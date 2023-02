Schlieren Grüne Mitte, Versickerungsanlagen, humanes Arbeitsumfeld – dafür will sich Stadtrat einsetzen Seit 1. Juli 2022 hat das Schlieremer Volk einen neuen Stadtrat. Und nun sagt dieser, wie er die Stadt regieren will. Lukas Elser Jetzt kommentieren 16.02.2023, 08.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Städtische Arbeitnehmende sollen ein humanes Arbeitsumfeld haben, findet der Stadtrat. Hier sprechen zwei Angehörige der Stadtpolizei Schlieren mit Kindern, dies im Rahmen ihrer quartierpolizeilichen Arbeit. zvg

Ein besseres Klima für die Stadtverwaltungsangestellten und eine in doppelter Hinsicht grünere Stadt. Das sind zentrale Ziele, die sich der Schlieremer Stadtrat für die nächsten vier Jahre gesetzt hat. Am Mittwoch präsentierten Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) und Stadtschreiberin Janine Bron der «Limmattaler Zeitung» das Programm, das der am 13. Februar 2022 neu gewählte Stadtrat in der aktuellen Legislatur 2022 bis 2026 umsetzen möchte. Wie Bärtschiger eingangs seiner Präsentation sagte, habe der Stadtrat seit Sommer intensiv daran gearbeitet.

Der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) präsentiert auf der Terrasse des Stadthauses das neue Regierungsprogramm der Legislatur 2022 bis 2026. Lukas Elser

(15. Februar 2023)

Der Stadtrat hat seinen Plan an den Nachhaltigkeitszielen der UNO ausgerichtet und ihn gemeinsam mit den städtischen Mitarbeitenden ausgearbeitet. Fünf Schwerpunkte wurden definiert: Arbeitgeberattraktivität, Klimawandel, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, öffentliche Infrastruktur und gesellschaftliche Entwicklungen. Wie Bärtschiger auch im Zuge des vergangenen Verwaltungsausbaus immer wieder unterstrich, ist es für die Stadt enorm wichtig, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Denn andernfalls verliere man den Wettstreit mit der privaten Konkurrenz um qualifizierte Arbeitskräfte. «Und ohne gute Arbeitnehmende können wir unsere Ziele nicht erreichen», machte Bärtschiger klar. Deshalb will der Stadtrat in den kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk auf das Arbeitsumfeld richten.

Der Stadtrat will neben den bestehenden zusätzliche flexible Arbeitszeitmodelle prüfen. Er möchte die betriebliche Gesundheitsförderung weiterentwickeln und ein humaneres Umfeld etablieren: So will er für Personen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten grundsätzlich eine Weiterbeschäftigung im städtischen Betrieb ermöglichen. Dies, indem er Rücksicht nimmt auf deren individuelle Situation und ein erträglicheres Umfeld schafft. Zum Beispiel durch eine spezielle Instruktion des Teams, eine Versetzung in einen anderen Arbeitsbereich oder durch die Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung (IV).

Plan Lumière und Repair-Café

Weiter will der Stadtrat die von Bund und Kanton vorgegebenen Klimaziele umsetzen. Spätestens diesen Sommer möchte er seine neue Netto-null-Strategie und eine neue Gasstrategie vorlegen. Letztere soll klar aufzeigen, wer in der Gas-Stadt Schlieren bis wann noch Gas aus dem städtischen Netz beziehen kann. Zu einer besseren Umwelt sollen auch ein noch auszuarbeitender Plan Lumière, eine bessere Nutzung des Regenwassers durch Versickerungsanlagen, ein neues Repair-Café und neue Abfallstationen an zentralen Punkten wie dem Kesslerplatz sorgen. Letztere sollen analog zu denen der SBB gestaltet sein und die Bevölkerung zum Abfalltrennen anhalten. Ebenso will der Stadtrat mehr Ressourcen in die Kontrolle von Abfallsündern investieren.

Die alte Badenerstrasse ist für viele Schlieremer ein Schandfleck. Bald soll sie zusammen mit dem Stadtpark (links) zur Grünen Mitte fusioniert werden. David Egger

(22. November 2022)

Grün wie das Klima soll auch der dereinst grösste Park in der Stadt werden: Die Grüne Mitte soll «nun endlich» in die Realisierungsphase gehen, wie Bärtschiger sagte. Der Zeitplan ist der gleiche wie bereits früher angekündigt. Das im Stadtzentrum geplante Grossprojekt, das den Stadtpark und die stillgelegte Badenerstrasse, genannt Pischte 52, fusionieren und das Stadtzentrum zu einem Ort des Verweilens machen soll, wird nicht vor 2027 fertig sein. Als nächster Schritt soll nun ein Architekturwettbewerb durchgeführt werden. Allerdings hänge der Zeitplan – wie viele andere Projekte in der aktuellen Legislatur auch – vom Parlaments- und vom Volkswillen ab, wie Stadtschreiberin Bron unterstrich.

Biketrails im Wald?

Auch aus dem Wald will der Stadtrat mehr herausholen. So möchte er auf private Waldbesitzer zugehen und mit ihnen abklären, wie das grüne Gut als Naherholungsraum genutzt werden könnte. Möglich wär zum Beispiel die Schaffung von Biketrails. Allerdings hätten diesbezüglich noch keine Gespräche stattgefunden.

Schliesslich will der Stadtrat auch noch ein Gesamtverkehrskonzept erarbeiten, eine mobile Jugendarbeit einführen, die städtische Website mit Inhalten in einfacher Sprache ergänzen, identitätsstiftende Angebote schaffen und Projekte umsetzen, die mit der vom Kanton geplanten Limmat-Revitalisierung zusammenhängen. Wie all die vorgestellten Pläne konkret umgesetzt werden, hat der Stadtrat bewusst offen gelassen.