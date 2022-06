Die neue Öko-Fläche über dem Färberhüsli-Tunnel der Limmattalbahn

Schlieren «Wir geben der Natur Zeit, damit Raum für Pflanzen und Tiere entsteht»: Es gibt viel, aber keine grüne Wiese auf einen Tätsch Die Öko-Fläche über dem Färberhüsli-Tunnel der Limmattalbahn wurde am Samstag eingeweiht und Schlierens Bevölkerung übergeben. Oliver Graf Jetzt kommentieren 19.06.2022, 19.27 Uhr

Sandhaufen mitten in der Wiese bieten einen Lebensraum für bodennistende Wildbienen, erklärte Raphael Winter vom Büro Aqua Terra bei der Einweihung der ökologischen Ausgleichsfläche.

Kahl und staubig sei es, was da denn eingeweiht werden soll, fragte ein Mann, der am Samstag mit seinem Golden Retriever übers Schlieremer Färberhüsli schlenderte. Daniel und Raphael Winter vom Büro Aqua Terra, das die biologische Baubegleitung beim Limmattalbahnprojekt innehat, lachten auf. Derartige Reaktionen kennen sie.

«Viele erwarten eine grüne Wiese auf einen Tätsch – wir geben der Natur aber bewusst Zeit, damit Raum für Pflanzen und Tiere entsteht», sagte Daniel Winter. Und dessen Sohn Raphael ergänzte, dass sich die gewünschte Entwicklung bereits abzeichnet. Schmetterlinge und Wildbienen liessen sich im ­Färberhüsli-Gebiet entdecken, und er glaubt, auch schon eine Mauereidechse vorbeigehuscht gesehen zu haben.

Ökologische Ausgleichsflächen sind gesetzlich vorgeschrieben

Unter dem Färberhüsli verläuft der Tunnel der Limmattalbahn. Die Stadtbahn, die ab 11. Juli erste Testfahrten absolviert, wird hier von der Haltestelle Spital Limmattal zum Stopp Reitmen auf der Badenerstrasse auf rund 260 Metern unterirdisch geführt. Auf dem Tunneldeckel wurden ökologische Ausgleichsflächen ge­schaffen.

Die Ausgleichsflächen sind gesetzlich vorgeschrieben, wie Limmattalbahn-Geschäftsführer Daniel Issler am Samstag bei der Eröffnung und der Übergabe an Stadt und Bevölkerung sagte. Auch wenn die Limmattalbahn mitten im Siedlungsgebiet erstellt werde, beanspruche sie doch neues Land. Im Färber­hüsli handle es sich um die grösste Fläche, die in Zusammenhang mit dem Stadtbahn-Bau erstellt werde.

«Ein echter Mehrwert für das Quartier und die Stadt»

Auch wenn diese Flächen gesetzlich vorgegeben seien, handle es sich doch um mehr als einen blossen Ausgleich, meinte Stadtrat Stefano Kunz (Mitte). «Sie sind ein echter Mehrwert für das Quartier und die ganze Stadt.» Der Schlieremer Bauvorstand sprach auch von «einem Sinnbild der Auf­wertung».

So ist etwa ein Wildobst­garten angelegt worden. Die Bäume und Sträucher stellen für viele Wildtiere einen wichtigen Lebensraum dar, wie Monika Schirmer von der Sieber Cassina und Partner AG sagte, die für die Umweltbaubegleitung verantwortlich war. Aber auch die Bevölkerung soll etwas davon haben: Sie kann Früchte und Nüsse ernten. Aus den Wild-Birnen liesse sich beispielsweise Mus oder Saft herstellen, aus dem Schwarzen Holunder Gelee kochen, sagte Schirmer. «Bei der Verarbeitung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.»

Die ökologische Ausgleichsfläche über dem Färberhüsli-Tunnel der Limmattalbahn ist am Samstag, 18. Juni, eingeweiht und offiziell der Bevölkerung übergeben worden. Oliver Graf Im Färberhüsli-Gebiet wachsen unter anderem Nüsse – zur Einweihung schenkte Limmattalbahn-Geschäftsführer Daniel Issler (links) dem Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (rechts) einen Nussknacker. Oliver Graf Eine Holbzeige und ein Steinhaufen mitten in der Wiese: Mit solchen kleinräumigen Strukturen sollen verschiedene Tiere Unterschlupf und Schutz finden. Oliver Graf / Limmattaler Zeitung In den Holzhaufen könnten sich Igel wohlfühlen – bei der Einweihung war erst ein ausgestopftes Exemplar zu sehen. Oliver Graf Im Wildobstgarten wachsen unter anderem Wildbirnen und schwarzer Holunder – für Tier und Mensch. Oliver Graf Die Magerwiese sieht noch sehr mager aus. Doch bereits jetzt lockt sie unter anderem Schmetterlinge an Oliver Graf Daniel Winter vom Büro AuqaTerra gibt der Natur Zeit, damit sie sich vielfältig entwickeln kann. Oliver Graf

Über 100 Pflanzenarten sollen es am Ende sein

Auch die noch mageren Magerwiesen werden Spaziergängerinnen und Spaziergänger faszinieren, zeigte sich Daniel Winter überzeugt. «Wer kurz stehenbleibt, wird immer wieder Neues entdeckten.»

Angesät wurde Schnittgut von anderen Wiesen aus dem Limmattal, wie Winter ausführte. Am Ende dürften über 100 Pflanzenarten beim Färberhüsli wachsen. Und jede einzelne Pflanzenart fördere rund zehn Insekten-, Vögel- und weitere Tierarten. «Sie müssen sich den Reichtum vorstellen, der hier entsteht», sagte Winter begeistert. «Das ist viel mehr als eine spärlich bepflanzte Fläche.»

Für Kleintiere wurden Schutzräume geschaffen

In den Wiesen wurden zudem zahlreiche kleinräumige Strukturen geschaffen, dank deren Tiere wie unter anderem Igel oder Eidechsen Unterschlupf oder Schutz finden können. So stehen etwa Holzbeigen mitten in einer Wiese am Hang, daneben befindet sich ein ­grosser Steinhaufen. An anderen Stellen ist die spärliche Bepflanzung von Sandhaufen unterbrochen.

Diese Haufen, Sandlinsen genannt, sind beispielsweise für Wildbienen gedacht, wie Raphael Winter erklärte. Von den rund 600 Bienenarten seien etwa die Hälfte bodennistend; einige von ihnen würden im Sand bis 40 Zentimeter tiefe ­Löcher graben und dort in Kammern ihre Larven ab- und für diese Nektar und Pollen hinterlegen.

Im Färberhüsli-Gebiet informieren neu sechs Tafeln sowie eine grosse Stele über ver­schiedene Aspekte der öko­logischen Ausgleichsflächen. Zudem sind entlang der Wege auch mehrere Sitzbänke aufgestellt worden.

