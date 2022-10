Schlieren Haben Schrebergärten noch eine Zukunft? Stadt plant ihre Gartenflächen neu Im Rahmen der Revitalisierung der Limmat hat die Stadt Schlieren ein neues Gartenarealkonzept erarbeitet. Schrebergärtner müssen mit Veränderungen rechnen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 01.10.2022, 04.00 Uhr

Sie grenzen an die Limmat: Die Schlieremer Schrebergärten im Betschenrohr. Severin Bigler

Man stelle sich eine naturbelassene Grünfläche vor. Zwischen Sonnenblumen und Gräsern reisst ein Hobbygärtner Unkraut aus, ein anderer geniesst den Schatten unter einem Sonnenschirm. Bauten gibt es in diesem Naturparadies nicht, auch keine Grenzen zwischen den Territorien der Gartenflächenbewirtschafter. Stattdessen beackern Naturfreunde mit grünem Daumen gemeinsam eine Fläche.

Das Bild, das Hans-Ueli Hohl am Freitag an die Leinwand im Kloster Fahr projizierte, stand dem traditionellen Bild des Schrebergartenfelds entgegen, auf dem sich Häuschen an Häuschen reiht. Doch es könnte in Schlieren die Zukunft sein.

Der Stadtingenieur stellte das neue Konzept «Gartenareale Schlieren 2022» der Stadt vor. Anstoss dazu gegeben hatten die nun vorgestellten Limmat-Revitalisierungspläne des Kantons. Wie Hohl erklärte, möchte man die traditionelle Art des Gärtnerns aufbrechen und Platz schaffen für einen etwas offeneren Umgang mit der Natur. Man wolle «neue Gartenformen ausprobieren», auf dass möglichst viele Schlieremerinnen und Schlieremer einen Garten bewirtschaften oder sich in der Natur des Limmatbogens aufhalten können.

Hohl räumte ein, dass das an die Wand projizierte Bild bei gewissen Schrebergärtnern für Emotionen gesorgt habe. Die Gärtner hatten die Stadt in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, dass sie sie nicht genügend ernst nehmen würde. Darum betonte Hohl nun mehrfach, dass die Betroffenen bei der Planung miteinbezogen würden und die Transformation nicht «nullkommaplötzlich» geschehen solle.

Die Gärtner müssen mit weniger Land auskommen

Die Familiengartennutzer sind dabei nicht nur von einer qualitativen Änderung betroffen, sondern auch von einer quantitativen. Wie die Stadt bereits früher kommuniziert hatte, muss der Familiengartenverein Betschenrohr wegen der Revitalisierung der Limmat künftig die Hälfte seiner Fläche aufgeben.

Die Schrebergärtner des Schlieremer Betschenrohr müssen die Hälfte ihrer Fläche wegen der Limmat-Revitalisierung aufgeben. Severin Bigler

Auch der im westlichen Teil des Limmatbogens angesiedelte Verein Gartenpächter Im Rohr muss auf einen Teil seiner Fläche verzichten. Dies, weil wegen der Revitalisierung die Grundwasserfassung vom Betschenrohr ins Unterrohr verlegt wird. Das hat auch zur Folge, dass die betroffenen Gärtner wohl strengeren Umweltauflagen unterstellt werden, wie Hohl in Aussicht stellte.

Die beiden Vereine haben ihr Land von der Stadt Schlieren gepachtet. Der Vertrag mit dem Verein Gartenpächter Im Rohr läuft Ende 2024 aus, der für das Betschenrohr Ende 2025. Zusammen mit anderen Unterstützern wehrte sich das Schrebergartenlager vor einem Jahr mit einem von 308 Personen unterzeichneten Referendum gegen den mit der aktuellen Revitalisierung zusammenhängenden und vom Parlament bewilligten Kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft.

Das Referendum blieb chancenlos. An der Volksabstimmung vom 15. Mai nahm das Volk mit 70,4-Prozent-Ja-Anteil den Kommunalen Richtplan an. Trotz allem können die Schrebergärtner noch hoffen. Der Baubeginn für das Revitalisierungsprojekt ist nämlich erst auf 2027 geplant. Und wie Stadtingenieur Hohl sagte, ist die Stadt, wenn es die Pläne erlauben, auch offen, die Verträge mit den Vereinen zu verlängern. Zudem betonte der Stadtingenieur, dass die traditionelle Art des Gärtnerns weiterhin Platz habe.

Betroffen von den Plänen des Kantons sind übrigens nicht nur die Gärtner. Die Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer hat ihre Ateliers auf dem sich ebenfalls im Revitalisierungsgebiet befindenden Gaswerk-Areal. Die Künstler werden zwar keine Räume verlieren, diese werden aber neu angeordnet.

