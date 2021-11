Alexandra Walz qualifiziert sich für die Winter-Universiade

Schlieren Erstes Saisonziel schon erreicht: Alexandra Walz startet an der Winter-Universiade und ist auf Kurs für die bald startende Skisaison Die Schlieremer Nachwuchsskifahrerin Alexandra Walz verbindet Spitzensport und Studium. Nun hat sie sich für die 30. Winter-Universiade qualifiziert – der Auftakt in eine hoffentlich erfolgreiche Skisaison. Celia Büchi Jetzt kommentieren 17.11.2021, 16.52 Uhr

Die 22-jährige Nachwuchsskifahrerin Alexandra Walz bereitet sich zurzeit auf kommende Skisaison vor. zvg

«Es ist eine Ehre, dass ich an der Universiade teilnehmen kann», sagt die Nachwuchsskifahrerin Alexandra Walz. Vor wenigen Wochen wurde klar, dass sie sich für die 30. Winter-Universiade qualifiziert hat. Seit zwei Jahren arbeite sie auf die Teilnahme an diesem Wettbewerb hin und darauf wolle sie sich in dieser Skisaison konzentrieren. Zudem wolle sie vermehrt im Europacup antreten und FIS-Rennen bestreiten. Auch die Schweizer Meisterschaft Ende März hat sie dick in ihrem Rennkalender angestrichen. Dabei wolle sie sich auf ihre Stärken besinnen und den Fokus vor allem auf die Speed-Disziplinen legen.

Noch knapp ein Monat Vorbereitungszeit bleibt der 22-jährigen Schlieremerin für den letzten Schliff vor den ersten Rennen. Dabei will sie nicht nur ihren Körper auf die Herausforderungen vorbereiten.

«Ich muss mental noch viel trainieren»,

sagt Walz. Sie wolle beispielsweise ihren Respekt vor der Geschwindigkeit mittels «positive Self-Talk» überwinden. Dazu redet sie sich selbst so lange gut zu, bis ihr Kopf ihr auch wirklich glaubt. Denn obwohl sie die Speed-Disziplinen besonders faszinierten, habe sie Respekt vor den möglichen Folgen eines Sturzes. Letztes Jahr hatte Walz Glück: Sie stürzte am Europacup in Zinal, trug aber keine Verletzungen davon. Danach habe sie die Sicherheit und das Vertrauen in sich selbst wieder aufbauen müssen. Nun sei sie vor der neuen Saison bereit für die Piste: «Ich habe den Schock von damals überwunden.»

Alexandra Walz hat den Sprung geschafft und sich für die 30. Winter-Universiade qualifiziert. zvg

Eine erste Hürde hat Walz mit der Qualifikation für die Winter-Universiade 2021 bereits genommen. Nun will sie ihre Chance nutzen und es in St. Moritz unter die Top 15 schaffen. Dort finden Mitte Dezember die alpinen Skiwettbewerbe der Winter-Universiade auf den WM-Strecken von 2017 statt. Je nachdem, wer sonst am Start stehe, könne das aber schwierig werden, sagt Walz. Denn die Konkurrenz sei hochkarätig. An der Universiade nehmen Sportlerinnen und Sportler zwischen 17 und 25 Jahren aus der ganzen Welt teil, die Spitzensport und Studium unter einen Hut bringen. Vom 11. Dezember bis 21. werden an acht Austragungsorten in der Schweiz Wettbewerbe in insgesamt zehn Sportarten ausgefochten.

Nebeneinander von Studium und Spitzensport funktioniert

Alexandra Walz studiert neben ihrem strengen Trainingsplan Sportwissenschaften an der Universität Bern. Sie schwitzt nicht nur zwei- bis dreimal pro Woche im Kraftraum, macht verschiedene Ausdauertrainings und übt sich in Koordination und Gleichgewicht, sondern ist auch fürs Studium sportlich aktiv. Sie belegt zahlreiche Sportkurse wie Tanzen, Badminton oder Eishockey. Dazu kommt: büffeln, büffeln, büffeln. Momentan befinde sie sich an der Belastungsgrenze, aber grundsätzlich funktioniere das Nebeneinander von Studium und Training gut, sagt Walz. «Ich glaube, ich mache mir einen grösseren Stress, als nötig wäre.»

Die Nachwuchsskifahrerin blickt nach viel Zeit im Kraftraum und ausgedehntem Ausdauertrainings im Sommer voller Vorfreude auf die bald startende Skisaison. Das Adrenalin bei den Rennen und die Erlösung danach fühlten sich immer toll an, sagt Walz. «Und ich freue mich auch einfach wieder auf den Schnee.»

Alexandra Walz freut sich auf den Schnee. zvg