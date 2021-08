Schlieren Einsatz für einheimische Pflanzen: Die Stadt bietet auch in diesem Jahr einen Neophytentausch an Neben dem Gebrauchtwarentausch am 25. September bietet die Stadt Schlieren auch einen Pflanzentausch an. Damit sich Neophyten nicht weiter ausbreiten, können sie dort wie bereits im letzten Jahr gegen einheimische Pflanzen getauscht werden. Sandro Zimmerli 17.08.2021, 17.05 Uhr

Wie bei der letztjährigen Aktion in Schlieren können Einwohnerinnen und Einwohner Neophyten gegen einheimische Pflanzen eintauschen. Archivbild:

Liana Soliman

Wenn am Samstag, 25. September, in Schlieren der Gebrauchtwarentausch über die Bühne geht, können Einwohnerinnen und Einwohner auch Neophyten gegen einheimische Pflanzen tauschen. «Für Neophyten aus dem eigenen Garten, wenn möglich mit Wurzeln, erhält man einen wertvollen einheimischen Ersatz», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.