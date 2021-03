Schlieren Heisses Eisen: Der Stadtrat will die Verantwortung für die Gleisquerung Reitmen an den Kanton abgeben Weil die Kosten und die Komplexität viel zu hoch für eine Gemeinde seien, fordert der Schlieremer Stadtrat ein Umdenken. Dass er damit dem immer stärker werdenden Widerstand gegen das Projekt entkommen will, sei nicht der Fall, sagt Bauvorstand Stefano Kunz (CVP/Die Mitte). Alex Rudolf 18.03.2021, 04.00 Uhr

Hier in der Nähe des Schulhauses Reitmen könnte die Gleisquerung hinkommen.







Bild: Sandra Ardizzone

In den beiden vergangenen Jahrzehnten legte Schlieren ein beachtliches Wachstum an den Tag. Lebten zur Jahrtausendwende erst knapp 12'800 Menschen in der Stadt, so durchbricht sie bald die 20'000er-Grenze. Vorwiegend im Westen, wo früher mit Gebrauchtwagen gehandelt wurde, stehen heute grosse Wohnblöcke und herrscht buntes Treiben.