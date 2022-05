Schlieren Muss das Badi-Wasser so kalt sein? – Schlieremer Parlament löchert Stadtrat mit Fragen In der Fragestunde des Schlieremer Parlaments gab es am Montag viele kritische Fragen an den Stadtrat. Rechtfertigen musste er zum Beispiel seinen Entscheid, die Heizung in der Badi Im Moos abzustellen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 31.05.2022, 16.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

20 Grad seien genug für das Badi-Wasser, findet der Stadtrat. Colin Frei

Am Montagabend fand die Fragestunde des Gemeindeparlaments in der Aula der Schule Reitmen statt. Während einer Stunde konnten die Volksvertreter sagen, wo ihnen gerade der Schuh drückt oder testen, ob sich bestimmte Themen vielleicht für einen politischen Vorstoss eigenen könnten.

Weiss der Stadtrat, dass das Wasser in der Badi zu kalt ist?

Insgesamt wurden 37 Fragen gestellt. Gleich mehrere betrafen das Thema Badi und Schwimmunterricht. So wollte Antonella Lombardi (GLP) erfahren, ob die Schüler nach der Coronazeit nun wieder regelmässig Schwimmlektionen erhielten. Und Sarah Impusino (Mitte) fragte den Stadtrat, ob er wisse, dass manche Eltern wenig Verständnis hätten für seinen Entscheid vom April, das Freibad Im Moos nicht mehr zu heizen.

Die Antwort von Werkvorstand Andreas Kriesi (GLP) auf Impusinos Frage: Nein, solche negativen Meldungen seien ihm nicht bekannt. Und seiner Meinung nach ist die Wassertemperatur mit aktuell 20 Grad genügend hoch. Das Problem mit dem kalten Wasser bestehe sowieso nur am Anfang und am Ende der Saison, so Kriesi.

Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) wiederum machte klar, dass manche Kinder den Schwimmunterricht wohl ganz verpasst hätten. Sie unterstrich aber, dass sich die Schule um eine Lösung bemühe. So habe man beispielsweise einen Test mit Neoprenanzügen gemacht. Nur sei das keine perfekte Lösung gegen das kalte Wasser. Die Kinder könnten so zwar bis in den Herbst im Freibad schwimmen, frieren würden sie aber trotzdem. Einfach nicht mehr am Körper, sondern an den Händen und im Gesicht. Krebs musste sich bei dieser Aussage ein Lachen verkneifen. Immerhin eine gute Neuigkeit gibt es aber: Im nächsten Schuljahr findet der Schwimmunterricht wieder statt. Das Hallenbad Urdorf steht dann nämlich wieder zur Verfügung.

Schuluniformen in Schlieren?

Auf die Frage von Lukas Speck (GLP), ob man in Schlieren nicht Schuluniformen einführen könne, antwortete Krebs: Abgesehen vom Umstand, dass für eine solche Massnahme die gesetzliche Grundlage fehle, sei die Angelegenheit sehr kompliziert. Es beginne bei der Definition. Krebs fragte rhetorisch in den Saal, was man denn unter dem Begriff Uniform verstehen solle? «Ist eine Uniform so etwas, wie sie die Harmonie trägt – oder einfach Jeans und T-Shirt?»

Die Schlieremer Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP). zvg

Weiter sagte Krebs, dass eine solche Massnahme bei Eltern wohl für einen «Sturm der Entrüstung sorgen» würde. Schliesslich müssten sie das Kleidungsstück nicht nur selbst anschaffen, sondern auch noch regelmässig pflegen. «Ich wage nicht, an all die Elternbriefe zu denken, die damit verbunden wären», sagte Krebs. Schliesslich nahm sie auch noch auf den von Speck hervorgehobenen Vorteil von Uniformen Bezug, demzufolge eine solche für Nicht-Diskriminierung stehe.

«Nicht jede Figur trägt Uniform gleich gut, deshalb ist es mit der Diskriminierung so eine Sache»,

sagte sie und lachte.

Auch Verkehrssünder waren ein Thema. In der Einleitung zu seiner Frage machte Dominik Ritzmann (Grüne) einen Vergleich: Es sei «völlig undenkbar», so Ritzmann, «dass sich Velofahrerinnen oder Fussgänger auf die Strasse setzen» würden. Hingegen sei es «völlig normal, dass man sein Auto aufs Trottoir und den Velostreifen stellt». Ritzmann wollte deshalb wissen, warum die Polizei das Verhalten der Autofahrer nicht mehr unterbinde.

Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP):

«Denkbar, Herr Ritzmann, ist es natürlich schon, dass Fussgänger auf die Strasse sitzen. Aber denkbar dumm.»

Autos seien für Fussgänger halt viel gefährlicher als im umgekehrten Fall Fussgänger für Autos. Nach Leuchtmanns Ansicht tut die Polizei aber ohnehin genügend, um Autofahrer zur Rechenschaft zu ziehen. So habe sie in der Vergangenheit durchschnittlich alle 30 Stunden einen Autofahrer fürs Halten auf dem Trottoir gebüsst. Total 280 Busszettel habe sie im Jahr 2021 verteilt, im laufenden Jahr 2022 seien es bis jetzt bereits 111 gewesen.

Wann kommt jetzt die viel versprochene Grüne Mitte?

Die umstrittene Grüne Mitte fehlte in dieser Fragestunde ebenso wenig. Markus Weiersmüller (FDP) wollte von Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) ein verbindliches Datum, bis zu welchem Zeitpunkt das den Schlieremern seit Jahren versprochene Aufwertungsprojekt im Stadtzentrum umgesetzt werde.

Wann kommt die Grüne Mitte? Der Stadtrat möchte das Zentrum von Schlieren für mehrere Millionen Franken verschönern. Oben im Bild ist die ausser Betrieb genommene alte Badenerstrasse zu sehen. Sandra Ardizzone

Diese Antwort könne er ihm nicht geben, sagte Kunz. Unter anderem weil der künftige – voraussichtlich mehrere Millionen schwere – Baukredit für das Projekt noch vom Parlament abgesegnet werden müsse. Wie lange die Politiker sich mit dem Geschäft auseinandersetzen würden, hänge jedenfalls nicht von seinem Ressort ab, unterstrich Kunz. Auf erneutes Nachhaken von einem Parlamentarier, ob er denn wenigstens eine Schätzung des Zeitpunkts nennen könne, verwies Kunz auf den im Masterplan genannten und erstrebten Zeitpunkt Ende 2027.

Der Schlieremer Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte). Zvg

Kunz gab aber zu verstehen, dass es sich dabei nur um einen Richtwert handle. Dies, um dann gleich beschwichtigend nachzuschieben: «Persönlich will ich das Projekt so schnell wie möglich abschliessen.» Aus dem Parlament erntete er prompt eine ironische Bemerkung: «Ich dachte jetzt, sie sagten, sie hofften, dass sie es noch erleben würden.» Die Lacher hatte der Kommentator auf seiner Seite.

In dieser Sitzung erfuhr man aber auch Handfestes. Zum Beispiel, dass es bei der Oberstufe in den letzten zwölf Monaten zu acht Kündigungen und einer Pensionierung gekommen sei. Oder dass die Stadt beabsichtigt, im Rahmen eines Tests einen mobilen Abfalleimer beim Spielplatz Schärerwiese aufzustellen. Gemäss Manuel Kampus (Grüne) besteht dort ein erhebliches Litteringproblem. Der Stadtrat sagte auch etwas zum Thema Sicherheit bei diesem Spielplatz. Auf einem Teil des engen Brunnackersteigs neben dem Platz fehlt nämlich ein Trottoir. Sicherheitsvorstand Leuchtmann sagte, dass man aktuell bauliche Massnahmen prüfe, «um die Situation nachhaltig zu entschärfen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen