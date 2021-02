Coronavirus Seltener Blick hinter die Kulissen: In Schlieren lagert der Stoff, der die Pandemie beenden soll Die Kantonsapotheke in Schlieren ist der Dreh- und Angelpunkt für die Lagerung und Verteilung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/Biontech. Von hier aus werden Spitäler, Arztpraxen und Heime im ganzen Kanton beliefert. Doch die Logistik ist hoch anspruchsvoll – und eine längerfristige Planung fast unmöglich. Sven Hoti 05.02.2021, 04.30 Uhr

Heikle Fracht: Eine Mitarbeiterin der Kantonsapotheke bereitet den Versand der Impfdosen von Pfizer/Biontech vor. Bild: Severin Bigler

Morgens kurz vor 7 Uhr scheint Schlieren noch zu schlafen. Vor dem weissen Kubus im Industriequartier herrscht Ruhe. Einzig das Prasseln der Regentropfen hallt durch die Dunkelheit. In wenigen Stunden wird hier ein Transporter vorfahren und Dutzende in Kühlboxen verpackte Fläschchen einladen. Sie enthalten einen hoch sensiblen und derzeit heiss begehrten Stoff, der das Ende der Coronapandemie besiegeln soll.

An der Front des weiss-getäfelten Hauses prangt, in schwarzen Lettern geschrieben, der Name Kantonsapotheke. Hier drin lagern die Impfdosen der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech für den gesamten Kanton Zürich. Die Kantonsapotheke erhält die Dosen aus der Armeeapotheke des Bundes. Diese wiederum beschafft sie direkt bei den Herstellern. Von Schlieren aus wird der Impfstoff dann an die verschiedenen Institutionen verteilt. Von Spitälern, Arztpraxen bis hin zu Heimen: Über 400 Einrichtungen wurden bisher beliefert.

«Wir müssen fast auf Tagesbasis planen», sagt Kantonsapotheker Andreas Hintermann. Bild: Severin Bigler

Bis zur Lieferung müssen allerdings zahlreiche Vorbereitungen getroffen werden. Für Kantonsapotheker Andreas Hintermann und sein Team beginnt der Arbeitstag deshalb jeweils bereits am Morgen um 6 Uhr. Die Vorbereitungen für den Versand sollen jeweils abgeschlossen werden, bis das Tagesgeschäft anfange, sagt er. Der «Limmattaler Zeitung» gewährt Hintermann einen seltenen Einblick in die betrieblichen Abläufe rund um die Lagerung und die Verteilung des Corona-Impfstoffes.

Jeder Tropfen zählt

An diesem Mittwoch sollen fünf Heime mit etwa 500 bis 600 Dosen versorgt werden. Die Heime mussten ihre Bestellungen bis zum Vortag um 11 Uhr auf einer Onlineplattform abgeben. Die Kantonsapotheke verspricht, die entsprechenden Dosen zwischen 10 und 16 Uhr am nächsten Tag zu liefern. Diese Abmachung gewähre der Apotheke etwas Raum, falls etwas Unvorhergesehenes eintreffen sollte, erklärt Hintermann.

Sie mögen es kalt: Die Impfdosen von Pfizer/Biontech lagern in einem Ultratiefkühler bei rund minus 80 Grad Celsius. Bild: Severin Bigler

Am Morgen des Liefertermins werden die bestellten Impfdosen aus einem Ultratiefkühler herausgeholt. Der Impfstoff von Pfizer/Biontech ist hochempfindlich. Weil er extreme Kälte benötigt, werden die Fläschchen bei rund minus 80 Grad Celsius gelagert. Bei dieser Temperatur würde man nach Berührungen schnell Verbrennungen davontragen. Deshalb verwenden die Mitarbeitenden spezielle Pinzetten im Umgang mit dem Impfstoff. Auch Erschütterungen erträgt er gar nicht und wird durch diese schnell unbrauchbar.

Haben die Impfdosen den Ultratiefkühler verlassen, startet die gedankliche Stoppuhr. Ab dann bleiben drei Minuten Zeit, um die Fläschchen in eine kühlere Umgebung zu schaffen. Wird die Limite überschritten, muss der Impfstoff innert acht Stunden aufgebraucht werden. Im Normalfall ist er bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad etwa fünf Tage lang haltbar.

Die Impfdosen werden mit einem Kühlelement und Schaumstoff in eine Kühlbox gepackt. Bild: Severin Bigler

In einem separaten Kühlraum werden die Impfdosen zusammen mit Schaumstoff, der Erschütterungen vorbeugen soll, sowie Kühlelementen in eine hellblaue Box gepackt. Diese wird per Etikett für die Abnehmer mit dem Ablaufdatum versehen.

Schliesslich fehlt noch das zur Verabreichung der Impfung nötige Equipment. Kanülen, Tupfer und unterschiedlich dicke Nadeln sowie eine Kochsalzlösung werden separat in einen Karton gepackt. Auch ganz feine Insulinspritzen werden beigelegt. Im Zusammenhang mit den Impfdosen zählt nämlich jeder Tropfen. Pro Fläschchen lassen sich zwischen fünf und sechs Dosen verabreichen. Da immer ein Rest in der Nadel zurückbleibt, beeinflusst deren Dicke, wie gross die Ausbeute ist.

Das zur Impfung nötige Equipment wird in einer separaten Schachtel mitgeliefert. Bild: Severin Bigler

Der Karton wird schliesslich zusammen mit der Box zum Versand bereitgestellt. Die Lieferung zu den verschiedenen Institutionen übernimmt ein privater Partner der Kantonsapotheke. Aus Sicherheitsgründen soll er an dieser Stelle aber anonym bleiben.

In etwa vier Wochen wird das ganze Prozedere für jede Einrichtung nochmals wiederholt. Denn dann steht die für eine volle Wirksamkeit benötigte zweite Impfdosis an.

Logistik des Impfstoffs sorgt für Mehraufwand

Für die Kantonsapotheke ist das ganze Impfstoff-Geschäft lediglich ein Teil des Gesamtbetriebs. Als Dienstleistungsunternehmen der kantonalen Gesundheitsdirektion ist sie in erster Linie verantwortlich für die Beschaffung von Arzneimitteln sowie deren Verteilung an das Universitätsspital Zürich und das Kantonsspital Winterthur. Die Kantonsapotheke stellt zudem seltene Medikamente selber her.

In der Kantonsapotheke lagern Tausende Arzneimittel für die Versorgung der grossen Zürcher Spitäler. Bild: Severin Bigler

Mit der Coronapandemie und der Logistik rund um den Impfstoff sei jedoch ein grosser Mehraufwand entstanden. Vielen sei das gar nicht bewusst, meint Hintermann. Aber:

«Es geht nicht einfach darum, ein Schächtelchen zu nehmen und abzuschicken. Dahinter steckt eine riesige Planung.»

Hinzu kommt die nicht gegebene Planungssicherheit. «Was diese Woche stimmt, kann nächste Woche schon wieder anders sein», erklärt Hintermann. Für die Kantonsapotheke bedeutet dies: Die Prozesse müssen immer wieder angepasst werden. Zudem sind die Impfdosen aufgrund von Lieferengpässen seitens der Hersteller knapp bemessen. Man erfahre jeweils erst zwei bis drei Tage im Voraus, ob die Armeeapotheke nun Impfdosen liefern könne oder nicht. «Eine längerfristige Planung ist momentan praktisch unmöglich. Wir müssen fast auf Tagesbasis planen», sagt Hintermann.

Bereit für den Versand: Die hellblaue Box mit den Impfdosen wird zusammen mit einer Schachtel mit Impfequipment verschickt. Bild: Severin Bigler

Insgesamt habe die Kantonsapotheke das schwierige Coronajahr 2020 gut bewältigt. «Es war ein intensives Jahr für uns. Wir haben allerdings gesehen, dass wir gut aufgestellt sind und über die nötigen Spezialisten und Netzwerke verfügen. Denn das alles schafft man nicht alleine.» Mit dem Standort in Schlieren verfüge man zudem über die nötige Flexibilität. Anfang 2017 zog sie vom Universitätsspital Zürich in den Neubau zwischen Juchhof und Gaswerk-Areal.

Die nächsten Monate könnten nochmals intensiv werden, meint Hintermann. Zwar werde die Kantonsapotheke keine neuen Impfstoffe auf Lager entgegennehmen, sagt er. Die Lagerung und Verteilung des Impfstoffes von Moderna werde etwa von einem externen Partner koordiniert. Doch in ein paar Wochen sollen insgesamt grössere Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen. Dafür müssten zusätzliche Personalressourcen geschaffen werden. «Wir fahren jetzt bereits mit den Leuten rauf», sagt Hintermann. Es gilt, sich auf den Endspurt in der Pandemie vorzubereiten.