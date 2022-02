Bundesrat Guy Parmelin besucht das JED in Schlieren

Schlieren Hoher Besuch aus Bern: Bundesrat Guy Parmelin lässt sich durchs JED führen und entdeckt die Büros der Zukunft Guy Parmelin beehrte am Donnerstag den Engineers’-Day-Netzwerkanlass im Business-Hub JED in Schlieren. Nach einer Führung durch den neuen Geschäftssitz der Innovationsfirma Zühlke, riet er den Gästen in einer Rede, Ingenieure zu heiraten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Zühlke-CEO Nicolas Durville (rechts) zeigt Bundesrat Guy Parmelin bei einem Rundgang durch den neuen Firmensitz im JED einen Milchschäumer, der das Unternehmen für Nespresso entwickelt hat. Severin Bigler

Hoher Besuch für Schlieren: Am Donnerstag, dem Tag, an dem fast alle Coronamassnahmen fielen, beehrte Bundesrat Guy Parmelin die Stadt mit seiner Präsenz. Er folgte der Einladung von Daniel Löhr und Christian Vils, Co-Initianten des Engineers’ Day, die im Business-Hub JED in Schlieren einen Netzwerkanlass für Ingenieurinnen und Ingenieure veranstalteten.

Die Gelegenheit, persönlich auf den Bundesrat zu treffen, liessen sich der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) und Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) nicht nehmen. Gemeinsam mit Stadtschreiberin Janine Bron, Standortförderer Albert Schweizer und Jasmina Ritz, Geschäftsführerin der Limmatstadt AG, warteten sie auf den Waadtländer SVP-Politiker.

Zu ihnen gesellte sich Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP), die sich bei Bärtschiger und Stiefel nach den Ergebnissen der Schlieremer Stadtratswahlen vom Abstimmungssonntag erkundigte. Die Anfahrt einer schwarzen Limousine unterbrach das Gespräch über den bevorstehenden zweiten Wahlgang ums Stadtpräsidium.

Moderne Sitzungszimmer in den alten Druckerhallen

Als erstes wurde der besondere Gast durch die Geschäftsräume der Firma Zühlke, die im Juni 2020 ins JED-Areal eingezogen war, geführt. Parmelin liess sich von CEO Nicolas Durville die modernen Arbeitsplätze des Innovationsunternehmens zeigen. Die Firma verwandelte die ehemaligen Hallen der NZZ-Druckerei in einen vierstöckigen Geschäftssitz für 600 Mitarbeitende. Zu sehen waren grosszügige Arbeitsplätze mit informellem Charakter sowie Besprechungs- zimmer, in denen auch virtuell Arbeitskollegen von zuhause zugeschaltet werden können.

Parmelin zeigte sich interessiert an den neuen Arbeitsformen, fand aber auch, dass es nach einer Weile eine Auswertung benötige. «Neue Arbeitsweisen sorgen für neue Herausforderungen etwa im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit», sagte der Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung.

Er selbst könne überall arbeiten, so Parmelin. «Doch wenn ich konzentriert sein muss, brauche ich einen geschlossenen Raum, in dem ich nicht abgelenkt werden kann.» In seiner Rede nach der Führung richtete er sich an die Ingenieurinnen und Ingenieure: «Der Denk- und Werkplatz Schweiz braucht Ihre smarten Ideen, Ihren Gestaltungswillen und Ihre Kompetenzen. Nur so können wir auch künftig wettbewerbsfähig und technologisch gesehen auf der Höhe der Zeit zu sein.» Es sei ihm wichtig, diese Berufsgattung zu unterstützen. «Sei es die Fahrt über eine Brücke oder der Kaffe aus dem Vollautomaten. Wir profitieren täglich von Ingenieurs-Leistungen, oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst.»

Sich ein Beispiel an Ingenieuren nehmen

Parmelins Lob ging sogar so weit, dass er den Anwesenden Gründe aufzählte, wieso es sich lohne, eine Ingenieurin oder einen Ingenieur zu heiraten. «Sie haben die Fähigkeit, Fehler zuzugeben und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.» Diese Eigenschaft sei für jede und jeden hilfreich. Und so spannte Parmelin den Bogen zur Politik: «Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir scheitern und neue Wege finden müssen. Beim Bundesrat liegen grosse Themen auf dem Tisch wie das EU-Dossier oder die Stromversorgung. «Suchen wir gemeinsam nach Lösungen, bleiben wir im Gespräch und offen für Ideen von anderen, werden wir auch grosse Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft lösen können.»

Nach einer kurzen Fragerunde verabschiedete sich der Bundesrat bereits. Ein weiterer Termin wartete im bündnerischen Maienfeld. «Es soll sehr guten Wein dort haben», sagte Parmelin mit einem Schmunzeln. Vor seiner Zeit als Bundesrat war er als Bauer und Winzer auf dem familieneigenen Hof tätig. Ein nächster Besuch im Limmattal scheint nur eine Frage der Zeit. Schliesslich gibt es hier auch guten Wein.

