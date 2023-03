Eishockey Und jetzt noch das Dessert: Der EHC Urdorf spielt am nächsten Samstag um den Titel

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga ist vor dem 3.-Liga-Final. Am kommenden Samstag treten die «Stiere» auf der heimischen Weihermatt gegen den Thurgauer EHC Wilen-Neunforn an.