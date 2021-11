Schlieren Eine neue Faser für die Zukunft: HeiQ will den Plastik aus der Textilindustrie verbannen Die Schlieremer Firma hat ein klimafreundliches Garn entwickelt und will damit den Textilmarkt aufmischen. Deshalb soll das neue Produkt aus Zellulose möglichst bald eingesetzt werden. Carmen Frei Jetzt kommentieren 13.11.2021, 04.30 Uhr

Das «HeiQ-AeoniQ-Garn» soll die Textilindustrie verändern. zvg/LLH Productions

Die Textilindustrie verursacht jährlich 1,7 Milliarden Tonnen CO 2 und trägt signifikant zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Dies will die HeiQ Materials AG aus Schlieren ändern. Die Firma hat ein neues Garn entwickelt, das die Textilindustrie klimafreundlicher machen soll. «Das Garn ist aus biobasierter Zellulose hergestellt und ist so hochwertig, dass es Polyester und Nylon ersetzt. So wäre es erstmals möglich, dass kein Plastik in der Textilindustrie verwendet wird», erklärt Geschäftsführer Carlo Centonze.

Die Idee für das «HeiQ-AeoniQ-Garn» entstand laut Centonze bereits vor fünf Jahren im Gespräch mit einem der langfristigen Innovationspartner von HeiQ, dem amerikanischen Bekleidungshersteller Patagonia. Die Firma fragte nach einer Herstellungsvariante, bei der die Kleider beim Waschen weniger Mikrofasern generieren. HeiQ fand schnell eine Lösung, wie Centonze sagt:

«Aber das war einfach eine Symptombekämpfung. Die Kleidung generierten immer noch Plastik-Mikrofasern.»

Also vertiefte er mit HeiQ die Frage, wie Plastik-Mikrofasern in Textilien komplett ersetzt werden können. Die Firma brachte dabei ihr gesamtes Know-how aus der Chemie, der Biotechnologie und der Textilherstellung ein.

80 Millionen Tonnen Polyester und Nylon müssen ersetzt werden

Das neue «HeiQ-AeoniQ-Garn» wird in Österreich aus Zellulose hergestellt. Laut Centonze ist Zellulose das am meisten verfügbare Biopolymer in der Welt. Das ist wichtig, denn es gelte, 80 Millionen Tonnen Polyester und Nylon pro Jahr in der Textilindustrie zu ersetzen. «Es gibt Zellulose aus Holz, aus Algen, im Kaffeesatz, in Zigarettenfiltern oder in Baumwolle-T-Shirts», sagt er.

Zellulose und Polymere: Eine kurze Begriffserklärung Zellulose ist der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände und damit das am häufigsten vorkommende Biomolekül. Damit werden in der Chemie Verbindungen bezeichnet, die von Organismen gebildet werden, um biologische Funktionen zu erfüllen. Zellulose ist ein sogenanntes Biopolymer, ein chemischer Stoff aus Riesenmolekülen. Anders als synthetische oder halbsynthetische Polymere, die Hauptkomponenten für die Herstellung von Kunststoffen, werden Biopolymere von Lebewesen erzeugt. Im Gegensatz zu Mikrofasern aus Plastik ist Zellulose biologisch abbaubar und deshalb umweltfreundlicher. (flo)

Die Stoffe, aus denen HeiQ die Zellulose gewinnt, sind klimapositiv – sie binden CO 2 . Gewisse Zellulosequellen binden es nicht nur, sondern liefern noch zusätzlichen Sauerstoff. «Zellulose aus Grünalgen haben beispielsweise eine sehr starke Sauerstoffgenerierung», sagt Centonze.

Alleine geht es nicht

Um die Menge Polyester zu ersetzen, die aktuell weltweit jährlich verwendet wird, bräuchten sie 2500 Grossfabriken und Investitionen von 750 Milliarden Franken. «Wir können diesen ökologischen Wandel unserer Industrie nicht selbst stemmen. Darum wollen wir möglichst schnell starke Partnerschaften eingehen, um die AeoniQ-Technologie auf die nötige Masse zu bringen», sagt Centonze.

Dafür wird HeiQ laut Centonze auch mit einem Lizenzmodell arbeiten. Somit könnten andere Hersteller die Entwicklung ebenfalls nutzen. «Wir wollen diese nachhaltige Technologie natürlich so schnell wie möglich und so breit wie möglich fächern», sagt er. Ab nächstem Jahr werde HeiQ das neue Produkt auf den Markt bringen sagt Centonze. Die Kleider aus dem AeoniQ-Garn werden also noch nicht dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen. «Für unter den nächsten Christbaum reicht es dann», sagt Centonze.

Carlo Centonze will die neue Technologie möglichst schnell verbreiten. zvg/Michael Buholzer

«Wir haben nicht viel Zeit, um die jetzige Klimaerwärmung und die Belastung der Ozeane zu bekämpfen.»

Klimafreundlichkeit war Carlo Centonze schon immer ein Anliegen. Er gehört zu den Mitgründern der Stiftung Myclimate, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Zuvor studierte er Umweltnatur- und Forstwissenschaften an der ETH. «Es ging mir immer schon um Nachhaltigkeit», sagt er. HeiQ sei sehr stark auf den Textilmarkt fokussiert, in dem aktuell sehr viel mit Plastik wie Polyester und Nylon hergestellt wird. «Wir wollen in unserer Industrie einen Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaft leisten.»

In Schlieren laufen die weltweiten Fäden von HeiQ zusammen

Seit Centonze die Firma im Jahr 2005 zusammen mit Dr. Murray Height gegründet hat, ist sie stark gewachsen. Inzwischen beschäftigt sie 250 Mitarbeitende in 14 Ländern und verfügt über sieben Produktionsstandorte in Amerika, Asien, Europa und Australien. Der Hauptsitz ist nach wie vor in Schlieren. Von hier aus werden alle 14 Standorte koordiniert.

Nach Schlieren kam HeiQ ursprünglich durch Standortförderer Albert Schweizer. Dank ihres Renommees sollte die Firma weitere Start-ups in die Region locken. «Die Fahnenmastfunktion haben wir gerne wahrgenommen», findet Centonze. Das Unternehmen setze sich nach wie vor dafür ein, Schlieren als Standort für Start-ups zu fördern. Er meint:

«Es ist noch nicht das Silicon Valley, aber am Schlieren Valley sind wir alle dran.»

Zum Start der Coronapandemie 2020 machte das Unternehmen mit seiner virenabweisenden Viroblock-Technologie von sich reden und wurde dafür im gleichen Jahr mit dem Swiss Technology Award in der Kategorie «Innovation Leader» ausgezeichnet. Zuerst lieferte die Firma nur die Technologie für die Maskenbeschichtung, später stellte sie selber komfortverbesserte Masken her. «Wir konnten mit der HeiQ-Viroblock-Maske einen Schutz für über eine Milliarde Menschen liefern», erklärt Centonze. Nach dem grossen Erfolg ging das Unternehmen Anfang Dezember 2020 an die Londoner Börse.

Zuletzt erkor die Beratungsfirma EY Geschäftsführer Carlo Centonze am Ende Oktober in der Kategorie «Industrie, High-Tech & Life Sciences» zum Unternehmer des Jahres. In einer Mitteilung zur Auszeichnung wird Centonze für seinen Weg «vom Start-up zum internationalen Innovator» gelobt.

Die nächste Alternative von HeiQ kommt bald

Die nächsten Entwicklungen sind bei HeiQ schon in Arbeit. «Nach der Covid-Krise werden wir viel mehr Probleme mit multi-resistenten Bakterien in Spitälern haben», sagt Centonze. Aktuell beschäftige sich die Firma darum mit Alternativen für herkömmliche Desinfektions- und Reinigungsmittel. «Damit erreichen wir eine 90-prozentige Reduktion der Resistenzentwicklung bei Bakterien und reduzieren die Kosten im Gesundheitswesen signifikant. Die probiotischen Reiniger ‹HeiQ-Synbio› sind viel sicherer als die täglich verwendeten chemischen Reinigungsmittel», erklärt er.