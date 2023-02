Schlieren Feuer am Hüblerweg: Ein Einfamilienhaus brannte Am Sonntagabend kam es zu einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Schlieren. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich aber auf mehrere hunderttausend Franken. 27.02.2023, 18.29 Uhr

Rauchsäulen entwichen aus dem Fenster des Schlieremer Einfamilienhauses. Zvg

In Schlieren kam es am Sonntagabend zum Brand eines Reiheneinfamilienhauses am Hüblerweg. So ging kurz nach 22.00 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich eine Brandmeldung ein, wie die Kapo mitteilt. Die ausgerückte Schlieremer Feuerwehr löschte den Brandherd rasch. Verletzt wurde laut Kantonspolizei Zürich niemand. Allerdings entstanden aber in den Wohnräumen gemäss ersten Einschätzungen mehrere hunderttausend Franken Sachschaden. Während des Einsatzes evakuierten die Rettungsfachkräfte mehrere Personen. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Schlieren und die Sanität des Spitals Limmattal im Einsatz.

Fast gleichzeitig mit dem Brand in Schlieren brannte auch ein Einfamilienhaus in Fehraltorf. Die Kapo geht aber nicht von Brandstiftung aus, wie sie auf Anfrage mitteilt. «Ausser dem Zeitpunkt haben die beiden Brände nichts gemeinsam», sagt ein Mediensprecher der Kapo. Auch in Fehraltorf im Bezirk Pfäffikon bekämpfte die Feuerwehr den Brand effizient, und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, wie die Kapo mitteilt. Der Sachschaden im betroffenen Einfamilienhaus in Fehraltorf wird aufgrund von ersten Begutachtungen auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Rettungswagen des Spitals Winterthur wurden alarmiert und waren vor Ort. Verletzt wurde aber auch in Fehraltorf niemand.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich hat die Spuren gesichert und nun mit seinen Nachforschungen begonnen. (liz)