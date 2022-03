Fünf neue Foodtrucks auf der Pischte 52 in Schlieren

Schlieren Güggeli, Gyros und Gegartes: Das sind die 5 neuen Food-Trucks auf der Pischte 52 Seit Kurzem stehen auf dem Areal Pischte 52 in Schlieren fünf neue Foodtrucks mit Essen aus aller Welt. Das sind ihre Besitzer und das verkaufen sie. Sophie Deck Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Das Areal Pischte 52 in Schlieren wird seit 2020 immer wieder neu bespielt. Neben einzelner Events wird es auch als Platz für Foodtrucks genutzt, bei denen sich Schlieremerinnen und Schlieremer verpflegen können.

Die ersten zwei Foodtrucks haben sich im Januar verabschiedet. Seit dem ersten März gibt es nun fünf neue Foodtrucks, von denen grundsätzlich täglich jeweils zwei auf dem Platz stehen.

Der Foodtruck von Denny Stahn, der Currywürste verkauft, war leider nicht erreichbar und letzten Samstag auch nicht vor Ort – die anderen vier Foodtrucks haben wir aber besucht.

1. «Didi's Burger & Belgian Fries»: Belgische Pommes und Burger von Memli und Jehona Miftari

Memli Miftari in seinem Foodtruck. Severin Bigler Und so sieht der ganze Foodtruck von aussen besehen aus. Severin Bigler

Jehona Miftari hilft ihrem Mann Memli im Foodtruck ««Didi’s Burger & Belgian Fries» doch es sei schon «sein Ding», sagt sie - und zwar habe ihre Mann den Traum schon seit ewig. «Er wollte eigentlich ein Lokal eröffnen», erzählt sie. «Aber wir haben drei Kinder, da war das finanzielle Risiko einfach zu gross. Deshalb hat er den Foodtruck gestartet, um auszuprobieren, wie es laufen würde.»

Die beiden verkaufen verschiedene selbstgemachte Burger und dazu Belgische Pommes. Zum Beispiel gibt es Crispy Chicken Burger, Honey Burger oder auch Halloumi Burger. Es gäbe keinen Burger, der bei ihnen nicht gut laufe, sagt Jehona Miftari. «Wir hatten mal noch Hotdogs, die liefen nicht gut, deshalb haben wir sie aus dem Sortiment genommen. Jetzt haben wir nur gute Rückmeldungen.»

Trotzdem sind sie aber momentan am Weiterschauen für andere Standorte. «Am besten wäre es, wenn wir an verschiedenen Orten je einen Tag sein könnten», sagt sie. So möchten sie ihre Kundschaft erweitern. Und dann würde auch der nächste Traum näher rücken: das eigene Restaurant.

2. «Guet's Güggeli»: Güggeliwagen von Veton Gashi

Der Foodtruck «Guet’s Güggeli». Severin Bigler Folgen Sie dem Güggeliduft und treten Sie näher. Severin Bigler

Der Güggeliwagen «Guet's Güggeli» wird geführt von Veton Gashi. Auskunft darüber gibt sein Mitarbeiter, der lieber namentlich nicht genannt werden möchte. «Unser Motto ist ‹Schweizer Güggeli vom Schweizer Bauernhof›», sagt er. Die ganzen und halben Poulets und Pouletschenkel, die sie verkaufen, sind alle aus Schweizer Produktion und der Güggeliwagen läuft unter der Marke «Guet's Güggeli», die es in der Schweiz an verschiedenen Standorten gibt.

Die Idee, einen dieser Wagen zu führen, kam Gashi und seinem Mitarbeiter in der Corona-Zeit. «In dieser Zeit waren Güggeliwagen beliebt, weil man dafür nicht unter Menschen muss. Und in Schlieren fehlte einfach noch ein Güggeliwagen.»

Ihr Geschäft sei nicht schlecht angelaufen, sie hätten je länger desto mehr Kundschaft. Die meisten kaufen ein ganzes Güggeli für zu Hause. Die Schlieremerinnen und Schlieremer müssten sich einfach noch «an den Güggeliwagen gewöhnen». Gashi und sein Mitarbeiter haben noch andere Standorte in Schlieren und sind auf der Pischte 52 für die nächsten zwei Monate eingemietet. Sie möchten aber gerne so lange dort bleiben, wie sie können.

3. «Zeus»: Griechische Gyros von Jordanis Benavelis und Brian Sinfreu

Jordanis Benavelis in seinem Foodtruck. Severin Bigler Und so sieht der Foodtruck von aussen besehen aus. Severin Bigler

Der Foodtruck «Zeus» wird geführt von den Geschäftspartnern Jordanis Benavelis und Brian Sinfreu. Für die beiden ist die Zusammenarbeit vertraut, denn sie führen auch gemeinsam ein Malergeschäft in Zürich. Die Idee für den Foodtruck hatte ursprünglich Benavelis. «Es hat mich schon immer fasziniert, wie zu Hause gekocht wurde. Und ich möchte Gyros in der Schweiz noch mehr verbreiten», sagt er. So fragte er seinen Geschäftspartner Sinfreu um Unterstützung.

Die beiden machen Gyros mit Poulet, Schwein, Halloumi, Seitan und auch mit veganem Halloumi. «Vegane Gyros sind unsere Spezialität», sagt Benavelis. «Brian ist selbst Veganer und seine Mutter macht oft veganes Essen selbst - auch den veganen Halloumi.» Woraus dieser besteht, möchte Benavelis nicht verraten - es ist ein Geschäftsgeheimnis. Doch er verkaufe sich gut, wie auch ihre anderen Gyros.

«Wir haben viel Kundschaft. Griechisches Essen kommt halt meistens gut an, ausser man kocht es richtig schlecht», sagt Benavelis. Die beiden verkaufen auch noch Essen an anderen Standorten in Zürich. Auf der Pischte 52 bleiben sie noch zwei Monate, dann ist ihr Ziel zuerst ein Foodtruck an Streetfood-Festivals und dann irgendwann ein griechisches Restaurant.

4. Der Doppelstöcker-Truck mit dem «Dutch Oven» von Boris Breznik

Boris Breznik (rechts) und Ivo Ivic (links) vor ihrem Foodtruck. Dieser hat zwei Stockwerke, wie Sie auf dem nächsten Bild sehen. Henry Muchenberger Haben Sie schon mal einen so grossen Foodtruck gesehen? Henry Muchenberger

«Der Umgang mit Gewürzen beim Kochen ist eine Zauberei», sagt Boris Breznik, der in seinem Doppelstöcker-Truck Dutch-Oven-Gerichte verkauft. Breznik ist in der Gastronomie ­aufgewachsen – seit er sieben Jahre alt war, führten seine ­Eltern ein Restaurant und er liebte das Kochen schon ­damals.

Breznik ist selbst nicht etwa Holländer, entdeckte aber vor 20 Jahren bei einem Freund in Deutschland den Dutch Oven. «Er sagte, er würde etwas ganz Spezielles für mich kochen und machte dann einen solchen Eintopf. Ich war sofort fasziniert», erzählt er.

Der Dutch Oven, erklärt er weiter, ist ein aus Eisen gegossener Topf, in dem man Essen garen kann. Kalbfleisch zum Beispiel gart dreieinhalb Stunden zusammen mit Gemüse, «bis es so zart ist, dass es im Mund zerfällt,» sagt Breznik. Er bietet verschiedene Eintöpfe an: Kalbfleisch, Rindfleisch, Gemüse, Chili con Carne und auch Schichtfleisch.

Am besten laufe das Kalbfleisch, doch Breznik ist bei allem zufrieden. «Es passt für die Leute, denn sie müssen nicht warten, weil alles schon vorbereitet ist. Und im oberen Stock meines Trucks hat es noch 24 Sitzplätze.» Auf der Pischte 52 läuft es gut, doch er möchte auch noch weiter: Er möchte den Dutch Oven auf Festivals, Open Airs und auch für Catering anbieten.

Wann ist welcher Foodtruck auf der Pischte 52? «Didi's Burger & Belgian Fries» Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 20 Uhr Güggeliwagen «Guet's Güggeli» Montag und Donnerstag von 11 bis 20 Uhr «Zeus» - Griechische Gyros Dienstag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 20 Uhr «Dutch Oven» Montag, Freitag, Samstag und manchmal Sonntag von 11 bis 20 Uhr Currywürste Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr Quelle der Öffnungszeiten: Stadt Schlieren

