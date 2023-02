Schlieren Für den Stadtrat ist das Verkehrsthema vom Tisch – aber nicht fürs Volk Am Mittwoch stellte der Stadtrat die Abstimmungsvorlage fürs neue Alterszentrum vor. Die Schlieremer konnten seine Argumente dabei auf Herz und Nieren prüfen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.02.2023, 13.45 Uhr

Rund 100 Personen waren am Mittwochnachmittag am Infoanlass im Saal des Schlieremer Restaurants Salmen zugegen. Lukas Elser

Für den Stadtrat ist das Thema Erschliessung des geplanten Alterszentrums abgehakt, in der Schlieremer Bevölkerung rumort es aber immer noch. Das zeigte sich an der städtischen Infoveranstaltung am Mittwoch im Saal des Restaurants Salmen. Nachdem Manuela Stiefel (parteilos) als Finanz- und Liegenschaftenvorsteherin und Songül Viridén (GLP) als Ressortvorsteherin Alter und Soziales die Abstimmungsvorlage mit dem 44,3-Millionen-Baukredit für das Projekt «Wohnen am Stadtpark» mit einem Erklärfilmchen vorgestellt hatten, kam das Publikum rasch auf das Reizthema zu sprechen.

So wollte jemand wissen, wieso das am nordwestlichen Rand des Stadtparks geplante Alterszentrum über den Umweg Freiestrasse/Obere Bachstrasse erschlossen werden müsse – und nicht auf direktem Weg über die Badenerstrasse. Anwohner des betroffenen Quartiers südlich des geplanten Alterszentrums hatten die geplante Zufahrt in der Vergangenheit kritisiert. Um ihrem Anliegen politisch mehr Gewicht zu verschaffen, schlossen sie sich 2021 zur Interessensgemeinschaft Erschliessung Alterszentrum (IG EAZ) zusammen.

Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) entgegnete auf diese Kritik hin, dass der Kanton eine Erschliessung auf der Badenerstrasse – diese ist eine Kantonsstrasse – gar nicht erlaube. Und Manuela Stiefel unterstrich, dass der Stadtrat beim Kanton doch immerhin erreicht habe, dass zumindest Anlieferer und Taxis den direkten Weg über die Badenerstrasse nehmen dürften. Ihrer Meinung nach ist das ein «Erfolg», den der Stadtrat für sich verbuchen darf.

Derzeit sind keine Einsprachen hängig

Auf eine entsprechende Frage hin liess der Stadtrat das Publikum wissen, dass derzeit keine Einsprachen gegen das Projekt mehr vorlägen. Und damit war das Thema Erschliessung für den Stadtrat auch abgehakt. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass im Falle eines Ja an der Urne während des anschliessenden Baubewilligungsverfahrens wieder Einsprachen gegen das Projekt erhoben werden könnten.

Die Zuhörer wollten das Thema Erschliessung damit aber noch nicht zu den Akten legen. So wollte ein Mann wissen, wie denn die Bewohner der alten Häuser nördlich der Pischte 52 künftig zu ihrem Haus gelangen würden. Antwort des Stadtrats: Weil sie sich in einer speziellen Situation befänden, dürften sie den Weg von Westen her über die Badenerstrasse nehmen. Sprich: Sie haben im Gegensatz zu allen anderen eine Ausnahmeerlaubnis und dürfen über die Kantonsstrasse ein- und ausfahren.

Stimmen die Berechnungen?

Es gab aber auch noch andere Themenfelder. So wollte zum Beispiel eine Frau wissen, ob der Stadtrat das bestehende Angebot an privaten Alterseinrichtungen bei seiner Berechnung des künftigen städtischen Bedarfs berücksichtigt habe. Stadträtin Stiefel meinte daraufhin, dass man private Pflegeeinrichtungen und städtische nicht vergleichen könne, da die privaten meist teurer seien als die städtischen.

Die Stadträtinnen Manuela Stiefel (parteilos) und Songül Viridén (GLP). Lukas Elser

Das neue Alterszentrum Wohnen am Stadtpark soll per 2026 das in die Jahre gekommene Alterszentrum Sandbühl ersetzen und mit 60 Alterswohnungen sowie 20 Einzel- und vier Zweibettzimmern für die Pflege aufwarten. Das Parlament hat im Herbst grünes Licht für den Baukredit gegeben.

Über mangelndes Interesse konnten sich die Stadträtinnen und Stadträte am Mittwoch nicht beklagen. Etwa 100 Personen waren am nachmittäglichen Anlass zugegen. Und um möglichst viele Personen abzuholen, wurde die Infoveranstaltung abends gleich nochmals durchgeführt.

Ein weiterer Infoanlass findet kommenden Samstag, 11. Februar, statt. Um 10 Uhr startet vom Alten Reitplatz her ein Waldrundgang. Der Revierförster wird dort unter anderem erklären, welche Bäume als Holz für den Bau des Alterszentrums geeignet sind. Die Abstimmung über den 44,3-Millionen-Franken-Baukredit wird am Sonntag, 12. März, stattfinden.

