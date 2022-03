Schlieren «Grundsätzlich ist alles noch ein wenig chaotisch»: Sozialvorstand Christian Meier erklärt, wie die Stadt sich auf die Flüchtlinge vorbereitet Schlieren könnte rund 120 Flüchtlingen eine Unterkunft bieten. Laut Sozialvorstand Christian Meier (SVP) sollen dabei nur im Notfall Massenunterkünfte zum Zuge kommen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Frauen und Kinder reisen an: Ukrainische Kriegsflüchtlinge suchen in der Schweiz Schutz. Nun sind die Gemeinden gefragt. Pablo Gianinazzi / Keystone

Der Krieg in der Ukraine hält an und damit auch der Flüchtlingsstrom in den Westen. Bis am Montag haben sich laut dem Schweizerischen Migrationsamt schweizweit bereits 17'204 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registrieren lassen. Bislang erhielten überdies 10'437 Personen den Schutzstatus S. In Schlieren halten sich laut Stadtverwaltung derzeit 15 Erwachsene und fünf Kinder mit Schutzstatus S auf. Zudem erhalten zehn Personen Nothilfe, weil sie den Schutzstatus S noch nicht erhalten haben.

Giardino-Pflegewohnung könnte als Unterkunft dienen

Die Solidarität in der Bevölkerung sei derzeit gross. So hätten sich bereits Schlieremer gemeldet, die Flüchtlinge aufnehmen. Auch der Schlieremer Sozialvorstand Christian Meier (SVP) kennt einige Privatpersonen, bei denen Ukrainer Unterschlupf fanden. «Wir rufen jedoch nicht dazu auf», sagt Meier. Momentan sei die Stadt bemüht, so viel Wohnraum wie möglich zu organisieren. «Wir könnten zurzeit rund 120 Plätze für Flüchtlinge anbieten», sagt Meier.

Schlieren ist mit seinen rund 20'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verpflichtet, 100 Asylsuchende oder vorläufig aufgenommene Personen aufzunehmen. Von diesen Plätzen seien bereits 85 Prozent belegt, das ist weniger als in Dietikon, dort beträgt die Belegung 95 Prozent. Wie sich die Lage weiterentwickelt, sei schwer zu sagen. «Grundsätzlich ist alles noch ein wenig chaotisch», sagt Stadtrat Meier. Das sei jedoch in Anbetracht der schnellen Veränderungen normal. «Die Registrierung geht noch schleppend voran. Viele Ukrainer kommen bislang bei Verwandten oder Bekannten unter.» Diese Geflüchteten seien nicht offiziell gemeldet.

Der Schlieremer Sozialvorstand Christian Meier (SVP). Sandra Ardizzone

In der kürzlich geschlossenen Pflegewohnung Giardino, die ursprünglich für zehn Pflegebedürftige gedacht war, könnten beispielsweise 20 Flüchtlinge untergebracht werden. Nach Möglichkeit wolle man eine Unterbringung in einer Turnhalle oder eine ähnliche notdürftige Lösung vermeiden. «Es sind Frauen und Kinder, die hierherkommen. Da wäre eine Turnhalle die letzte Lösung», sagt Meier. Trotzdem gibt er zu bedenken, dass der Wohnungsmarkt bereits für Schweizer ausgetrocknet sei. «Es ist somit nicht einfach, genügend Platz zu finden», sagt er.

«Wie auch immer, wir werden das schaffen»

In den nächsten Tagen rechnet Meier mit einem weiteren Zustrom an Flüchtlingen. Eine genaue Prognose könne er aber nicht stellen. «Alles hängt an Herr Putin», sagt er. Das Ziel sei, dass die Flüchtlinge so schnell wie möglich wieder in die Ukraine zurückkehren. Bis dahin müsse man die Situation so akzeptieren, wie sie sei. Planen könne man derzeit nicht viel. Die Stadt habe da nicht viel Entscheidungsspielraum und müsse sich mit der Situation arrangieren. «Wie auch immer, wir werden das schaffen», sagt er.

Der Schutzstatus S bedeutet, dass die Flüchtlinge vorübergehend in der Schweiz aufgenommen werden und Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sozialleistungen sowie Integrationsangeboten des Kantons erhalten. In Schlieren ist die Asylorganisation Zürich (AOZ) für die Betreuung der Flüchtlinge zuständig. Der Städtische Sozialdienst spüre die Zunahme der Registrationen trotzdem, so Meier. «Momentan muss man aber keinen Ausbau im Sozialdienst vornehmen.»

Schlieremer Lehrerinnen haben Erfahrung mit fremdsprachigen Kindern

Die Schule nahm bereits die ersten ukrainischen Kinder in Empfang. Laut Andrea Fus, Abteilungsleiterin Bildung und Jugend, ist es momentan möglich, die Kinder in den bereits bestehenden Aufnahmeklassen aufzunehmen: «Die Lehrerinnen und Lehrer sind gewohnt, auf die speziellen Bedürfnisse von fremdsprachigen Kindern einzugehen.»

Die Schule stelle sich darauf ein, allenfalls eine neue Aufnahmeklasse zu eröffnen, sollte der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine noch weiter zunehmen. Laut Meier sei momentan der Deutschunterricht besonders wichtig. «Kinder sind in der Integration jedoch meist unkompliziert, solange sie nicht traumatisiert sind», sagt Meier. Das Ausmass der Traumatisierung sei angesichts der Kriegssituation schwer abzuschätzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen