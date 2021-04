Schlieren «Ein Seitenhieb zwischendurch ist okay»: Beat Kilchenmann mit gutem Resultat zum höchsten Schlieremer gewählt Die Debatten im Gemeinderat sollen respektvoll und fair sein, was aber keineswegs heisse, dass sie weichgespült sein müssen: Der neue höchste Schlieremer Beat Kilchenmann freut sich auf ein spannendes Amtsjahr. Alex Rudolf 13.04.2021, 14.25 Uhr

Der neue Gemeinderatspräsident Beat Kilchenmann (SVP) mit seinem neuen ersten Vize Marc Folini (GLP) zur Linken und seinem zweiten Vize Andres Uhl (CVP) zur Rechten. Bild: Alex Rudolf

Mit 25 Stimmen der 30 anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wurde Beat Kilchenmann (SVP) an der Sitzung von Montag erwartungsgemäss zum höchsten Schlieremer gewählt. Damit folgt er auf Sasa Stajic von der FDP. «Das wird sicher keine leichte Aufgabe werden. Ich bin schon zu lange im Parlament, um mir diesbezüglich Illusionen zu machen», scherzte er in seiner Antrittsrede. Auch möge man ihm die Fehler, welche er wohl in seinem Amtsjahr begehen werde, verzeihen, zumal das ganze Parlament ja aus Nichtprofis bestehe. Und das sei auch gut so: «Wir wissen, dass das Milizsystem auch an seine Grenzen stösst, aber ich bin davon überzeugt, dass es dennoch das beste System ist, das es gibt.»

Das Parlament müsse in diesem Jahr weitsichtige Entscheide fällen, «die sich auch unsere Enkelkinder leisten können». Zudem verwies Kilchenmann darauf, dass er auf faire und respektvolle Debatten hoffe. «Das heisst nicht, dass alles weichgespült sein muss. Ein Seitenhieb zwischendurch ist okay.»

In all seinen Jahren im Schlieremer Parlament habe er schon zahlreiche Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten erlebt und er habe stets versucht, sich bei jedem und jeder die besten Eigenschaften abzuschauen.

Seit knapp 20 Jahren im Parlament

Kilchenmann wurde 1969 in Zürich geboren und verbrachte sein ganzes bisheriges Leben in Schlieren, wo er auch heimatberechtigt ist. Nach seiner Lehre als Automechaniker mit Berufsmatur bei der Th. Willy AG in Schlieren sei er den Fahrzeugen treu geblieben, führte Boris Steffen (SVP) in seiner Rede über den neuen Präsidenten aus. So arbeitete er weiter auf dem Beruf, bis er zum Werkstattleiter befördert wurde. Seit 2001 ist er für einen internationalen Automobilhersteller tätig, wo er bis zum vergangenen Jahr als Abteilungsleiter waltete. Dann liess er sich zum Fahrlehrer umschulen, eine Tätigkeit, die er neben einem reduzierten Pensum im bisherigen Job ausführen wird.

Mit einem Unterbruch von 2007 bis 2010 sitzt Kilchenmann bereits seit knapp 20 Jahren im Schlieremer Parlament. Er war Parteipräsident, Fraktionschef und Co-Fraktionschef. Kilchenmann ist verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von 12, 17 und 19 Jahren.

Marc Folini und Andres Uhl bilden das Vizepräsidium

Als erster Vizepräsident wurde Marc Folini von der GLP gewählt. Er kam auf 27 der 30 möglichen Stimmen. Der von der Interfraktionellen Konferenz für das Amt als zweiter Vize vorgeschlagene Andres Uhl (CVP) wurde von 22 der 30 Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt. Bei allen drei Wahlgängen wurde nicht wie üblich mit Handheben, sondern anonym mit Stimmzetteln gewählt. Dennoch kam es nur vereinzelt zu Ausreissern. Lediglich Lukas Speck von der GLP erhielt zwei Stimmen, als es um Kilchenmanns Wahl ging. Zwei Voten entfielen auf Leila Drobi von der SP, als Uhl gewählt wurde. Einige wenige Parlamentarierinnen und Parlamentarier erhielten jeweils eine Stimme.