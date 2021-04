Schlieren Das Daheim weg von Zuhause: Micha wohnt lieber in der betreuten Jugendwohngruppe als bei seiner Mutter Micha lebt seit bald zwei Jahren in der Jugendwohngruppe Limmattal in Schlieren. Er erzählt, wie er dorthin kam und was er sich für seine Zukunft wünscht. Lydia Lippuner 30.04.2021, 04.00 Uhr

Einer von Michas Lieblingsorten ist sein Balkon: Von hier aus sieht er, wie die hellgrünen Blätter spriessen und wer sich über den Weg dem Haus der Jugendwohngruppe nähert. An das Brummen der Autos, die wenige Meter neben dem Heim durchs Schlieremer Industriequartier fahren, hat sich Micha in den anderthalb Jahren, in denen er in der Jugendwohngruppe wohnt, noch nicht gewöhnt. Mit 17 Jahren entschloss sich der Gymnasiast, bei seiner Mutter auszuziehen und in einem betreuten Wohnen Zuflucht zu suchen. «Es ging einfach nicht mehr zu Hause», sagt Micha, der hier zu seinem Schutz nicht mit seinem richtigen Namen erwähnt wird. Wenn er über seine Situation spricht, wählt er seine Worte genau und präzisiert die Aussagen seines Gegenübers, sobald ihm eine genauere Formulierung einfällt.

Sein Vater leide an einer starken Depression, die nicht mehr therapiert werden könne. «Er zog aus, als ich im Kindergarten war. Kurz darauf liessen sich meine Eltern scheiden», sagt Micha. Sein Verhältnis zum Vater sei auf der menschlichen Ebene immer gut gewesen. Doch er habe sich nicht um seinen Sohn kümmern können. Deshalb sorgte die Mutter für Micha und seine zwei Geschwister. Die Situation eskalierte zu Hause aber immer wieder, was seine ältere Schwester dazu bewog, zum Vater zu ziehen. «Sie übernahm viel Verantwortung und ging später ebenfalls in ein Heim. Heute lebt sie mit ihrem Mann zusammen», erzählt Micha.

Verhältnis zur Mutter ist angespannt, aber nicht unterbrochen

Als Micha in der fünften Klasse war, suchte er zum ersten Mal Zuflucht in einem Heim. Nach wenigen Monaten ging er aber wieder nach Hause. Doch ab diesem Zeitpunkt pendelte er in einem unregelmässigen Rhythmus zwischen Heim und Familie hin und her, bis er vor etwas mehr als einem Jahr in ein Zimmer der betreuten Jugendwohngruppe einzog. Die Jugendwohngruppen Limmattal bieten in Schlieren und Dietikon Wohnraum und Betreuung für Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren. Zurzeit leben acht Jugendliche am Standort in Schlieren. «Hier bekam ich Struktur für meinen Alltag und die belastenden Situationen mit meiner Mutter fielen weg», sagt Micha. Das half ihm und überzeugte ihn, in der Wohngruppe zu bleiben. Der Kontakt mit der Mutter sei immer noch spannungsvoll, trotzdem besuche er sie regelmässig.

In der Wohngruppe wurde Micha anfangs eng begleitet. «Wir haben vier Stufen, welche die Jugendlichen durchlaufen. Alle beginnen im Start-Status. Mittels Evaluationen und wöchentlicher Gespräche können sie sich hocharbeiten. Bis sie zum Schluss sogar ihr eigenes Studio haben dürfen», sagt Mara Aversa. Sie arbeitet seit einem Jahr als Sozialpädagogin auf der Wohngruppe in Schlieren. Bei Micha habe es nicht lange gedauert, bis er von der enger betreuten Gruppe in den Studio-Status wechseln durfte. Dort kann er nun seinen Alltag zu grossen Teilen selbst bestimmen und muss sich nur noch an- und abmelden. «Er war bereits zu Beginn sehr gut in den praktischen Aufgaben und brauchte kaum Hilfe beim Kochen, Putzen oder Ämtli machen», sagt Aversa.

Besonders das Kochen macht ihm Spass. «Ich interessiere mich für eine ausgewogene Ernährung. Hier zeigt sich meine weibliche Seite», sagt Micha. Im Gegensatz zu diesen funktionalen Kompetenzen habe es anfangs bei den Sozialkompetenzen noch ein wenig gehapert, so Aversa. «Doch auch in diesem Bereich verbesserte er sich in den letzten Monaten», sagt sie. Er sei ein wenig introvertiert, fügt Micha an. In der Schule sei er aber gut integriert. Die Mitschüler wüssten auch, dass er Stress zu Hause gehabt habe. Doch er habe es nie an die grosse Glocke gehängt, dass er nun in einem Wohnheim wohne.

Auf die Frage, wie ihn die letzten Monate verändert haben, legt Micha seine braunen Haare hinter die Ohren und die Fingerspitzen aneinander. Er nimmt einige Anläufe und sagt dann: «Ich bin noch in der Adoleszenz und baue meine Persönlichkeit erst auf. Deshalb werde ich wohl erst später merken, was sich durch diese Situation verändert hat.» Wie bei seinen Klassenkameraden ist sein Alltag momentan von der Schule bestimmt, denn die Maturaprüfungen stehen vor der Tür. Dafür nimmt Micha die Hilfe seiner professionellen Bezugsperson aus der Jugendwohngruppe in Anspruch. Denn bei den vielen Büchern, die er für Deutsch und Französisch lesen müsse, fehle ihm öfters die Motivation. Diese habe er dafür umso mehr für andere Fächer wie Mathematik.

Er spart sein Geld für die ersten Möbel

In seiner Freizeit joggt Micha lieber alleine oder arbeitet an seinen drei Computerbildschirmen. «Ich kann nicht so viel mit den anderen anfangen», sagt er. Trotzdem meldet er sich immer wieder für ein gemeinsames Abendessen oder Kartenspiel in der Gruppe an. «Er ist für die anderen Jugendlichen in vielem ein Vorbild», sagt Aversa. Das passt auch zu seinem Posten als Ämtli-Chef. «Damit verdiene ich 20 Franken pro Woche», ergänzt Micha. Dieses Geld spare er. «Ich gebe nicht gerne Geld aus. Meinen Verdienst werde ich später vielleicht einmal brauchen, um eigene Möbel zu kaufen», sagt er.

Wann er diese Möbel braucht, ist noch nicht klar. Denn Micha möchte nach seiner Matura noch einige Monate im Studio der Jugendwohngruppe wohnen bleiben. Ob das möglich ist und finanziert wird, sei noch ungewiss. Was seine Zukunft angeht, möchte Micha möglichst offen bleiben. Er will im nächsten Herbst voraussichtlich Ingenieurwissenschaften an der ETH studieren. Nach dem Studium wolle er dann auch auf diesem Beruf arbeiten: «Am liebsten hätte ich einen erfüllenden Bürojob, der mir ein regelmässiges Einkommen garantiert», sagt er. Sein grösstes Ziel sei aber, ein schönes Leben zu führen und die Schwierigkeiten seiner Vergangenheit zu überwinden. Diese trage er noch immer mit sich herum.