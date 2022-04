Nun wird in Schlieren wieder ein Stadtsaal gefordert

Schlieren Unzufriedenheit mit Zentrumsplänen des Stadtrats: Nun kommt die Stadthalle wieder auf den Tisch Gerade hat der Schlieremer Stadtrat seinen Masterplan Grüne Mitte vorgestellt. Die Kritik folgt prompt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Jüngst hat der Schlieremer Stadtrat einen neuen Masterplan präsentiert. Er soll dafür sorgen, dass es mit der Grünen Mitte endlich vorangeht. Schon seit Jahren verspricht die Stadtregierung den Schlieremern dieses städtebauliche Prestigeprojekt, das aus dem für manche unansehnlichen Stadtzentrum eine grüne Oase machen soll. Konkret geht es darum, den Stadtpark mit dem nördlich daran anschliessenden Teil zu einer Einheit zusammenzuführen.

Manche Schlieremer können die Umsetzung des Projekts kaum erwarten. Bleibt doch damit die Hoffnung verbunden, dass die stillgelegte Badenerstrasse, die der Stadtrat vor zwei Jahren zum kreativen Spielplatz Pischte 52 erklärte – und die manchmal auch «Schandfleck» genannt wird – endlich in etwas Schöneres verwandelt wird.

Der Bericht, den die beiden Haupteigentümerinnen des Areals, die Stadt und die Reformierte Kirche, diesen Monat publiziert haben, fühlt sich wie ein Meilenstein an: Stolze 45 Seiten umfasst die Erklärung zum Masterplan und sie sprüht nur so vor Ideen. Die Verfasser sprechen von einem «Volkspark» mit Skulpturen, Duftgärten und exotischen Bäumen.

Doch bereits treten Kritiker auf den Plan. So bezeichnet etwa der Schlieremer Parlamentarier Dominik Schläpfer (FDP) die Karte, die auf dem Titelblatt des Masterplans gezeigt wird, in einem Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung» als «inhaltslos».

Auffallend am Bericht des Stadtrats zum Masterplan ist, dass die Wirtschaft und die Vereine nur am Rande erwähnt werden. Die «Limmattaler Zeitung» hat deshalb wichtige Vertreter aus diesem Umfeld nach ihrer Meinung zum neuen Planungsinstrument gefragt.

Ihr Hauptkritikpunkt ist, dass man sie bei der Planung nicht ins Boot geholt habe.

«Man hätte uns wenigstens nach unserer Meinung fragen können»,

sagt Rolf Wild, Präsident des Vereins Event Schlieren, der zusammen mit der Stadt das Schlierefäscht organisiert.

Weiter wird kritisiert, dass die Planung so lange gedauert hat: «Es ist sehr zäh gegangen», sagt Thomas Landis, Präsident des Vereins Gewerbe und KMU Schlieren. Und Andreas Geistlich, Präsident der Wirtschaftskammer Schlieren, findet: «Nach vier Jahren Wartezeit hätte ich etwas mehr vom Stadtrat erwartet als diesen fantasielosen Masterplan.»

Thomas Landis (mit Brille) kritisiert die hohen Kosten für das Projekt. Claudio Thoma

Landis ergänzt:

«Für zehn Millionen Franken bräuchte es schon etwas mehr als ein paar Blüemli und einen Spielplatz.»

Gemäss dem nun vorliegenden Masterplan soll das Projekt 2027 umgesetzt sein und 9,65 Millionen Franken kosten.

Was den drei Kritikern konkret im Plan fehlt, ist ein Gebäude, das sie für ihre Zwecke nutzen können. Sie fordern deshalb einen Bau auf der Brache zwischen Pischte 52 und Ringstrasse, auf der jetzt die Sommerbeiz steht.

Die Brache zwischen Parkside, alten Häusern, stillgelegter Badenerstrasse und Stadtplatz soll bebaut werden, finden das Gewerbe und Rolf Wild, Präsident des Vereins Event Schlieren. Sandra Ardizzone

Die Kritiker argumentieren, dass die Grüne Mitte mit einem solchen Gebäude gegen den Stadtplatz hin klarer abgeschlossen werden würde. Ihrer Meinung nach könnte man so den verkehrsreichen Stadtplatz vom Erholungsraum abgrenzen.

Was die Nutzung des gewünschten Gebäudes betrifft, haben sie konkrete Ideen. Landis möchte einen Raum für Läden, Cafés und andere Dienstleister schaffen. Er betont zudem, dass das Areal durch eine kommerzielle Nutzung belebt und dadurch ein harmonischer Übergang zwischen Einkaufszentrum Parkside und Erholungsraum Stadtpark geschaffen werden würde. Zudem schirme es den grünen Raum vom Strassenlärm der Ringstrasse und des Stadtplatzkreisels ab.

Andreas Geistlich wünscht sich einen Treffpunkt für Gewerbe, Politik, Vereine und Private. Severin Bigler

Geistlich sieht es ähnlich, er könnte sich aber zusätzlich auch eine gegen den Stadtpark ausgerichtete Bühne für Kultur- und andere Veranstaltungen vorstellen. Noch wichtiger ist Geistlich jedoch etwas Grundsätzlicheres: «Vereine und Gewerbe, aber auch Private und die Politik, brauchen einen Ort, um sich zu treffen und auszutauschen.» Er schlägt deshalb den Bau eines multifunktionales Gebäudes auf dem Areal vor. Wild präzisiert:

«Eine Stadthalle ist dringend nötig.»

Der Vorschlag einer städtischen Halle ist ein alter Zopf in Schlieren. Bereits 2013 plante der Stadtrat eine Eventhalle an diesem Ort. Das Gebäude, das Platz für bis zu 6000 Personen hätte bieten sollen und von dem sich der Stadtrat wie jetzt von der Grünen Mitte eine überregionale Ausstrahlung Schlierens versprach, war jedoch von Anfang an umstritten. So wurde das Projekt denn auch von den Schlieremern versenkt, bevor es überhaupt zu einer Abstimmung kam.

Die Stimmungslage änderte sich auch drei Jahre später nicht. Damals wurde die Idee erneut diskutiert, allerdings in einer massiv abgespeckten Version. Nicht mehr 6000 Personen sollte der neue Stadtsaal Platz bieten, sondern nur noch 600. An vorderster Front kämpfte damals auch Rolf Wild für das Projekt.

Doch auch der neue Vorschlag war zum Scheitern verurteilt: Das Volk sagte 2018 an der Urne klar Nein zu einem Architekturwettbewerb für das Projekt. Die Wirtschaftskammer Schlieren hatte das Thema ein Jahr später wieder aufgenommen und im Rahmen der Richtplandebatte erneut einen Stadtsaal verlangt.

Rolf Wild fordert mehr Mut vom Stadtrat: Der Präsident des Vereins Event Schlieren, hier auf der Pischte 52 im Jahr 2019. Archivbild

Rolf Wild fordert nun, dass der Stadtrat etwas mutiger auftritt. Denn schliesslich handle es sich beim Masterplan nur um ein unverbindliches Planungsinstrument. Er sagt: «Mindestens könnte man nun eine Variante mit einem Stadtsaal ausarbeiten.»

