Schlieren «Ein richtiger Jobmotor»: Regierungsrätin Carmen Walker Späh sieht bei den Life Sciences noch Luft nach oben Am Engineers'-Day-Netzwerkanlass im JED in Schlieren lobte die Volkswirtschaftsdirektorin die Branche. Doch diese müsse weiter wachsen und vor allem mehr Frauen anlocken, sagte sie. David Egger 18.02.2022, 08.31 Uhr

Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) hielt vor den vielen Ingenieuren eine Rede. Ingenieurinnen waren praktisch keine vor Ort im JED in Schlieren. Severin Bigler

«Schweizer Ingenieurinnen und Schweizer Ingenieure haben immer schon Grossartiges geleistet, seien es die beiden Brücken von Othmar Ammann in New York oder der Gotthard-Basistunnel als längster Eisenbahntunnel der Welt», begann die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) ihre Rede, die sie im Rahmen des Engineers’-Day-Netzwerkanlasses am Donnerstag im JED in Schlieren hielt. Auch Staudämme und Eisenbahnbrücken in den Bergen seien «Meisterleistungen», auf die man stolz sein dürfe. Heute seien aber nicht mehr in erster Linie Berge und Flüsse die Hindernisse, «die wir mit unserer Ingenieurskunst überwinden wollen». Die neuen Herausforderungen seien global und beträfen Themen wie Nachhaltigkeit und Gesundheit. Der bevorstehende Engineers’ Day am 4. März stehe zurecht im Zeichen dieser Themen, so Walker Späh. Auch in diesen Bereichen leisteten die Ingenieure Grossartiges – «gerade hier in Schlieren mit dem Biotechnopark und demnächst auch mit dem Healthtechpark». Walker Späh gratulierte dem Schlieremer Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) – es sei auch sein Verdienst.