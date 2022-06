Schlieremer Gemeinderat stellt Fragen zu Fischerpatenten

Einwohnerinnen und Einwohner von Unterengstringen können für fünf Franken ein Fischer-Jahrespatent für die Limmat im Gemeindegebiet erwerben. Der Schlieremer SP-Gemeinderat Michael Koger will nun vom Stadtrat wissen, ob es möglich ist, in Schlieren auch so ein Patent einzuführen.

LiZ 13.06.2022, 12.08 Uhr