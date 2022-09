Die Gymnastik- und Tanzschule Schlieren feiert 50-Jahr-Jubiläum

Schlieren Einige Kunden sind seit der Gründung mit dabei: Die Gymnastik- und Tanzschule Schlieren feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum Im Jahr 1972 wurde die Gymnastik- und Tanzschule Schlieren als erste Tanzschule ihrer Art im Limmattal gegründet. Das Angebot reicht heute von Ballett und Jazzdance über Hip-Hop bis hin zu Yoga und Pilates. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Heidi Däster, langjährige Leiterin der Gymnastik- und Tanzschule Schlieren, in ihrem Tanzstudio. Sandra Ardizzone

Es war das erste Tanzstudio seiner Art im Limmattal, als es im Mai 1972 seine Türen öffnete. 50 Jahre später feiert die Gymnastik- und Tanzschule Schlieren nun ihr Jubiläum. «Für viele Frauen und insbesondere Mütter war die Tanzschule damals von grosser Bedeutung», sagt Leiterin Heidi Däster.

21 Jahre nach der Gründung der Gymnastik- und Tanzschule Schlieren hatte sie die Leitung übernommen. Als ausgebildete Tanzpädagogin hatte sie einige Jahre zuvor als Stellvertretung erstmals ihren Fuss ins Studio gesetzt. Nach und nach übernahm sie dann immer mehr fixe Tanzstunden und half auch hin und wieder im Büro aus.

So wurde sie zu einem wichtigen Bestandteil des Teams und war auch bei den Kundinnen und Kunden ein bekanntes Gesicht. Als die vorherige Besitzerin dann die Leitung abgeben wollte, führte eines zum anderen. «Die Tanzschule zu übernehmen, war für mich ein Traum», sagt Däster.

Mit den Jahren etablierten sich modernere Tanzstile wie Hip-Hop

In den Jahren nach der Gründung und auch zum Zeitpunkt der Übernahme wurde an der Gymnastik- und Tanzschule Schlieren ausschliesslich Ballett, Gymnastik und Jazz unterrichtet. In ihren ersten Jahren als Leiterin hat Däster den Schwerpunkt auf den Ausbau der Ballettstunden gelegt. «Mich hat das klassische Ballett schon immer fasziniert und deshalb lag mir ein entsprechendes Angebot in meiner Tanzschule auch sehr am Herzen», sagt sie.

Als Tanzlehrerin fühlt sich Däster in ihrem Element. Sandra Ardizzone

Mit den Jahren etablierten sich immer mehr modernere Tanzstile wie Hip-Hop oder Aerobic in der Schlieremer Tanzschule. Seit rund 15 Jahren bietet Däster ausserdem Yoga- und Pilatesstunden an. «Es entwickelten sich viele verschiedene Strömungen, auf die ich aufspringen musste», sagt sie.

Die Einführung der Yogastunden war dabei ein persönliches Anliegen:

«Ich finde Yoga sehr sinnvoll. Es ist ein perfektes Training aus Kraft, Dehnung, Atmung und Konzentration.»

Die Kleinsten beginnen bereits mit vier Jahren im Kindertanz

Die Kundschaft der Gymnastik- und Tanzschule Schlieren war von Beginn an überwiegend weiblich und ist es auch heute noch. Je etwa 100 Kinder und 100 Erwachsene gehen regelmässig im Studio ein und aus. Den straffen Stundenplan von sechs bis zehn Lektionen täglich stemmt Däster nicht alleine, sondern mit acht anderen Tanzlehrerinnen.

Neben dem klassischen Hip-Hop, Ballett, Jazzdance oder Yoga gibt es auch einige Angebote, bei denen verschiedene Stile gemischt werden. So handelt es sich beim Angebot Jazzfit, Toning & Stretch beispielsweise um eine Mischung aus Jazztanz, Kraft- und Dehnübungen. Gymfit/Pilates ist dagegen, wie der Name schon sagt, ein Mix aus Gymnastik und Pilates. «Solche Mixformen kommen bei unseren Kunden gut an, weil dadurch während einer Lektion eine grosse Vielfalt und Abwechslung geboten wird», sagt Däster.

Das Studio der Gymnastik- und Tanzschule Schlieren. Sandra Ardizzone

Auch für die Kleinsten hat die Schule spezielle Stunden im Angebot: Bereits im Alter von vier Jahren können Kinder im sogenannten Kindertanz beginnen. Mit sieben Jahren haben sie dann die Möglichkeit, sich zwischen klassischen Ballettstunden und der neu für Kinder entwickelten Mischform Hip-Hop/Urban zu entscheiden.

«Wir wollen den Kindern bei uns schon früh die Möglichkeit geben, sich mit ihren koordinativen Fähigkeiten auseinanderzusetzen und Freude fürs Tanzen zu entwickeln», sagt Däster. Zurzeit sei das Ballett bei den Jüngeren weniger beliebt als Hip-Hop/Urban. Das liege daran, dass im Ballett die Technik eine grosse Rolle spiele und auch mehr Disziplin erforderlich sei als in anderen Tänzen. Trotzdem findet sie:

«Die aufrechte Haltung und das Selbstbewusstsein, das die Kinder vor allem durchs Ballet annehmen, ist unbezahlbar.»

Viele Kunden sind schon lange dabei

Däster selbst unterrichtet in ihrer Schule unter anderem klassisches Ballet, Jazzdance, Yoga und Step Aerobic. Während der Lektionen werde sie sowohl von den Kindern als auch von den Jugendlichen und Erwachsenen inspiriert und auf neue Ideen gebracht. «Das Schöne beim Tanzen ist für mich, dass man seine Gefühle einbringen und auch einfach mal alles um sich herum vergessen kann», sagt Däster.

Mit den Tanzstunden will sie den Leuten etwas mitgeben und ihnen zeigen, wie gut Bewegung und Tanz dem Körper tun. Ihre Tanzschule aufzugeben, ist für sie seit der Übernahme nie in Frage gekommen: «Das Studio ist meine Leidenschaft – das gibt man nicht einfach so auf.»

Trotz der vielen neuen Angebote hat Däster seit der Übernahme der Leiterfunktion versucht, die Schule nicht grundlegend zu verändern. Aus diesem Grund hat sie auch den Namen Gymnastik- und Tanzschule Schlieren, den das Tanzstudio vor 50 Jahren erhielt, nie geändert.

2023 feiert sie bereits ihr 30-jähriges Jubiläum als Studioleiterin. Mathias Förster

Das habe auch etwas damit zu tun, dass viele ihrer Kunden die Tanzschule schon seit Jahren besuchen – teilweise seit ihrer Gründung. «Unsere älteste Kundin ist 87 Jahre alt und hat damals im Schwangerschaftsturnen hier angefangen», sagt Däster.

Für das diesjährige 50-Jahr-Jubiläum der Gymnastik- und Tanzschule Schlieren hat sie nichts besonderes geplant. «Uns ist es viel zu spät bewusst geworden», sagt sie. Dafür stehe aber für das kommende Jahr etwas Grösseres für das Schlierefäscht auf dem Programm. 2023 wird Däster zudem bereits ihr 30-jähriges Jubiläum als Studioleiterin feiern.

