Soziales stand immer wieder auf dem Platz und übte fleissig. Bis auch er den Abschlag wie sein grüner Konkurrent beherrschte. Wer von den beiden schliesslich gewonnen hat, wissen höchstens die Coaches. Denn so verbissen, dass man die Längen der Schläge auch noch vergleichen musste, war der Wettkampf dann auch nicht.

Stadträtin Manuela Stiefel mischt ganz vorne mit

Wer sich nun die Frage stellt, ob Ehrgeiz nur beim männlichen Geschlecht zu erkennen war, darf beruhigt sein: Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) gehörte zu den Spielenden, die sich die Technik von den Rothrister Hornussern abseits vom Trubel ganz genau zeigen liess. Und auch beim Abschlagen war sie stets vorne in der Schlange der Anstehenden zu sehen.

Beeindruckt waren die Trainer von Nicolas Thoma vom Parlamentssekretariat. Sein Abschlag war viel weniger spektakulär als derjenige mancher Kollegen, die bei der sportlichen Übung das Gesicht richtiggehend verzerrten und ganze Pirouetten vollführten. Die Coaches aber lobten Thoma in den höchsten Tönen. Er musste mehrfach antreten, weil er einen «so geilen Zug» hatte. Der Spieler selbst verstand den ganzen Aufruhr zuerst nicht. Etwas verdutzt fragte er bei den Profis nach. Einer von ihnen meinte: «Sagen wir mal, du hast eine Geschwindigkeit, die für uns nicht alltäglich ist.»

Nicolas Thoma traf die Nouss stets. Lukas Elser

Ein anderes Talent schienen die Profis in Moritz Berlinger (SVP) entdeckt zu haben. Er, der zum Abendessen wegen seines kürzlich erfolgten Rücktritts offiziell verabschiedet wurde, coachten die Trainer so lange, dass man schon fast von Talentförderung sprechen kann.

Politisieren am herrschaftlichen Sitz

Nach zig Sprüchen, Schinkengipfeli und nostalgischen Erzählungen über die Zeit, als man nach solchen Übungen noch keinen Muskelkater verspürte, sowie ein paar Schrammen und vom Stecken schwarz gefärbten Händen, beschloss man das Spielfeld zu verlassen. Alt Parlamentarier Urs Peyer (SVP) chauffierte die Gesellschaft weiter nach Baden, wo sie das Abendessen erwartete. Hoch über dem Talkessel, auf dem Schloss Schartenfels, tischten ihnen die Kellnerinnen Blattsalat im Parmesankorb, Kürbiscrèmesuppe und Rindsfilet an Balsamicojus auf.

Erst jetzt diskutierte man so richtig über Politik. Inhaltlich wurde dabei nichts ausgelassen: LGBTIQA+, Minarettverbot oder die geplante Begegnungszone am Bahnhof Schlieren – jedes Thema war dabei. So angeregt war das Gespräch, dass die Gesellschaft erst kurz vor Mitternacht wieder in Schlieren eintraf. Und vorausgesetzt, der Pinot gris ist einem nicht zu Kopf gestiegen, dürfte wohl so manches Parlamentsmitglied in der Nacht von tollkühnen Hornuss-Schwüngen geträumt haben.