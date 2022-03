Schlieren FDP-Weiersmüller findet die Antwort des Stadtrats auf seine Blitzeranfrage «erschreckend unmotiviert» Der Parlamentarier hatte in einer Kleinen Anfrage mehr Blitzer gefordert. Mit der Antwort des Stadtrats ist er gar nicht zufrieden. Lukas Elser 09.03.2022, 08.52 Uhr

Dieser Blitzkasten stand vor Jahren an der Badenerstrasse, unmittelbar vor der Ortstafel am Ortseingang von Schlieren, wenn man von Zürich her kommt. Heute ist er weg. Krebs Jürg / Archiv

Markus Weiersmüller bekommt seine Blitzer nicht. Der Schlieremer FDP-Parlamentarier hatte in einer Kleinen Anfrage gefordert, dass auf den Kantonsstrassen in Schlieren wie früher fest installierte Blechpolizisten stehen. Wegen der von ihm festgestellten «Verrohung der Sitten im Strassenverkehr» fragte er, wieso die Blitzer an Engstringerkreuzung, Badener- und Zürcherstrasse ersatzlos entfernt wurden.