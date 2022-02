Kommentar Die tiefe Wahlbeteiligung in Schlieren ist ein schlechtes Zeugnis für die Demokratie Unter 30 Prozent der Schlieremer Stimmberechtigten beteiligten sich am Sonntag an den Erneuerungswahlen für Stadtrat, Stadtpräsidium und Parlament. Und das obwohl die Schlieremer Politik im Vorfeld einiges unternahm, um die traditionell tiefe Wahlbeteiligung dieses Jahr zu erhöhen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 13.02.2022, 23.37 Uhr

Markus Bärtschiger (SP, bisher), Manuela Stiefel (parteilos, bisher), Stefano Kunz (Mitte, bisher), Songül Viridén (GLP, neu), Bea Krebs (FDP, bisher), Pascal Leuchtmann (SP, bisher), und Beat Kilchenmann (SVP, neu) wurden in den Schlieremer Stadtrat gewählt. Severin Bigler / CH Media

Mit 29,53 Prozent bei den Stadtratswahlen und 27,38 Prozent bei den Parlamentswahlen war die Wahlbeteiligung am Sonntag in Schlieren tief. Weniger als ein Drittel der Stimmbevölkerung hat sich am für die Stadt so wichtigen demokratischen Ereignis beteiligt. Wer sie die nächsten vier Jahre regiert und für sie politisiert, ist mehr als zwei Dritteln des Volks offenbar nicht genügend wichtig.

Und dabei handelt es sich bei dieser Politverdrossenheit in der Stadt nicht einmal um etwas Neues. Seit Jahren befindet sich die Wahlbeteiligung in Schlieren im Keller, besonders bei Kommunalwahlen. Den Schlieremer Politikern kann man indes in dieser Angelegenheit ein Kränzchen winden. Dieses Jahr haben sich 112 Parlamentarier für das 36-köpfige Parlament zur Verfügung gestellt und zehn Personen für den siebenköpfigen Stadtrat. Und jüngst hatten sie sich trotz Grabenkämpfen erstmals zu einem gemeinsamen Wahlanlass auf der Pischte 52 zusammengerauft. Das ist ihnen zu verdanken.

Zu hoffen bleibt, dass sie sich von der miesen Wahlbeteiligung nicht betrüben lassen – und sie sich weiterhin fürs Volk einsetzen.

