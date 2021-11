Schlieren: "Zungentod" ist Peter Denlos erster Krimi

Schlieren «Das ist immer noch surreal für mich»: Peter Denlo hat mit «Zungentod» seinen ersten Kriminalroman veröffentlicht Der Schlieremer Schauspieler und Regisseur lädt mit «Zungentod» auf eine Reise durch Myanmar und Puerto Rico ein. Dabei kommen auch Feinschmecker auf ihre Kosten. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 09.11.2021, 04.00 Uhr

Peter Denlo hat rund zwei Monate gebraucht, um seinen Krimi Zungentod zu schreiben. Severin Bigler Eines der Rezepte im Buch erklärt, wie man Bhamo-Tofu zubereitet, ein Gericht aus dem Nordosten Myanmars. Severin Bigler Denlo wusste schnell, dass seine Leidenschaft, das Kochen, im Roman eine Rolle spielen soll. Severin Bigler Bhamo-Tofu, das unter anderem mit Ingwer, Knoblauch, Peperoni, Sojasauce und Thai-Basilikum gemacht wird, ist leicht scharf und süss zugleich. Severin Bigler

«Es ist ein schönes Gefühl, die Früchte seines Schaffens in den Händen zu halten», sagt Peter Denlo. Der 43-jährige Schlieremer hat Mitte September seinen ersten Roman veröffentlicht. «Wenn ich mein Buch im Laden sehe, ist das immer noch surreal für mich.» Bei seinem Roman «Zungentod» handelt es sich um einen «Burma-Krimi mit Rezepten», wie er ihn selber betitelt. Dies, weil in der Geschichte das Essen immer wieder eine Rolle spielt und sich zwischen den Kapiteln die passenden Rezepte zum Krimi finden lassen.

«Zungentod» handelt von der Journalistin Mia Casanova, die zu Unrecht Hauptverdächtige in gleich zwei Mordfällen wird und dem Geheimnis hinter den Taten in Puerto Rico auf die Spur zu kommen versucht. Der junge Kyaw Zaw entdeckt derweil in Myanmar eine Wasserleiche und findet sich bald auf der Flucht vor einer Bande Auftragskiller wieder. Die Geschichte soll die Leserinnen und Leser auf eine Kopfreise mitnehmen, sagt Denlo. Der gut 500-seitige Roman ist hauptsächlich zu Beginn der Coronapandemie entstanden. «Während des Lockdowns war das Fernweh bei vielen gross», sagt Denlo. «Auch ich musste eine für den Sommer geplante Reise absagen.» So entschied er sich für die exotischen Spielorte, die er alle selber schon besucht hat.

Besonders Myanmar hat es dem Schlieremer angetan. Er sagt:

«Ich habe das Land vor zehn Jahren bereist und war begeistert. Bis heute habe ich Kontakt zu Leuten, die ich dort kennengelernt habe.»

Bei der Entstehung von «Zungentod» war er auch auf deren Hilfe angewiesen: «Viele Rezepte habe ich von Einheimischen erhalten», verrät er. Diese habe er über Facebook kontaktiert, worauf sie ihm die besten Rezepte ihrer Mütter zugestellt haben, die er teilweise noch leicht anpassen musste.

«Ich hatte schon lange vor, einen Roman zu schreiben», sagt Denlo, der ursprünglich eine Buchhändlerausbildung gemacht hat. Als er während des Lockdowns seiner Tätigkeit als Schauspieler und Regisseur eine Weile nicht nachgehen konnte, fand er endlich Zeit dafür. Denlos Hauptgeschäft ist seit 2007 die Veranstaltung von sogenannten Dinnerkrimis in der ganzen Schweiz: Dabei nimmt das Publikum ein viergängiges Abendessen zu sich und wird zwischen den Gängen mit interaktiven Krimi-Theatereinlagen unterhalten. Diese Theaterstücke schreibt Denlo selber und bei den Weekendkrimis, die sich über ein ganzes Wochenende erstrecken, spielt er auch selber mit. «Für mich war schnell klar, dass ich auch in meinem Roman meine Leidenschaft, das Kochen, einbringen möchte», sagt er.

Ein zweiter Teil soll im Dezember entstehen

Insgesamt hat Denlo rund zwei Monate gebraucht, um «Zungentod» zu schreiben. «Im März 2020 habe ich drei oder vier Wochen durchgearbeitet», erzählt er. Darauf folgte ein längerer Unterbruch, auch weil er wieder zunehmend mehr Arbeit hatte. «Ich war mir unsicher, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln soll», sagt er. «Im vergangenen Januar habe ich mich schliesslich nochmals hingesetzt und den Roman zu Ende gebracht.» Bei Schreibblockaden habe es ihm jeweils geholfen, seinen Standort zu verändern. So ist das Buch an seinem Esstisch, auf seinem Sofa, in verschiedenen Cafés und auch im Zug entstanden.

Seit Mitte September ist der Krimi nun im Handel erhältlich. Erschienen ist «Zungentod» im Cameo Verlag. «Durch einen Bekannten, der für den Verlag tätig ist, hatte ich die Möglichkeit, eine 50-seitige Kostprobe einzuschicken, worauf mir der Verlag zusagte», sagt Denlo. Die Rückmeldungen, die er zu seinem Roman erhalte, seien sehr positiv, sagt der Schlieremer, der selber lieber Sachbücher und Biografien als Krimis liest. Auch der Verkauf über seine Website laufe gut. «Es gibt Leute, die gleich sechs Bücher auf einmal als Weihnachtsgeschenke bestellen», sagt er. Eine Zeit lang stand «Zungentod» sogar auf der Bestsellerliste des Schweizer Buchzentrums.

«Ich will unbedingt weiterhin Romane schreiben», verrät Denlo. Und: «Zungentod» sei darauf ausgelegt, möglicherweise eine Serie zu werden. Der einzige Hinderungsgrund sei bisher die fehlende Zeit gewesen. Deshalb hat sich der Schriftsteller im Dezember einen Monat freigeschaufelt, um nach Sizilien zu reisen und sich einem zweiten Teil zu widmen. «Dort soll auch ein grosser Teil der Geschichte spielen», sagt er.