Birmensdorf Der neue Esssaal ist schon fast voll: Behörden lassen sich Schulraumproblem am Beispiel von Birmensdorf erklären Bauvorstände und Gemeindepräsidenten des Bezirks erfuhren in Birmensdorf, wieso man der Wachstumsentwicklung immer hinterherrennt – und sie bekamen einen ganz frischen Erweiterungsbau zu sehen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Donnerstag konnten die Bauvorstände des Bezirks Dietikon den neuen Anbau des Schulhauses Letten in Birmensdorf anschauen: Der Esssaal bietet Platz für 180 Schülerinnen und Schüler. Mathias Förster An der 80. Bauvorständekonferenz des Bezirks Dietikon ... Mathias Förster ... erklärte Birmensdorfs Schulpräsidentin Bettina Köhler (parteilos) den Behördenvertretern die Hintergründe der Baugeschichte. Mathias Förster Der neue Anbau im Westen der Anlage wurde im Sommer bezogen. Derzeit finden aber noch die Abschlussarbeiten am Bau statt. Baustart war im Sommer 2021. Mathias Förster Gleich gegenüber befindet sich das inventarisierte Schulhaus Reppisch. Archivbild Birmensdorfs Bauvorstand und Architekt Andreas Bösch (parteilos) erklärte Details zur Bauweise und zur erfolgten Sanierung. Mathias Förster In der Eingangshalle befindet sich diese Glasmalerei. Mathias Förster Derweil verlor der Birmensdorfer Gemeindepräsident Ernst Brand (parteilos) ein paar Worte zur neuen Transparenzkultur des im September 2017 neu eröffneten Schulhauses Haldenacher auf der anderen Seite der Reppisch. Die Schulzimmer sind hier nur von einer Glaswand gegen aussen abgegrenzt, was aber den Betrieb und die Betroffenen überhaupt nicht störe, wie Brand betonte. Mathias Förster Das Schulhaus Halenacher wurde vom Architekturbüro Dürig AG auf schuleigenem Boden erstellt. Mathias Förster Gleichzeitig zur Bauvorständekonferenz fand die Gemeinderatskonferenz des Bezirks Dietikon statt. Der Schlieremer Bauvorstand Stefano Kunz (Mitte) und der Birmensdorfer Gemeinderat Ernst Brand (parteilos) bei der Eröffnungsansprache vor dem Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf. Mathias Förster Dass sich die beiden Veranstaltungen überlappten, erklärt auch die vielen Teilnehmer, die sich zur Begehung vor dem Schulhaus Linde in Birmensdorf einfanden. Mathias Förster

Wie geht eine Wachstumsgemeinde mit dem Schulraumproblem um? Wie weiss sie, wie viele Schüler sie in zehn Jahren haben wird? Und wie viel Raum sie dafür benötigt? Diese Fragen lassen sich schwer beantworten. Denn das Wachstum hält sich nicht an vorgegebene Regeln und damit entsprechen Schülerprognosen eher einem Kaffeesatzlesen als einer exakten Wissenschaft.

Das weiss auch Bettina Köhler, parteilose Schulpräsidentin von Birmensdorf. Das Thema Schulraumplanung stelle jede Gemeinde immer wieder vor Herausforderungen, sagte sie der «Limmattaler Zeitung», die sie am Donnerstagabend zusammen mit rund 60 anderen Teilnehmern der 80. Bauvorständekonferenz des Bezirks Dietikon auf einer Tour durch Birmensdorfs Primarschulanlagen begleitete.

Der Esssaal kann nur noch 20 weitere Kinder aufnehmen

Während die Besucher die erfrischend aufgeräumte Architektur des 2021 gebauten und diesen Herbst bezogenen neuen Anbaus des Schulhauses Letten mit seiner Gastroküche betrachten, veranschaulichte Köhler das Problem mit ein paar Zahlen im Bereich Tagesstrukturen.

Die Birmensdorfer Schulpräsidentin Bettina Köhler bei der Führung durch den neuen Esssaal des Letten-Anbaus. Mathias Förster

Der Bedarf an schulischer Betreuung habe in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, sagte sie. Hätten 2010 noch 45 Kinder das Angebot beansprucht, seien es 2015 bereits 100 gewesen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, habe man 2014 und 2015 zwei neue Kindergartenhorte eröffnet. Und der für 180 Kinder konzipierte neue Esssaal des neuen Letten-Anbaus verzeichne mittlerweile auch schon wieder 160 Schüler, die 60 Kinder, die in den zwei Kindergartenhorten essen, nicht eingerechnet.

Nüchtern sagte Köhler den versammelten Bauvorständen und anderen Behördenmitgliedern:

«Die Schulraumplanung ist ein nie endendes Thema.»

Sobald ein Erweiterungsprojekt zu Ende sei, fange bereits wieder ein neues an.

Schülerwachstum von 45 Prozent innert 14 Jahren

Und das Gesagte betrifft nicht nur den Bereich Tagesstrukturen. Beim Klassenzimmerbedarf ist die Entwicklung nicht anders. Verzeichnete die Primarschule 2008 noch 14 Klassen und sechs Kindergärten, ist diese Zahl mittlerweile auf 21 Klassen und neun Kindergärten gestiegen. Die Gesamtschülerzahl ist in dieser Zeit von 450 auf 640 geklettert. Das entspricht einem Wachstum von 45 Prozent in vierzehn Jahren.

Auch seien die einst für das Jahr 2022 prognostizierten Schülerzahlen wieder übertroffen worden, sagte Gemeindepräsident Ernst Brand (parteilos). Und wie viele Kinder mit den neuen und möglicherweise bevorstehenden Überbauungen im Zentrum, im Norden und im Südwesten Birmensdorfs hinzukommen werden, kann derzeit niemand abschätzen. Sicher ist nur, dass allein im Ämet rund 200 neue Wohnungen gebaut werden und die Gemeinde noch nicht ihr ganzes Verdichtungspotenzial ausgeschöpft hat.

Ernst Brand kann ein Lied von der Schulraumplanung singen. Bevor der Parteilose im Mai 2022 zum Gemeindepräsidenten von Birmensdorf gewählt wurde, führte er für zwölf Jahre die Birmensdorfer Primarschulpflege. Mathias Förster

Das Schülerwachstum musste in der Vergangenheit immer wieder aufgefangen werden: 1950 wurde das 1939 eröffnete Schulhaus Letten zum ersten Mal erweitert. 2004 erstellte man auf der freien Fläche zwischen Schulhaus Letten und Gemeindehaus das neue Schulhaus Linde. Und weil die Birmensdorfer vor einigen Jahren feststellen mussten, dass sie das inventarisierte Schulhaus Reppisch aus Denkmalschutzgründen nicht abreissen durften, haben sie den moderneren und zusätzlich benötigten Schulraum auf der anderen Seite der Reppisch geschaffen. So wurde 2016 das Schulhaus Haldenacher gebaut und ein Jahr später in Betrieb genommen.

Glaskastenschulhaus für Schüler kein Problem

An diesem Anlass gingen die Birmensdorfer Behördenmitglieder aber nicht nur auf die problematische Seite des Themas ein. Man erfuhr auch Details zu Bauweise und Architektur der Schulhäuser. So zum Beispiel sagte Bauvorstand und Architekt Andreas Bösch (parteilos), dass die Mechanik des 1959 gebauten Schulhauses Reppisch auch heute noch funktioniere. Und vom ebenfalls parteilosen Gemeindepräsidenten Ernst Brand vernahmen die Teilnehmer, dass sich die Schüler nicht über die Glaskastenbauweise der Haldenacher-Klassenzimmer störten.

Bauvorstand Andreas Bösch (parteilos) erklärte Baudetails des inventarisierten Reppisch-Schulhauses. Bösch ist Architekt und hat bei vergangenen Schulraumprojekten mitgewirkt. Mathias Förster

Weil gleichzeitig zur Bauvorständekonferenz am selben Ort auch noch die Gemeindepräsidentenkonferenz stattfand, wurden die beiden Anlässe zusammengelegt, was auch die hohe Teilnehmerzahl dieser Ausgabe erklärte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen