Schlieren «Geili Sieche»: 64 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schlieren sichern Teddybär-Krippe und befreien Kickboardfahrer vor Tonnen-Tank Die Hauptübung der Schlieremer Feuerwehr bot den Zuschauern ein Spektakel. Erfreut über die Einsatzkräfte waren allerdings nicht alle. Lukas Elser Jetzt kommentieren 26.09.2021, 16.43 Uhr

Schwerverletzt liegt ein eingeklemmter Kickboardfahrer auf der Fahrbahn, als die Feuerwehr eintrifft. Henry Muchenberger

Die diesjährige Hauptübung der Feuerwehr Schlieren hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie zeigte eindrücklich, unter welch schwierigen Bedingungen die Männer und Frauen in den Schutzanzügen ihren Einsatz leisten müssen.

Das Szenario: In der Kinderkrippe Teddybär an der Freiestrasse bricht ein Feuer aus. Eine Frau lehnt sich aus dem Fenster und ruft verzweifelt um Hilfe.

Und weil das noch nicht genug Herausforderung für die Einsatzkräfte ist, hat auf der Freiestrasse auch noch jemand einen schlimmen Unfall gebaut: Ein Personenwagen liegt quer über dem Trottoir, vor ihm ist ein Anhängertransporter zum Stehen gekommen. Dazwischen liegt ein ziemlich schwer aussehender, umgekippter Wassertank – und unter diesem eine etwas zusammengedrückt aussehende Person.

Viel Publikumsinteresse für den Grosseinsatz der Feuerwehr in Schlieren. Henry Muchenberger

Der stellvertretende Kommandant André Luginbühl erzählt den rund 200 hinter dem Absperrband stehenden Personen, wie es dazu gekommen ist.

Der Fahrer des Transporters hatte das Feuer gesehen und war darüber offenbar so schockiert, dass er gleich einen Stopp riss. Der hinter ihm folgende Personenwagen konnte auf das brüske Manöver nicht mehr genügend schnell reagieren und fuhr ihm deshalb direkt ins Heck. Und weil der Transporter auch noch einen Tank geladen hatte, fiel dieser von seinem Anhänger und auf den Kickboardfahrer. Denn der hatte sich leider genau in diesem unglücklichen Moment in der Nähe befunden.

Durchgangsverkehr erschwert die Übung zusätzlich

Als einige Minuten nach dem Alarm in der Zentrale die ersten Blaulichtwagen auf der Freiestrasse anrollen, müssen sich die Feuerwehrleute erst einmal Klarheit über die Ausgangslage verschaffen und dann priorisieren, wem jetzt zuerst geholfen werden soll: Den Kindern im brennenden Haus – oder der Person unter dem Stahlkoloss.

Das allein wäre eigentlich schon herausfordernd genug. Die vielen Autos, die am Samstagnachmittag durch die Quartierstrasse fahren und jetzt an den Feuerwehrautos vorbeidrängen, bräuchte es da nicht auch noch. Doch offenbar gehören auch solche Störungen bei einem realen Einsatz dazu, wie Luginbühl erklärt:

«Oft sind die Platzverhältnisse beschränkt.»

Und damit die Feuerwehrleute im hektischen Durcheinander zumindest vor diesem Störfaktor bewahrt bleiben, wird jetzt ein Absperrzaun über die Strasse gezogen.

Während der beobachtende Laie versucht, die Übersicht über all die Abläufe zu bewahren, die sich vor seinen Augen abspielen, ist die Rettungsaktion der Krippen hinter dem Haus bereits in vollem Gang: Schon sind Leitern aufgezogen und Schläuche verlegt worden, sodass die Einsatzkräfte nun die Betroffenen aus dem rauchenden Haus befreien können.

Spezialgerät zur Bergung von in oder unter Fahrzeugen eingeklemmten Personen. Henry Muchenberger

Mittlerweile hat Einsatzleiter Heinz Rütschi am Hauptschauplatz den Befehl gegeben, dass man den unter dem Tank liegenden Kickboarder von der Last befreien soll. Nun kommen Schere und Spreizer zum Einsatz. Mit den Werkzeugen gelingt es der Feuerwehr den Stahlkoloss ein paar Zentimeter anzuheben. Und so können die Männer und Frauen den Kickboardfahrer darunter hervorziehen. Und damit ist der wichtigste Teil der Übung, die Rettung der Betroffenen, in weniger als einer halben Stunde nach Eingang des Alarms abgeschlossen.

Das Publikum findet den Einsatz «tip top»

Dem aus Familien, Berufskollegen und einigen Anwohnern bestehenden Publikum hat die Übung gefallen. Tobias Brunner von der Feuerwehr Urdorf fand den Einsatz «tip top», die neben ihm stehende Gisela Brunner lobte das Schauspiel als «abwechslungsreich». Ihr Kind Lias habe vor allem die Feuerwehrautos bewundert, wie Vater Tobias Brunner sagte.

Der Schlieremer Stadtrat und Ressortvorsteher Sicherheit und Gesundheit Pascal Leuchtmann (SP) hob die Wichtigkeit der Hauptübung hervor: «Sie macht den Leuten bewusst, was die Feuerwehr tut und stärkt das Vertrauen in die Feuerwehr.» Neben Leuchtmann waren auch der Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP), Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP) sowie weitere Vertreter aus Politik und Behörden zugegen.

Feuerwehrkommandant Flavio Impusino lobte seine Mann- respektive Frauschaft in den höchsten Tönen. Die 64 Einsatzkräfte hätten einen super Job gemacht, sagte er. Und explizit:

«Ihr sind geili Sieche. Den Match hätten wir gewonnen und den Krieg auch.»

Kommandant Flavio Impusino (in gelber Weste) gratuliert seinen Leuten. Henry Muchenberger

Besitzer von tiefergelegten Autos stören sich über Schwellen

Ganz so viel Freude wie er hatten allerdings nicht alle Beteiligten. Für Ärger sorgten die Schwellen, die die Feuerwehr zum Schutz ihrer Schläuche bei der Stationsstrasse angebracht hatte. Der eine oder andere Fahrer eines glänzenden Motorrads oder einer tiefergelegten Limousine kam nicht umhin, den Kopf zu schütteln. Offenbar konnte er nicht einsehen, weshalb er jetzt den Unterboden seiner Karosse in Gefahr bringen sollte, nur weil die Feuerwehr Schlieren eine Übung veranstaltete.

Der Quartierverkehr hatte kleinere Hindernisse zu meistern beim Grosseinsatz der Feuerwehr Schlieren. Henry Muchenberger

Beobachter Hans-Jürg Sutter zeigte am Anlass mehr Verständnis für den Schlauch als für das Auto. Für ihn ist klar: «Die Feuerwehr muss ihre Übungen machen. Das ist meiner Meinung nach von übergeordnetem Interesse.»