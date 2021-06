Grosstransport durch Gotthard: Wagi-Museum hat Triebwagen gekauft

Schlieren Grosstransport durch den Gotthard: Das Wagi-Museum bringt einen gut erhaltenen Triebwagen zurück nach Schlieren Zurzeit sammelt der Verein Wagi Schlieren Spenden, um den aufwendigen Transport des 28-Tonnen-Kolosses aus dem Bündnerland zu finanzieren. Bevor der Triebwagen Ende Jahr zum Museum stösst, soll er die «Pischte 52» im Zentrum um ein Tessiner Grotto erweitern. Florian Schmitz 21.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Triebwagen ABe 4/4 5 wurde 1963 in der Wagonsfabrik in Schlieren gebaut. zvg

Das Wagi-Museum erhält sein bisher grösstes Schmuckstück: Der Verein Wagi Schlieren hat einen alten Triebwagen erworben, der 1963 in der Wagonsfabrik in Schlieren gebaut wurde. Nach zehn Jahren bei der 1973 eingestellten Biasca-Acquarossa-Bahn im Tessin kam der Schmalspurwagen bei der Oberaargau-Jura-Bahn (OJB) zum Einsatz, bevor er schliesslich von der Società Esercizio Ferroviario Turistico im Misox für touristische Extrafahrten benutzt wurde. Ab 2012 wartete der Triebwagen ABe 4/4 5 in einer Halle in Grono auf seine Verschrottung.