Schlieren Ewig verstopfter Stadtkreisel: Dominic Schläpfer möchte eine Lösung in drei Monaten Der FDP-Gemeindeparlamentarier drängt den Stadtrat in einer Interpellation dazu, sich beim Kanton verstärkt für eine Lösung des Verkehrsproblems im Schlieremer Zentrum einzusetzen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 17.07.2022, 11.05 Uhr

Der Stadtkreisel ist zu Stosszeiten oft überlastet. David Egger / Archiv

Der regelmässig verstopfte Stadtkreisel im Schlieremer Zentrum gehört zu den politischen Dauerthemen in der Stadt. So wurde auch im Wahlkampf für die Wahlen 2022 in der Leserbriefspalte immer wieder Kritik am «Verkehrsärgernis Schlieren» laut. Dominic Schläpfer (FDP) hat diesen Begriff in der Fragestunde vom November 2021 eingeführt. Er griff das Thema damals auf und schlug vor, dass man Autofahrer im Staufall über Schilder zur Anwendung des Reissverschlusssystems auffordern könnte. Der Stadtrat jedoch lehnte den Vorschlag damals ab.

Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP). zvg

Und nun legt Schläpfer beim Thema Stadtkreisel nach. Zusammen mit zwölf weiteren Parlamentsmitgliedern aus seiner eigenen Partei, der Mitte, der FDP, der SVP und der EVP hat er eine Interpellation eingereicht. Darin schreibt er: «Der tägliche Verkehrsstau am Stadtkreisel zu Stosszeiten in sämtliche vier Himmelsrichtungen ist sowohl aus volkswirtschaftlicher als auch ökologischer Sicht ein Unding, dessen Behebung ohne erhöhten politischen Druck unabsehbar erscheint.»

Er möchte deshalb vom Stadtrat wissen, wie er zeitnah auf den Regierungsrat einzuwirken gedenkt: «Welche konkreten Schritte unternimmt der Stadtrat im Laufe der nächsten drei Monate, um beim zuständigen Regierungsrat beziehungsweise dessen Amt unmittelbare, griffige Lösungen für die tägliche Stauproblematik am Stadtkreisel zu erwirken?»

Verkehr soll auf die Autobahn verlagert werden

Schläpfer erinnert an dieser Stelle an die vom Kanton im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn versprochenen und zum Teil schon umgesetzten flankierenden Massnahmen, um die Zentren von Schlieren und Dietikon zu entlasten. Schläpfer drängt darauf, dass der Regierungsrat für die Umsetzung dieser Massnahmen einen klaren Zeitrahmen nennen sollte. Ebenso schlägt der Gemeindeparlamentarier vor, dass der Verkehr aus dem Zentrum heraus und auf die Autobahn verlagert werden könnte. Er argumentiert, dass dies «nebst dem Zentrum auch die Bernstrasse beziehungsweise das Zelgliquartier entlasten könnte». Die betroffenen Quartiere leiden seit Jahren unter dem Verkehr.

Und falls die Anliegen der Stadt beim Regierungsrat nicht auf offene Ohren stossen sollten, nimmt Schläpfer den Stadtrat selbst in die Pflicht. So fragt er: «Welche konkreten Massnahmen sieht der Stadtrat in seiner Macht und ist er bereit innert dreier Monate umzusetzen, um den ungehinderten Verkehrsfluss, insbesondere auch des öffentlichen Verkehrs, zu gewährleisten?»

Gemäss Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments muss die Interpellation, sofern sie zulässig ist, für die nächsten Sitzung traktandiert werden. Wie sich Parlament und Stadtrat zum Geschäft stellen, sollte sich also am 22. August zeigen.

