Schlieren Hat die Stadt ein Problem mit Jugendbanden? Die Fragestunde im Schlieremer Parlament klärt auf Die Mitglieder des Parlaments richteten 26 Fragen an den Stadtrat. Dabei ging es um die Quote bei der Gymiprüfung, Lichtverschmutzung und den Stau beim Stadtkreisel. Alex Rudolf 13.05.2021, 04.00 Uhr

Der Stau beim Stadtkreisel nimmt erst ab, wenn die Engstringerkreuzung ausgebaut ist. Bild: David Egger

1. Welchen Plan hat der Stadtrat für das Verkehrschaos beim Stadtkreisel?

Der Stau zu Stosszeiten rund um den Stadtplatz ist und bleibt ein politischer Dauerbrenner. Dominic Schläpfer (FDP) wollte wissen, welche Massnahmen der Stadtrat ergreift, um die teils über mehrere hundert Meter langen Autokolonnen zu verhindern. «Leider keine», sagte der verantwortliche Vorsteher Bau und Planung Stefano Kunz (CVP). Zwar sei man mit den Verkehrsbetrieben Zürich und der kantonalen Tiefbauabteilung in Gesprächen. «Daraus werden aber wohl keine langfristigen Lösungen resultieren», sagte Kunz. Und weiter:

«Also erinnern Sie ihr Umfeld, eher die Bernstrasse und nicht die Zürcher- Badenerstrasse zu nutzen.»

Erst mit dem Ausbau des Engstringerknotens wird dem Verkehrschaos Abhilfe geschaffen. Diesbezüglich hat Kunz jedoch gute Nachrichten. «Die Differenzen zwischen Stadt und Kanton konnten bereinigt werden, weshalb es voraussichtlich bald vorwärtsgehen wird.»

Der Schlieremer Polizei ist keine Häufung von Jugendkriminalität bekannt. Bild: Martin Ruetschi/KEYSTONE

2. Hat Schlieren ein Problem mit Jugendgangs?

Boris Steffen (SVP) wollte vom Stadtrat wissen, wie viele Notrufe jährlich bei der Stadtpolizei aufgrund von Jugendgangs eingehen. Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP) erklärte, dass Notrufe über die Nummer 117 gehen und danach zugeteilt würden. «Rapportiert wird nicht nach den Verursachern, sondern nach den Umständen. Wir erfahren also von Unruhestiftung und nicht explizit von Jugendgangs», so Leuchtmann. Er könne aber sagen, dass Jugendkriminalität verglichen mit den Werten des Kantons nicht auffällig angestiegen sei.

«Kantonspolizei wie auch Stadtpolizei sagen, dass es in dieser Hinsicht keine Auffälligkeiten gibt. Dies liegt wohl an der Präsenz der Polizei.»

Leuchtmann führte Steffens Frage zurück auf die Medienberichterstattung über Bandenkriminalität. «Medien recherchieren jedoch nicht immer sorgfältig.»

Unter grossem Widerstand erhöhte Schlieren seine Horttarife. Bild: Matthias Jurt

3. Wie viele Eltern kündigten den Kinderhort wegen der Preiserhöhung?

Ab August dieses Jahres gelten die neuen Horttarife für Schlieremer Kinder. Diese wurden von der Schule erhöht, was grossen Widerstand auslöste. Gemeinderätin Rixhil Agusi (SP) wollte wissen, wie viele Familien ihre Kinder vom Hort abgemeldet haben, weil die Betreuung teurer wurde. Auch wollte sie wissen, ob in Schlieremer Horten nun Kündigungen ausgesprochen werden müssen, da Hortplätze möglicherweise nicht besetzt werden konnten.

Schulvorsteherin Bea Krebs (FDP) hielt fest, dass man bei den Schlieremer Horten nicht kündigen, sondern sein Kind einfach nicht mehr anmelden könne. Die aktuellen Zahlen seien zudem nicht abschliessend, da man die Kinder noch bis Ende Mai anmelden könne. Der Mittagstisch im Kalktarren ist zwei Prozent weniger stark belegt, der Nachmittagshort dafür um fünf Prozent mehr. Der Reitmen-Mittagstisch ist verglichen zum aktuellen Jahr voraussichtlich 10 Prozent weniger, der Nachmittagshort 16 Prozent mehr ausgelastet.

Auch im Hofacker besuchen 10 Prozent weniger Kinder den Mittagstisch und beim Nachmittagshort wächst die Anzahl Kinder um 5 Prozent. Beim Hort Schärerwiese hingegen besuchen 21 Prozent weniger Kinder den Mittagstisch und rund 18 Prozent weniger den Nachmittagshort. Im Zelgli nahm die Quote beim Mittagstisch um 11 Prozent ab und beim Nachmittagshort um 9 Prozent. Kündigungen beim Hortpersonal hätten keine ausgesprochen werden müssen.

Badi Im Moos: Eine einmalige Marketingmassnahme ermöglichte günstige Saisonkarten.

Bild: Bettina Hamilton-Irvine

4. Warum gibt es keinen vergünstigen Vorverkauf für Badi-Abos?

Wer ein Saisonabonnement der Badi Im Moos kaufen will und in der Stadt wohnt, bezahlt dafür 70 Franken. Dies ist 30 Franken günstiger als der Preis der Saisonkarte für Auswärtige. Doch Walter Jucker (SP) erinnert sich, dass es in den Jahren zuvor einen Vorverkauf für Saisonkarten gab, bei dem diese noch günstiger hatten erworben werden können. Er wollte vom Stadtrat wissen, warum es diesen aktuell nicht mehr gibt. Der Ressortvorsteher Werke und Anlagen Andreas Kriesi (GLP) präzisierte, dass es sich bei besagtem vergünstigten Vorverkauf um eine Marketingmassnahme gehandelt habe. «Diese wird nicht jedes Jahr durchgeführt.»

Das jüngste der Schlieremer Schulhäuser, das Reitmen, wurde vor vier Jahren fertiggestellt. Bild: Severin Bigler

5. Braucht Schlieren zusätzlichen Schulraum?

Das Schulhaus Reitmen wurde erst 2017 eingeweiht, doch wächst die Schlieremer Bevölkerung weiter. Vor diesem Hintergrund fragte Dominic Schläpfer (FDP), der selber als Lehrer in Schlieren tätig ist, ob der Stadtrat Bedarf für einen weiteren Schulhaus-Neubau sehe. Falls ja, wollte er auch wissen, wo dieser hinkommen könnte. Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) hielt ihre Antwort kurz und knapp fest:

«Ja, es besteht weiterer Bedarf.»

Die Schule halte vier Mal jährlich eine Schulraumplanungssitzung mit den Verantwortlichen des Ressorts Finanzen und Liegenschaften ab, wo dieses Thema besprochen werde. «Laut aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass der Schulraum im Gebiet Zelgli bald knapp wird,» erklärte Krebs. Doch sei nicht ein Schulhaus-Neubau am wahrscheinlichsten, sondern ein Ausbau der bestehenden Anlage im Quartier.

44 Prozent der Schlieremer Schülerinnen und Schüler, welche die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium absolviert haben, bestanden diese auch. Bild: David Egger

6. Wie viele Schulkinder bestanden die Gymiprüfung?

Wie gescheit die Schlieremer Sechstklässlerinnen und Sechstklässler sind, wollte Songül Viridén (GLP) wissen. Sie erkundigte sich danach, wie viele davon die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium abgelegt beziehungsweise bestanden haben. Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) nannte dieses Thema gleich eingangs einen Dauerbrenner. Von den 27 Kindern, die an die Prüfung gingen, hätten acht Mädchen und vier Knaben diese erfolgreich absolviert. Dies entspreche einer Erfolgsquote von 44 Prozent.

Bei rund 160 Sechstklässlern in der Stadt weise man eine Gymiquote von acht Prozent auf. Verglichen mit anderen Gemeinden sei man mit diesem Wert zufrieden: «In Dietikon waren es 9, in Urdorf 11, in Uitikon 16 und in Weiningen 6», führte Krebs aus. Zudem wollte Viridén wissen, wie Schlieren damit im Vergleich zu den Vorjahren abschneidet. In den vergangenen Jahren seien es jeweils acht bis neun Kinder gewesen, sagte Krebs. «Mit zwölf dürfen wir also durchaus stolz sein.»

Der Bücherschrank kostete die Stadt rund 14'500 Franken. Bild: Severin Bigler

7. Wie teuer war der Bücherschrank in der Stadtmitte?

Ihn habe der schöne Bücherschrank gleich beim Zentrumsplatz erstaunt, hiess es in der Frage von Lukas Speck (GLP). Dort kann man Bücher gratis mitnehmen und eigene Bücher abgeben. «Im Parlament war die Rede von einer umfunktionierten Telefonkabine, aber keinesfalls von einem fixen Betonsockel und einer luxuriösen Vitrine.» Daher erkundigte er sich bei Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) über die Kosten. Diese hätten 9900 Franken für den Schrank und 4500 Franken für den Betonsockel betragen. Sie hätten im Rahmen des ordentlichen Budgets beglichen werden können.

«Es gibt sehr wenig klassische Telefonkabinen. Die Anschaffung einer solchen wäre also entsprechend teuer geworden,»

so Bärtschiger. Die Kosten für den Betonsockel seien relativ hoch gewesen, doch gingen Sicherheitsaspekte vor. Zudem: «Das Bibliothek-Team, welches den Schrank betreibt, ist positiv überrascht, wie gut mit den Büchern umgegangen wird.» Im vergangenen Oktober wurde das Bauwerk eröffnet.

Wird es am Himmel über städtischen Gebieten in der Nacht zu hell, können Tiere darunter leiden.







Bild: Severin Bigler

8. Leidet Schlieren unter Lichtverschmutzung?

In städtischen Gebieten gelangt nachts viel Licht in den Himmel. Dabei handelt es sich um Lichtverschmutzung. Dominik Ritzmann (Grüne) wollte vom Stadtrat wissen, wie er dagegen vorgehe. Der Ressortvorsteher Bau und Planung Stefano Kunz (CVP) wies darauf hin, dass sich die Energiekommission derzeit mit der Erarbeitung eines Plan Lumière beschäftige. Ritzmann kritisierte in seiner Frage eine Leuchtreklame am Alten Zürichweg. Die Bewilligung dieser Leuchtreklamen laufe über die Baupolizei, wie Kunz ausführte.

«Grundsätzlich wird verlangt, dass LED angewendet und nicht gegen oben geleuchtet wird»,

so Kunz. Auch das Zeitfenster spiele eine Rolle, denn üblicherweise müssen solche Reklamen zwischen 24 und 6 Uhr ausgeschaltet werden.