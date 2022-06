Schlieren Grüne Mitte: «Das Ziel wäre es, dass wir unseren eigenen Central Park haben» Die Stadt und die reformierte Kirche stellten am Dienstagabend den Masterplan für die Grüne Mitte vor. 2024 soll der Architekturwettbewerb durchgeführt werden. Nun ist die Bevölkerung dazu aufgerufen, ihre Wünsche und Anregungen anzubringen. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 15.06.2022, 13.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grüne Mitte: Die alten Häuser bei der Tramwendeschlaufe Geissweid und der Stadtpark sollen mit der dazwischen liegenenden, stillgelegten Badenerstrasse zu einem einheitlichen Areal zusammengeführt werden. Sandra Ardizzone

Vor rund zwei Monaten haben die Stadt Schlieren und die reformierte Kirche, die beiden Haupteigentümerinnen auf dem Areal, den Masterplan für die Grüne Mitte verabschiedet. Er zeigt auf, wie der Stadtpark und die stillgelegte Badenerstrasse zu einem einheitlichen Ganzen zusammengeführt werden sollen. Am Dienstagabend wurde die Pläne nun der Öffentlichkeit an einer Informationsveranstaltung präsentiert. Gegen 100 Personen folgten der Einladung ins Stürmeierhuus, wo sich auch die Möglichkeit bot, Fragen zum Projekt zu stellen.

Immer wieder wurde im Verlaufe des Abends darauf hingewiesen, welche einmalige Chance sich der Stadt mit der Grünen Mitte biete und wie wichtig die Partizipation der Bevölkerung ist. Etwa beim Referat von Martial Jossi, Dozent im Departement Soziale Arbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, bei der Präsentation des Masterplans durch Stadtplanerin Barbara Meyer oder bei der anschliessenden von Astrid Romer, Kommunikationsverantwortliche der Stadt Schlieren, moderierten Podiumsdiskussion, an der neben Jossi auch Michael Koger, Fachstellenleiter Jugend der Stadt Schlieren, Marco Lucchinetti, OK-Mitglied des Schlierefäscht sowie Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) teilnahmen.

Der Stadtpark weist bereits eine beachtliche Grösse auf. Nun soll er erweitert werden. Alex Spichale

«Das Ziel wäre es, dass wir unseren eigenen Central Park haben», sagte Meyer bei ihrer Präsentation. Vorgesehen ist, das Zentrum Schlierens zu einem vielfältigen Freizeit- und Begegnungsraum zu entwickeln. So soll auf der stillgelegten Badenerstrasse, wo noch bis im Herbst das Projekt Pischte 52 als Testphase für die künftige Nutzung läuft, eine aktive Zone für Veranstaltungen, Spiel und Sport entstehen. Im bestehenden Park sind vermehrt Flächen für Ruhe und Erholung vorgesehen. Zudem soll der bereits bestehende wertvolle Baumbestand weiter gepflegt und die Biodiversität verbessert werden.

Das ist der Masterplan Grüne Mitte. zvg

Überdies habe sich gezeigt, dass die öffentlichen und kirchlichen Bauten im Park teilweise schlecht genutzt werden, so Meyer. Deshalb wollen Stadt und Kirche die Nutzung neu ausrichten und aufeinander abstimmen. Das Ensemble Salzschüür soll zu einem Begegnungsort werden. Der Spielplatz, der wegen des Alterszentrums weichen muss, soll östlich des Stürmeierhuus einen neuen Standort erhalten. Ergänzend sind verschiedene Spielorte im Park vorgesehen, sodass künftig mehr Spielfläche angeboten wird als heute.

Wettbewerb soll 2024 durchgeführt werden

Die reformierte Kirchgemeinde möchte sich die Möglichkeit offenhalten, südlich der Kirchen ein Kirchgemeindezentrum zu erstellen. Dafür sei aber eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und des Kernzonenplans notwendig, wie Perrin erklärte. Umgesetzt werden soll die Erweiterung des Stadtparks in Teilprojekten.

Für die Erweiterung des bestehenden Parks um die stillgelegte Badenerstrasse und den Kulturplatz soll 2024 ein Landschaftsarchitekturwettbewerb durchgeführt werden. Die Erkenntnisse aus dem Projekt Pischte 52 werden ins Wettbewerbsprogramm einfliessen. Meyer wie auch Kunz riefen die Anwesenden deshalb dazu auf, ihre Wünsche und Anregungen ab sofort schriftlich an die Stadt zu richten. Der Kredit für das Wettbewerbsverfahren, der dem Parlament beantragt wird, beläuft sich laut Schätzungen im Masterplan auf 600'000 Franken. 2025 soll die Urnenabstimmung über den Baukredit erfolgen. Es wird laut Masterplan mit Kosten von 7,7 Millionen Franken gerechnet. Hinzu kommen weitere Kosten für einzelne Teilprojekte, etwa geschätzte 320'000 Franken für den Ersatz des Spielplatzes. Die Stadtpark-Erweiterung soll 2027 abgeschlossen sein.

Im Rahmen des Projekts Pischte 52 werden Ideen für die künftige Nutzung der stillgelegten Badenerstrasse gesammelt. Eine davon war es, Skilift-Sessel aufzustellen. Severin Bigler

Angesichts dieser Pläne war die stillgelegte Badenerstrasse denn auch Hauptthema der Podiumsdiskussion. Lucchinetti, sagte, dass es eine grosse Herausforderung sei, dass die Erweiterung des Stadtparks nicht zu einem Konflikt mit den Bedürfnissen des Schlierefäscht führe. Denn es wäre schade, wenn man den Anlass aus dem Zentrum verlegen müsste. Kunz erklärte, dass es jetzt darum gehe, das Ei des Kolumbus zu finden. «Nicht dass man dort, wo der ideale Ort für eine Bühne wäre, einen schönen Baum hinstellt.»

Das Schlierefäscht findet 2023 wieder statt. Ein Teil des Festgeländes befindet sich auf der Pischte 52. Alex Spichale / Limmattaler Zeitung

Koger hielt fest, dass die Pischte 52 ein Raum sei, der sich super anbiete, um kreativ genutzt zu werden. Ohne soziokulturelle Animation werde es aber schwierig. Dass das Projekt gescheitert sei, verneinte er aber ebenso wie Kunz. Denn es seien ja durchaus Ideen für die künftige Nutzung eingegangen, so Koger. Auch Lucchinetti wies darauf hin, dass die Vereine den Platz nicht so in Beschlag genommen haben, wie es möglich gewesen wäre. Er gab aber auch zu bedenken, dass die Testphase wegen der Pandemie in eine ungünstige Zeit gefallen sei. Jossi ergänzte mit Blick auf Zürich, wo man eine Eventisierung der Stadt erlebe, dass ein Park nicht permanent belebt sein müsse.

Fragen zu privaten Grundeigentümern gestellt

In der abschliessenden Fragerunde wurde das Themenfeld dann wieder weiter geöffnet. So wurde etwa gefragt, ob es nicht möglich sei, kurzfristige Massnahmen zu ergreifen, um das Erscheinungsbild der Pischte 52 zu verändern, da diese immer noch vornehmlich als Strasse wahrgenommen werde.

«Wir wollen das Bild verändern, aber ohne dass wir Teer aufreissen»,

antworte Kunz. Dieser Entscheid sei auch im Hinblick auf das Schlierefäscht in nächsten Jahr getroffen worden.

Der Schlieremer Planungs- und Bauvorstand Stefano Kunz (Die Mitte). zvg

Weitere Fragen drehten sich um die privaten Eigentümer innerhalb des Perimeters der Grünen Mitte. Wieso diese im Masterplan kaum Erwähnung finden, wurde gefragt. «Für uns war klar, das Grundeigentum wollen wir nicht anrühren», sagte Kunz. Deshalb sei es bei der Planung kein Thema gewesen, die Grundeigentümer konkret einzubeziehen. Zudem habe die Zonenordnung weiterhin ihre Gültigkeit. «Klar ist, dass kein Land enteignet wird.» Man habe sich schon einmal mit Anwohnerinnen und Anwohnern getroffen und einen Austausch gestartet. Dieser müsse weitergeführt werden. «Der Park lebt nur, wenn er in Anspruch genommen wird und eine Akzeptanz hat. Wir sind gefordert, auf die Grundeigentümer zuzugehen und mit ihnen Gespräche führen. Das muss idealerweise vor dem Wettbewerb stattfinden, damit wir dort gewisse Punkte mit einfliessen lassen können», sagte Kunz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen