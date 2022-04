Schlieren Geständiger Krimineller will in sein Land zurück – aber welches ist es? Das Dietiker Gericht hat einen geständigen Straftäter verurteilt, der in Schlieren tätig war. Strafrechtlich ist der Fall damit erledigt – aber migrationsrechtlich wird es nun kompliziert. David Egger Jetzt kommentieren 18.04.2022, 18.33 Uhr

Der Mann mit Jahrgang 1983 verschaffte sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in Schlieren. Themenbild: Key

Eigentlich ist es ein Traum für die Schweizer Behörden: Ein Straftäter wird verhaftet, gibt alles zu und arbeitet so mit der Staatsanwaltschaft zusammen, dass ein abgekürztes Verfahren möglich ist. Auch dass er des Landes verwiesen wird, akzeptier er. Ebenso, dass der Landesverweis nicht nur für die Schweiz, sondern für den ganzen Schengen-Raum gilt. Der Mann will zurück nach Nord­mazedonien. Denn er ist sich sicher: Das ist der einzige Ort, wo er halbwegs eine Zukunft hat. Er sagt denn auch, dass er dort geboren und aufgewachsen sei.

Aber es gibt Dinge, die alles viel komplizierter machen – angefangen damit, dass der Mann bei der Staatsanwaltschaft als Nordmazedonier gespeichert ist, doch im Vorstrafenregister ist als Staatsangehörigkeit Serbien vermerkt und sein Führerausweis stammt aus dem Kosovo. Bei seiner Geburt 1983 war die Lage noch etwas übersichtlicher – er war Bürger von Jugoslawien. Doch dieses Land ist schon seit Jahren Geschichte.

Mit dem migrationsrechtlichen Wirrwarr musste sich das Bezirksgericht Dietikon letzten Mittwoch nicht befassen, als der Mann von der Polizei in Handschellen zum Gerichtssaal gebracht wurde. Richter Benedikt Hoffmann hatte sich um die strafrechtlichen Fragen zu kümmern. Die waren schnell geklärt.

Im Dietiker Gerichtsaal 1 fand die Gerichtsverhandlung letzten Mittwoch statt. zvg/Kanton Zürich

Ohne Beute hat er das Haus wieder verlassen

Der Mann brach Ende Oktober 2019 in ein Einfamilienhaus im Norden von Schlieren ein. Er durchsuchte das Haus, fand aber keinen Schmuck, kein Geld, kein gar nichts. Er zog wieder von dannen, zurück blieben 2000 Franken Sachschaden.

Im Juni 2019 nahm er zudem seiner damaligen Partnerin in der Stadt Zürich den Autoschlüssel weg und fuhr mit ihrem Mini Cooper davon, obwohl sein kosovarischer Führerausweis in der Schweiz gar nicht gültig war. Zudem hielt er sich illegal in der Schweiz auf.

Acht Monate Freiheitsstrafe unbedingt und fünf Jahre Landesverweis

Das Gericht sprach ihn schuldig wegen versuchtem Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch, Fahren ohne Berechtigung, rechtswidriger Einreise und rechtswidrigem Aufenthalt. Die Strafe: acht Monate Freiheitsstrafe unbedingt sowie fünf Jahre Landesverweis. Zudem ist er dem Staat mehrere tausend Franken Verfahrenskosten schuldig.

Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Schon 2016 wurde ihm ein bis 2032 gültiges Einreiseverbot auferlegt. Doch bei der letzten Ausweisung sei er nicht in sein Geburtsland Nordmazedonien ausgewiesen worden, sondern gegen seinen Willen in den Kosovo gebracht worden.

«Ich war noch nie in diesem Land»,

sagte er – ohne darauf einzugehen, wieso sein Führerausweis von dort ist. Jedenfalls sei er im Kosovo bei der Einreise verhaftet worden, erzählte er vor Gericht.

Als er wieder freikam, sei er nach Nordmazedonien gereist, wo er wiederum festgenommen worden sei. Als er dort aus der Haft entlassen worden sei, sei er dann eben untergetaucht – und später über Frankreich wieder in der Schweiz gelandet.

«Ich bin staatenlos»,

sagte er vor Gericht. Er hofft, dass die nordmazedonische Botschaft ihm einen Pass ausstellt, damit er nach Verbüssung seiner Strafe – beziehungsweise Strafen, denn auch im Raum Basel gibt es ein Urteil gegen ihn – die Schweiz verlassen und nach Nordmazedonien reisen kann.

Klappt das nicht, schleicht er wohl wieder in der Schweiz herum und macht sich mit Flachwerkzeug an Türen zu schaffen – so wie 2019 in Schlieren.

