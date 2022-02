Schlieren FDP-Parlamentarier Weiersmüller lässt beim Thema Sparen nicht locker: Waren Stellenerhöhungen durch Stadtrat zulässig? Markus Weiersmüller (FDP) stellt infrage, ob sich der Schlieremer Stadtrat beim Stellenausbau bei der Stadtverwaltung an die Regeln hielt. Lukas Elser 16.02.2022, 17.13 Uhr

Schafft der Stadtrat zu viel Stellen? Markus Weiersmüller findet schon. Im Bild das Schlieremer Stadthaus am Wahlsonntag, 13. Februar 2022. Severin Bigler

Für Markus Weiersmüller (FDP) ist ein fetter Staatsapparat etwas, das es tunlichst zu vermeiden gilt. Ob bei der parlamentarischen Debatte ums Schlieremer Budget 2022, bei seinem Vorstoss für einen verkleinerten Stadtrat oder bei anderen Gelegenheiten – er weist immer wieder darauf hin, dass beim Thema Sparen noch Luft nach oben besteht oder effizienter gearbeitet werden könnte.

Die stadträtliche Forderung nach einer Erhöhung des Steuerfusses von 111 Prozent auf 116 Prozent blockte er an der Parlamentssitzung vom 13. Dezember 2021 kategorisch ab. Kurz darauf doppelte er in einem Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung» nach und warf dem Schlieremer Stadtrat mangelnden Sparwillen vor.

Markus Weiersmüller (FDP) wurde jüngst bei den Parlamentswahlen vom 13. Februar wiedergewählt. zvg

Ein Dorn im Auge ist ihm vor allem der aktuelle Stellenausbau bei der Verwaltung. Im Budget 2022 hat der Stadtrat dem Parlament die Erhöhung einzelner Posten bereits vorgelegt. Und mit ihrer Annahme des Voranschlags haben die Volksvertreter auch diesen Anpassungen zugestimmt. Wie Weiersmüller bereits bei anderer Gelegenheit gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagte, steht der Ausbau für ihn aber im Widerspruch zur stadträtlichen Aussage, dass überhaupt gespart würde.

Nun hakt Weiersmüller nochmals nach. In einer Kleinen Anfrage zieht er in Zweifel, dass der Stadtrat die Kompetenz hatte, diese Stellen zu schaffen. Weiersmüller beruft sich bei seiner Argumentation auf die Schlieremer Gemeindeordnung und einen Kommentar zur Mustergemeindeordnung für Parlamentsgemeinden und schreibt, dass der Stadtrat nur solche Stellen schaffen dürfe, die das Kriterium der «Gebundenheit» erfüllten.

Er grenzt gebundene von ungebundenen Stellen ab

Wieder mit Berufung auf die entsprechenden juristischen Grundlagen versteht Weiersmüller eine «gebundene» Stelle analog zu einer gebundenen Ausgabe als etwas, das zwingend gemacht werden muss und nicht verschoben werden kann. «Der Stadtrat hat nur die Befugnis zur Schaffung von neuen Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben notwendig sind.» Der Ausdruck «gebundene Stellen» wird im Kommentar zur Mustergemeindeordnung explizit erwähnt.

Was die Kompetenzen dafür betrifft, grenzt Weiersmüller die «ungebundenen» Stellen klar von den anderen ab. Über die ungebundenen Stellen schreibt er: «Für die Schaffung von weiteren Stellen ist aber das Gemeindeparlament zuständig.» Er ergänzt: «Wird eine neue Aufgabe eingeführt oder eine bestehende Aufgabe ausgebaut, hat die Stellenbewilligung wegen der finanziellen Bedeutung durch das Parlament zu erfolgen.»

Weiersmüller hält dem Stadtrat vor:

«Wie es scheint, kennt der Stadtrat diese Rollenteilung nicht.»

Und er weist darauf hin, dass für die Schaffung von Stellen in manchen Fällen sogar eine Volksabstimmung notwendig sei.

Die Neuorganisation des Bereichs Stadtentwicklung, die der Stadtrat im Herbst beschlossen hat, oder der Ausbau im Bereich Kommunikation, den dieser im Dezember bewilligt hat, erfüllen aus Sicht von Weiersmüller nicht die von ihm aufgeführten Kriterien.

Nur ein «nice to have», findet Markus Weiersmüller

Die in seinen Augen problematische Haltung von Stadtrat und Verwaltung kommt für Weiersmüller in einer Aussage der neuen Leiterin für Kultur und Vereine besonders deutlich zum Ausdruck:

«Grundsätzlich bin ich erst einmal offen und schaue, was es als Beauftragte für Kultur und Vereine braucht.»

Den Satz, der aus einem Interview mit der «Limmattaler Zeitung» vom Herbst stammt, kommentiert Weiersmüller so:

«Das tönt nicht nach einer zwingend notwendigen Stelle, eher nach ‹nice to have›.»

Am Schluss seiner Ausführungen angelangt, will Weiersmüller vom Stadtrat wissen, wie dieser die Sache beurteilt. Weiter fordert Weiersmüller die Offenlegung der entsprechenden Stellenausschreibungen. Und er verlangt vom Stadtrat, dem Parlament im Nachhinein eine Vorlage zu unterbreiten, falls die Stellen als ungebundene klassifiziert werden müssten.