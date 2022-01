Schlieren Für 60 Millionen Franken wird das Quartier beim Kesslerplatz erneuert Aktuell liegen im Schlieremer Stadthaus die Pläne für das Quartier beim Kesslerplatz auf. Das Grossprojekt verzögert sich um einige Monate. Lukas Elser 26.01.2022, 05.00 Uhr

Das Kesslerareal von oben gesehen. Das grüne quadratische Gebäude wird ersetzt, das lang gezogene Kesslerhochhaus bleibt bestehen, der zweiteilige Kindergarten nebenan wird abgerissen. Severin Bigler

Die Umgestaltung des Quartiers beim Schlieremer Kesslerplatz nimmt ihren Lauf. Nachdem im Sommer das denkmalgeschützte Hochhaus für rund 25 Millionen Franken saniert wurde, will die Migros-Pensionskasse (MPK) im November den Bau der vier Nachbarhäuser in Angriff nehmen.

Die Pläne zum Projekt liegen derzeit im Stadthaus auf und die Baugespanne sind ausgesteckt. Für insgesamt fast 60 Millionen Franken will die MPK das alte Migros-Geschäftsgebäude beim Kesslerplatz und den bestehenden Doppelkindergarten neben dem Kesslerhochhaus rückbauen und durch neue Überbauungen ersetzen.

Insgesamt soll sich damit die Wohnungszahl verdoppeln. Bis anhin gehörten der MPK im Kesslerhochhaus 102 Wohnungen. Mit den vier zusätzlichen Gebäuden entstehen weitere 103 Wohnungen. Die MPK verfügt dann gesamthaft also über 205 Wohnungen auf ihrem rund eineinhalb Fussballfelder grossen Areal. 59 dieser Wohnungen sollen altersgerecht sein.

Häuser, die auf einer Seite höher sind als auf der anderen

Östlich des dreizehngeschossigen Kesslerhochhauses wird ein Gebäude errichtet, das von der Kesslerstrasse her gesehen vier Geschosse hat und von der Badenerstrasse her gesehen fünf Geschosse. Der Unterschied in der Anzahl Geschosse liegt an der leichten Steigung, die das Gelände aufweist. In den oberen drei Stockwerken des verschachtelten Hauses sind Wohnungen geplant, im unteren Teil des Gebäudes eine Mall mit Migros, Denner und vielleicht einem Café.

Die Migros Pensionskasse plant am Kesslerplatz eine Überbauung mit vier Baukörpern. Zvg

Auf der anderen Seite des Areals, westlich des Kesslerhochhauses, werden drei weitere Gebäude errichtet: Ein viergeschossiges im Südwesten, ein fünfgeschossiges im Nordwesten und ein sieben respektive sechsgeschossiges dazwischen. Auch hier ist der Geschossunterschied im Gelände begründet. Im Erdgeschoss des nordwestlichen Hauses soll wieder ein Doppelkindergarten entstehen, im angrenzenden Haus ein Mehrzweckraum für die Stadt Schlieren.

Parkplätze werden aufgehoben

Die Fassade der geplanten Gebäude besteht teilweise aus Holz. Die Dächer werden begrünt und mit Fotovoltaikanlagen versehen. Rund um das Areal soll ein offener, grüner Raum entstehen. Die Parkplätze auf dem Kesslerplatz werden ganz aufgehoben und durch einen Park mit Sitzgelegenheiten ersetzt. Der Kesslerplatz bleibt weiterhin im Besitz der Stadt Schlieren.

Nach Fertigstellung des Projekts bleibt nur noch ein Teil der oberirdischen Parkplätze erhalten. Die beiden bestehenden Garagengeschosse unter dem Kesslerhochhaus werden aber beibehalten. Über alles gesehen gibt es auf dem Areal und in der Tiefgarage künftig nur noch 214 der heute 278 Plätze. Das sieht der Gestaltungsplan so vor. Das Schlieremer Parlament hat diesen im Juni 2021 genehmigt. Migroskunden können ihren Wagen auf den Kundenparkplätzen in der Tiefgarage abstellen.

Damit die MPK ihre Pläne überhaupt verwirklichen darf, musste sie der Stadt diverse Zugeständnisse machen. So schreibt ein städtebaulicher Vertrag neben dem Bau von Alterswohnungen, Kindergarten und Mehrzweckraum auch die Errichtung eines öffentlichen Spielplatzes und einer Wertstoffsammelstelle vor.

Das Grossprojekt verzögert sich um einige Monate, wie die MPK auf Anfrage bestätigt. Ursprünglich hätte es bis Herbst 2024 vollendet sein sollen. Nun wird mit einem Abschluss im Sommer 2025 gerechnet.