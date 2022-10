Schlieren FDP wird aktiv: Stadtrat muss hohe Hundesteuer erklären Die Stadt Schlieren hat die höchsten Hundesteuern in der Region. Das sorgt für Fragen. Parlamentarier Dominic Schläpfer stellt sie. David Egger 28.10.2022, 12.15 Uhr

Einen Hund interessiert es wohl nicht, ob er in Urdorf oder Schlieren lebt. Schöne Natur, nette Menschen und spannende Artgenossen gibt es an beiden Orten und die Grenze dazwischen ist sowieso fliessend. Aber in Schlieren beträgt die Hundesteuer 200 Franken pro Hund und in Urdorf sind es nur 105 Franken. In der Nachbargemeinde Uitikon sind es sogar nur 100 Franken. Dies zeigte ein Vergleich, den die «Limmattaler Zeitung» vor einer Woche veröffentlicht hat (siehe Grafik).

Der Artikel sorgte für Diskussionen, wie zuvor schon ein Leserbrief von Hundehalter und alt CVP-Gemeindeparlamentarier Rolf Wegmüller, der sich 2019 aus der Politik, aber nicht aus den Leserbriefspalten, verabschiedet hat. Wegmüller zahlt, weil er zwei Hunde hat, 400 Franken Hundesteuer pro Jahr. In Urdorf müsste er hingegen nur 210 Franken zahlen.

Die Diskussion um die hohe Schlieremer Hundesteuer soll nun nicht im Sand verlaufen. Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP), der selber zwei Hunde hält, hat nun eine Kleine Anfrage zum Thema eingereicht.

Ausgabenliste soll für Transparenz sorgen

Darin stellt er zuerst klar, dass es «wohl unumstritten» sei, «dass Hundehalter für die durch ihre Haustiere verursachten Aufwendungen im kostendeckenden Umfang aufzukommen haben».

Hat selber Hunde: der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP).

Laut kantonaler Hunde­verordnung müssen die Gemeinden von der Hundesteuer jeweils 30 Franken an den ­Kanton abliefern. Und gemäss einem Informationsblatt des kantonalen Veterinäramts ist der Rest der Gebühr für Robidog-Systeme, Reinigungs­arbeiten infolge von Verschmutzungen durch Hundekot, das Ausschildern von hundefreundlichen Zonen und Restriktionen für Hunde gedacht sowie um die Kosten des ad­ministrativen Aufwands zu ­decken.

Angesichts dessen fordert Schläpfer nun Transparenz. Er fragt den Stadtrat, ob dieser bereit sei eine Liste zu veröffentlichen, in der detailliert auf­gezeigt wird, wie die Stadt Schlieren die Hundesteuer- Einnahmen verwendet, also wie viel die Robidog-Systeme und die Reinigung von Hundekot-Verschmutzungen et cetera die Stadt jährlich kosten.

Laut neusten Zahlen leben 735 Hunde in Schlieren

Falls diese Aufwände geringer sind als die gesamten Hundesteuer-Einnahmen, will Schläpfer wissen, für was das überschüssige Geld verwendet wird. Und schliesslich fragt Schläpfer auch: «Sollten die Gelder nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden: Welche Gründe sprechen dagegen, die Hundesteuer auf den schnellstmöglichen Zeitpunkt entsprechend zu senken, um die rund tausend Schlieremer Hundehalter (am 17. Oktober waren es 735 Hunde, Anmerkung der Redaktion) nicht über Gebühr steuerlich zu belasten?»

Für Rolf Wegmüller ist der Fall klar: Es spricht nichts dagegen. Es sei an der Zeit, die Hundesteuer in Schlieren massiv zu senken – diese Meinung brachte er jedenfalls in seinem Leserbrief zum Ausdruck.

Der Stadtrat hat nun drei Monate Zeit, um Schläpfers Kleine Anfrage zu beantworten. Viele Hundehalterinnen und Hundehalter dürften gespannt sein darauf – und auch andere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Denn falls am Schluss herauskommt, dass die Schlieremer Hundesteuer nur die Kosten deckt, stellt sich die ­Frage, ob andere Gemeinden zu tiefe respektive nicht kostendeckende Hundesteuern ver­langen. Für Diskussionen ist so oder so gesorgt.