Schlieren Für eine Viertelmillion Franken im Jahr: Nach dem Stellenausbau fordert der Stadtrat mehr Platz für seine Mitarbeiter Der Platz im Schlieremer Stadthaus wird laut Stadtrat zu knapp. Deshalb beantragt er nun zusätzliche Büroflächen für seine Mitarbeitenden.

Das Gebäude an der Freiestrasse 1 ist nur ein paar Schritte vom Stadthaus entfernt. Lukas Elser

Nicht nur die Stadt Schlieren wächst, sondern auch ihre Stadtverwaltung. So hat der Stadtrat jüngst zusätzliche Stellen geschaffen, was im Gemeindeparlament auch für Kritik gesorgt hat. Der Stadtpräsident verteidigte den Stellenausbau jeweils mit den gestiegenen Ansprüchen der Bevölkerung an die Stadtverwaltung und dem Bevölkerungswachstum, das auch den Verwaltungsaufwand erhöhe. Im Gegenzug hielten die Befürworter eines schlanken Staats dem Stadtrat vor, er generiere mit seinem Ausbau hohe Kosten für die Steuerzahler und sie kritisierten mangelndes Sparbewusstsein. Auch aus diesem Grund hatte das Parlament in der Budgetdebatte vor einem Jahr auch die damals vom Stadtrat beantragte Steuerfusserhöhung von 111 auf 116 Prozent verhindert.

Nichtsdestotrotz beantragt der Stadtrat nun für die Verwaltung erneut Geld vom Parlament. Dieses Mal möchte er damit aber nicht neue Jobs schaffen. Er will seinen Mitarbeitern mehr Platz zur Verfügung stellen. Das Stadthaus an der Freiestrasse 6 wurde 1978 für rund 70 Arbeitsplätze erstellt, wie der Stadtrat berichtet. 1992 erweiterte man es dann mit einem nördlichen Anbau um weitere 30 Arbeitsplätze. Zwischen 2008 und 2012 holte die Stadt durch eine Umorganisation mehr Arbeitsfläche aus dem bestehenden Bau heraus. 2017 schliesslich bewilligte das Gemeindeparlament den Antrag, direkt neben dem Stadthaus zusätzliche 250 Quadratmeter an der Freiestrasse 4 zu mieten. Dort befindet sich heute die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf.

Derzeit bietet das Stadthaus den Angestellten 125 Arbeitsplätze. Damit stünden allerdings pro Mitarbeiter im Schnitt nur 14,27 Quadratmeter nutzbare Bürofläche zur Verfügung, schreibt der Stadtrat in seinem Antrag.

Er hält das für zu wenig. «In Vergleichen mit der Privatwirtschaft und anderen öffentlichen Institutionen wird heute mit 19 Quadratmeter pro Mitarbeitende gerechnet», schreibt er. Und: «Aktuell sind die Platzverhältnisse im Stadthaus sehr eng und für viele Mitarbeitende unbefriedigend.» Der Stadtrat weist weiter darauf hin, dass nicht jedem Mitarbeitenden ein Arbeitsplatz in der Nähe seines Teams zur Verfügung stünde.

Mietdauer von zehn Jahren

Um ihre Situation zu verbessern, möchte der Stadtrat deshalb neue Räume im Gebäude an der Freiestrasse 1 gegenüber des Stadthauses mieten. In diesem Gebäude ist derzeit unter anderem die Tierhandlung Qualipet zu Hause. Mit der Vermieterin J. F. Jost und Co Schlieren hat die Stadt einen Mietvertrag für 475 Quadratmeter ausgehandelt. Auf dieser Fläche möchte der Stadtrat bis zu 18 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

18 Arbeitsplätze sollen hier geschaffen werden. So sieht die Rückseite der Liegenschaft an der Freiestrasse 1 aus. Lukas Elser

Gemäss Mietvertrag beträgt der Bruttomietzins über die nächsten 20 Jahre 177'560 Franken pro Jahr. Nicht eingerechnet sind dabei jährliche Folgekosten von 72'500 Franken. Insgesamt kosten die neuen Arbeitsplätze die Steuerzahler damit also rund eine Viertelmillion Franken pro Jahr. Darin nicht enthalten sind die einmalig anfallenden 260'000 Franken für Möbel und IT-Ausrüstung. Der mit der Eigentümerin des Gebäudes ausgehandelte Mietvertrag sieht eine fixe Mietdauer von zehn Jahren vor. Zudem besteht für die Stadt die Option, den Vertrag zweimal um fünf Jahre zu verlängern.

Kundschaft stört den Betrieb

Der Stadtrat plant, dass die Schulverwaltung in die neuen Räume zieht. Damit will er die Probleme wegen der Schalter der Schulverwaltung lösen. Deren Kundschaft verursache so viel Lärm, dass andere Mitarbeitende nicht mehr effizient arbeiten könnten, schreibt der Stadtrat. Er hebt zudem hervor, dass die Sitzungszimmer am neuen Standort von verschiedenen Abteilungen genutzt und auch an Externe untervermietet werden könnten.

Der Stadtrat zieht die genannte Mietlösung einer Aufstockung des Stadthauses vor. Denn gemäss seinen Berechnungen würde eine solche Aufstockung fünf bis sieben Millionen Franken kosten. Bewilligt das Gemeindeparlament den Stadtratsantrag, unterstünde dieser Entscheid dann dem fakultativen Referendum.

