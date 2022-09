JED-Neubau in Schlieren bietet fixfertige Labors zum Forschen

Schlieren Fixfertige Labors zum Mieten: Im JED-Neubau können Life-Sciences-Firmen bald unkompliziert forschen und arbeiten Die Swiss Prime Site legte am Donnerstag den Grundstein für das neue Gebäude auf der Landreserve neben den umgebauten Hallen der alten NZZ-Druckerei in Schlieren. Einziehen werden 2024 Superlab und Flexoffice – zwei Unternehmen, die flexible Labor- und Büroflächen anbieten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Bieten im JED-Neubau bald vollausgerüstete Büros und Labors an: Xi Zhang (Mitte) von Superlab Suisse und Andreas Brandl (rechts) von Flexoffice, hier neben Urs Baumann von Swiss Prime Site, der Eigentümerin des JED-Areals in Schlieren. Bild: Henry Muchenberger

Ein Stein nach dem anderen wandert in die Holzkiste. «Sustainability», das englische Wort für Nachhaltigkeit, oder «Cluster», ein Begriff für ein Netzwerk von Firmen, die ein gemeinsames Tätigkeitsfeld haben, ist auf ihnen zu lesen. «Eine NZZ an diesem Ort in eine Zeitkapsel zu legen scheint mir ebenso unabdingbar», sagt Urs Baumann, Chief Investment Officer der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site. Ihr gehört das Areal der ehemaligen NZZ-Druckerei in Schlieren.

Urs Baumann, Chief Investment Officer bei Swiss Prime Site, legte der Zeitkapsel bei der Grundsteinlegung eine aktuelle Ausgabe der NZZ bei. Auf dem Areal der ehemaligen NZZ-Druckerei sei dies unabdingbar, meinte er. Bild: Henry Muchenberger

Die alten Hallen hat sie in den Business-Hub JED verwandelt, der seit 2021 Events, Gastronomie und moderne Arbeitsplätze vereint. Nun geht die Entwicklung des Gebiets an den Gleisen in der Nähe des Bahnhofs Schlieren weiter. Baumann legte am Donnerstag gemeinsam mit dem Schlieremer Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) sowie weiteren Projektbeteiligten den Grundstein für den Neubau auf der seit Jahren brach liegenden Landreserve.

Beim Startschuss des Rohbaus dabei waren (von links): Stadtrat Stefano Kunz (Mitte), Xi Zhang von Superlab Suisse, Miriam Esders von der Freo Group, Stephan Marending von Baumschlager Eberle Architekten, Urs Baumann von Swiss Prime Site, Bernd Hofer von der Freo Group, Claudius Meinel von der Rhomberg Bau AG und Andreas Brandl von Flexoffice. Bild: Henry Muchenberger

Dort entsteht nun ein fünfgeschossiges Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von über 14'000 Quadratmetern. «Dieses Projekt bildet den Schlussstein des Areal-Ausbaus», sagte Baumann. Wichtig ist der Immobiliengesellschaft die Nachhaltigkeit.

Recycelter Beton und ganz wenig Haustechnik

Deshalb wird das neue Gebäue als erstes der Schweiz mit zirkulärem Beton erstellt, wie die beteiligten Bauunternehmer und Architekten an der Präsentation vor der Grundsteinlegung verrieten. Dabei soll es sich um besonders ökologischen Recyclingbeton handeln. Informiert wurde auch, dass nur ein minimales Mass an Haustechnik im JED-Neubau integriert wird.

Erfreut zeigte sich Baumann, dass noch vor dem Startschuss des Rohbaus 95 Prozent der Flächen des 97,7 Millionen Franken teuren Neubaus vermietet sind. Einziehen wird Mitte 2024 Xi Zhang mit ihrem Unternehmen Superlab Suisse. Sie bietet auf einer Fläche von knapp 5000 Quadratmetern innovativ gestaltete Laboreinrichtungen, modernste Geräte sowie Dienstleistungen für Firmen und Start-ups aus den Bereichen Biotech, Pharma und Medtech an.

Claudius Meinel, Leiter Neubauten bei der Rhomberg Bau AG, lobte die Nachhaltigkeit anlässlich der Grundsteinlegung des JED-Neubaus. Bild: Henry Muchenberger

«So müssen diese sich möglichst wenig um die teure Infrastruktur kümmern und haben den Kopf frei, um zu forschen», erklärte Zhang. Sie rennt mit ihrer Idee offene Türen ein. Die Nachfrage nach Labors im Biotech-Standort Schlieren ist gross. Aus diesem Grund entschied sich die Swiss Prime Site für eine Nutzungsänderung.

Für die Labors musste umgeplant werden

«2020 erhielten wir die Baubewilligung, entschieden uns aber umzuplanen, um die für die Labors nötigen grösseren Raumhöhen zu schaffen», so Baumann. Die Planer und Bauunternehmer hätten lieber gleich losgelegt. «Doch für uns stand im Vordergrund, mit dieser zusätzlichen Nutzungsart das JED-Areal zu bereichern.»

Der Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte) zeigte sich zufrieden mit der Arealentwicklung an der Grundsteinlegung des neuen JED-Gebäudes. Bild: Henry Muchenberger

Als zweiter Ankermieter konnte Andreas Brandl mit seinem Start-up Flexoffice gewonnen werden. Es stellt vollausgerüstete Büroflächen für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung und eröffnet in Schlieren den fünften Standort. Zufrieden über den Zuwachs an Life-Sciences-Angeboten zeigte sich Stadtrat Kunz. «Das Projekt hat einen wegweisenden Charakter, das Biotech-Cluster wird erweitert und die Marke Schlieren dadurch positiv in die Welt hinausgetragen.»

