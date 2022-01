Neue Wohnungen an Engstringerstrasse: Fünf Häuser müssen weichen

Schlieren Fünf alte Häuser müssen weichen: An der Grenze zu Unterengstringen entstehen 23 Wohnungen und ein Café An der Schlieremer Engstringerstrasse sollen demnächst drei neue Häuser gebaut werden. Dauern sollen die Bauarbeiten bis 2023. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 24.01.2022, 14.40 Uhr

Hier an der Schlieremer Engstringerstrasse sollen demnächst drei neue Häuser entstehen. Larissa Gassmann

Wo alles noch friedlich und ruhig erscheint, rücken bald schon Bauarbeiter an: Direkt an der Grenze zu Unterengstringen sollen in Schlieren drei neue Mehrfamilienhäuser mit total 23 Wohnungen entstehen. Weichen werden derweil fünf Häuser inklusive Nebengebäude. Davon betroffen sind die Gebäude an der Engstringerstrasse 50, 52, 54a, 56a und 56.

Als Bauherren sind im Baugesuch, das noch bis zum 27. Januar öffentlich aufliegt, Sandro Inauen und Marco Rossi eingetragen. Bei den geplanten Wohnungen soll es sich um Mietwohnungen handeln, wie Rossi auf Anfrage sagt. Wie viel künftige Mieter bezahlen müssen, steht noch nicht genau fest. Aber: «Wir haben sicher marktübliche Preise. Es werden keine Luxuswohnungen.»

Erstrecken sollen sich die neuen Mehrfamilienhäuser dereinst über vier Stockwerke – dies, ohne die jetzige Bauhöhe der alten Gebäude zu überschreiten. Vorgesehen sind zum grössten Teil 2,5- oder 3,5-Zimmer-Wohnungen. Die kleinste Wohnung umfasst eine Fläche von 25 Quadratmetern, die grösste wird 121 Quadratmeter messen. Dass die Wohnungen eher klein sind, hat seinen Grund. «Wir richten uns vor allem an das jüngere und ältere Publikum», sagt Rossi.

Nichtsdestotrotz sind auch Familienwohnungen geplant. Dazu ist Platz für einen Praxis- oder Gewerberaum sowie einen Gastrobetrieb. Einziehen wird das Café Bella Strega. Eine weitere Filiale soll bereits in diesem Jahr im Zentrum von Oberengstringen eröffnen. Rossi, dessen Ehefrau das Café führen wird, kann sich gut vorstellen, «dass Velofahrer oder Spaziergänger hier einen Zwischenstopp einlegen werden».

Geplant sind ein Wachtel- und ein Bienenhaus

Starten sollen die Bauarbeiten für das Wohnprojekt namens «Oasis Giallo» voraussichtlich im Mai dieses Jahres. Dauern werden sie bis Oktober 2023. Die meisten Wohnungen sollen über eine grosszügige Terrassen- beziehungsweise Balkonfläche verfügen. Über die ganze Fläche erstrecken werden sich dazu die Kellerräume sowie die Einstellhalle. Vorgesehen sind insgesamt 34 Parkplätze sowie 53 Veloplätze.

Gleichzeitig wird die Aussenfläche verschönert. So dürfen sich die neuen Bewohnerinnen und Bewohner über ein Wachtel- und ein Bienenhaus, einen Pavillon und ein eigenes Biotop freuen. Ziel ist laut Rossi eine Aufwertung der Region. Man wolle die gute Anbindung an die Busstation und die Nähe zum Naherholungsgebiet nutzen. Als Mieter gefragt sind denn auch Menschen, «die den Plausch an der Natur haben» und trotzdem nahe am Zentrum leben möchten.

Insgesamt belaufen sich die Baukosten für alle Gebäude und die Umgebung auf etwa 9,41 Millionen Franken. Wann es zum Abriss der bestehenden Häuser kommt, steht derweil noch nicht fest. «Wir hoffen, dass der Abriss im Frühsommer erfolgen kann», sagt Rossi. Die derzeitigen Mieter habe man bereits im letzten Jahr informiert – schon jetzt stehen die Gebäude zum Teil leer. Die Grundstücke sind seit über zehn Jahren im Besitz von Inauen und Rossi. Die darauf stehenden Häuser sind laut Rossi bereits zwischen 80 und 100 Jahre alt und «langsam baufällig geworden».

