GC mit Ana Maria Markovic holte sich neue Autos in Schlieren

Ana Maria Markovic holte sich neue Autos in Schlieren Die Urdorfer Fussballerin und Ex-Kunstturnerin und ihre Hopper-Kolleginnen waren in der Autostadt Schlieren zu Gast. Die Gründe. David Egger 05.07.2022, 05.00 Uhr

Die in Urdorf aufgewachsene GC-Spielerin und Influencerin Ana Maria Markovic hat auf Instagram über 800’000 Follower – nun trägt sie das Logo der Schlieremer Firma Merbag nicht nur auf der Brust, sondern auch an der Aussentür ihres neuen E-Smarts. Privat fährt sie aber lieber ein grösseres Gefährt. zvg/Leon Seierlein

Das Limmattal hat schon viele erfolgreiche Fussballerinnen und Fussballer hervorgebracht. Ana Maria Markovic sticht dabei besonders hervor, zum einen als Spielerin der GC-Frauen in der Axa Women’s Super League und als Spielerin des kroatischen Frauen-­Nationalteams, zum anderen als international bekannte Influencerin. Über 800'000 Follower zählt allein der Instagram-Account von Markovic, die auch schon als «schönste Fussballerin der Welt» bezeichnet wurde.

Die Kroatin ist in Urdorf aufgewachsen, wo sie als Sechsjährige mit Kunstturnen respektive Geräteturnen begann. Sie tat es mit Erfolg. 2010 zum Beispiel holte sie sich an den kantonalen Geräteturnerinnentagen in Urdorf den ersten Platz in der Kategorie 3 – es war ihr erster Po­destplatz. In den Jahren darauf folgten mehrere weitere Medaillen. Mit 14 Jahren endete ihre Kunstturn-Karriere. Sie musste sich entscheiden, was sie will, nachdem sie zwölfjährig mit dem Fussball begonnen hatte.

Merbag aus Schlieren ist offizieller Hauptsponsor und neu offizieller Autopartner des GC Frauenfussball. zvg/Leon Seierlein Im Rahmen dieses Engagements stellt Merbag dem Club 13 Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Im Bild die 13 Smart EQ fortwo vor der Übergabe. zvg/Leon Seierlein Thomas Kast übergibt Rekordnatispielerin Lara Dickenmann die Autoschlüssel. zvg/Leon Seierlein Lara Dickenmann ist General Mangerin des GC Frauenfussballs. zvg/Leon Seierlein Das GC-Frauenfussball-Team. zvg/Leon Seierlein GC-Spielerin Ella Ljustina. zvg/Leon Seierlein Bei der Autoübergabe der Firma Merbag mit dabei: Silvan Keller, Präsident der GC-Fussballsektion, Lara Dickenmann, General Managerin der GC-Frauen und Thomas Kast, CEO Autohandel der Merbag-Gruppe, sowie Fabio Privitera, Geschäfts- und Verkaufsleiter des Mercedes-Personenwagenzentrums in Schlieren. zvg/Leon Seierlein zvg/Leon Seierlein zvg/Leon Seierlein

Über den FC Schlieren und den FCZ landete sie schliesslich auf der ­Frauen-Fussballbühne. Eine Bühne, die immer mehr ins Scheinwerferlicht gerückt wird. Frauenfussball findet immer mehr Beachtung. Das macht die Sache auch für Sponsoren attraktiver. Das gilt auch bei GC, wo Markovic inzwischen spielt.

Seit längerem Hauptsponsor und seit neustem auch Autopartner

Die Firma Merbag mit Sitz in Schlieren – die Abkürzung steht für Mercedes-Benz Automobil AG – ist schon seit längerem Hauptsponsor aller GC-Frauenfussball-Teams. Seit 1. Januar ist der Merbag-Schriftzug auch auf den GC-Frauen-Trikots zu sehen. Nun folgte kürzlich der nächste Schritt. «Als offizieller Autopartner» fördere die Merbag nun auch die Mobilität des GC-Frauen-Teams, teilte die Merbag am Montag mit. «Im Rahmen dieses Engagements stellt Merbag dem GC Frauenfussball 13 Smart EQ fortwo zur Verfügung», heisst es dazu in der Mitteilung. Und: «Die 100 Prozent elektrischen Smart-­Modelle sind während eines sportlichen Apéros in Schlieren feierlich übergeben worden.»

Auch Rekordnatispielerin Lara Dickenmann war da

«Sportlicher Apéro» hiess vor allem auch: Ab zum Fotoshooting! Das ganze Team liess sich ablichten, auch ein Video wurde gedreht. Mit dabei war auch die Schweizer Rekordnationalspielerin Lara Dickenmann, die letztes Jahr ihre aktive Karriere beendete und bei den GC-Frauen als General Managerin einstieg.

Auch das eine oder andere Einzelshooting auf dem ­Merbag-Gelände stand auf dem Programm. Neben Managerin Dickenmann und Spielerin Ella Ljustina kam natürlich auch Markovic zum Zug und machte das Merbag-Mannequin, als sie ihren Smart in Empfang nahm. Zur Erklärung: Smart gehört zum Mercedes-Konzern.

«Also ich finde es super, dass ich jetzt ein so kleines und wendiges Auto fahren darf, denn damit finde ich auch in Zürich fast überall einen Parkplatz!», lässt sich Markovic in der Mitteilung von Merbag zitieren. Ob sie den Smart oft fahren wird, kann an dieser Stelle offenbleiben. Jedenfalls lässt sich Markovic wie folgt zitieren:

«Der Smart fährt sich super easy, und ich finde es gut, dass ich quasi bei Mercedes-Benz bleibe, denn privat fahre ich eine A-Klasse.»

Ana Maria Markovic und der Mercedes

Selbst Amir Abrashi kann nicht mit ihr mithalten

Zwei Details am Rande: Die GC-Männer, die mit ihrem neuen Sportchef Bernt Haas in die neue Saison steigen, werden von Volkswagen unterstützt. Und keiner der Männer kann in Sachen Followerzahlen mit Ana Maria Markovic mithalten. Der albanische Nationalspieler Amir Abrashi mit seinen über 57'000 Instagram-Followern kommt Ana Maria Markovic mit viel Abstand noch am nächsten.

