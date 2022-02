Schlieren: Vorstoss für öffentlichen Kühlschrank abgelehnt

Schlieren «Es ist schlecht beschrieben»: Parlament lehnt Vorstoss für öffentliche Kühlschränke ab Walter Jucker (SP) regte in einem Vorstoss an, in Schlieren öffentliche Kühlschränke gegen Foodwaste zu betreiben. Dies lehnte eine Mehrheit im Parlament nun ab. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 01.02.2022, 15.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Dietikon im Chrüzacher gibt es bereits einen Gemeinschaftskühlschrank von Madame Frigo. (Archivbild) Britta Gut

Vergeblich beteuerten die SP, die Grünen und Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP), es gehe nicht darum, dass die Stadt selbst einen öffentlichen Kühlschrank betreibe. Sondern bloss darum, dass die Stadt grundsätzlich abkläre, ob und wo der Betrieb eines öffentlichen Kühlschranks überhaupt möglich sei. Mit 20 zu 12 lehnte die bürgerliche Mehrheit im Parlament den Vorstoss von Walter Jucker (SP) ab.

Jucker regte an, als Mittel gegen Foodwaste in der Stadt öffentliche Kühlschränke zu betreiben. So könnten Leute ihre überschüssigen Lebensmittel mit anderen teilen. «Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, ob es möglich wäre, in Schlieren einen oder mehrere öffentliche Kühlschränke zu betreiben», heisst es im Postulat.

Die Formulierung des Postulats schied die Geister

Grundsätzlich war sich das Parlament einig, dass ­öffentliche Kühlschränke als Möglichkeit, um Nahrungsmittel zu retten, keine schlechte Idee sind. An der genauen Formulierung des Postulats schieden sich aber die Geister. Die bürgerliche Seite deutete die Formulierung im Postulat als Auftrag an die Stadt, sich auch um den Betrieb zu kümmern.

Darum stellte die Mitte den Antrag, das Postulat nicht an den Stadtrat zu überweisen. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich erklären muss, wieso der Stadtrat das Postulat übernehmen kann», sagte Bärtschiger. Und Postulant Jucker betonte:

«Ich habe selbst gesagt, dass es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand ist so einen Kühlschrank zu betreiben.»

Wünschenswert fände er, wenn die Stadt ihre Beziehungen nutzen würde, um Vereine oder Institutionen für die Idee zu begeistern.

Daraufhin konterte Boris Steffen (SVP): «Es ist schlecht beschrieben. Schreiben Sie doch richtig was sie wollen.» Sarah Impusino (Mitte) und Markus Weiersmüller (FDP) fragten sich in ihren Voten auch, ob nicht schon genug ähnliche Angebote gegen Foodwaste bestehen. Letztlich stimmte neben Grünen und SP nur der Quartierverein für die Überweisung.

Ratstelegramm 33 von 36 Parlamentsmitgliedern nahmen an der letzten Sitzung der laufenden Legislatur teil.

Walter Jucker bedankte sich in einer Fraktionserklärung der SP bei der langjährigen SP-Gemeinderätin Jolanda Lionello und allen weiteren Parlamentariern, die nicht mehr zur Wahl antreten.

Markus Weiersmüller bedankte sich in einer Fraktionserklärung der FDP bei allen scheidenden Parlamentariern und forderte den Stadtrat auf, die Brache auf der alten Badenerstrasse mit dem laufenden Projekt «Pischte 52» möglichst rasch zu beheben.

Der stadträtliche Antrag auf eine Grenzbereinigung zwischen Schlieren und Zürich wegen der Limmattalbahnbaustelle wurde 30 zu 0 angenommen.

Die Motion betreffend Tagesschule von Rixhil Agusi (SP) wurde überwiesen.

Die Motion von Markus Weiersmüller (FDP) betreffend zeitgemässe Exekutive, die fünf statt sieben Stadträte fordert, wurde nicht überwiesen.

Das Postulat von Walter Jucker (SP) betreffend öffentlichen Kühlschrank wurde mit 20 zu 12 Stimmen nicht überwiesen.

Das Postulat von Walter Jucker (SP) betreffend Überbrückungsrenten für abgewählte Stadträte wurde abgeschrieben.

Beat Kilchenmann (SVP) wurde als Gemeindeparlamentspräsident verabschiedet.

Die nächste Sitzung findet am 14. März und damit erst nach den Erneuerungswahlen statt. Dann wird sich das neu gewählte Parlament konstituieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen