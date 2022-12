Konzert des Männerchors Schlieren begeistert Zuhörer

Schlieren Ein Konzert, das «viel erfreulicher als der Spielstand» war: Männerchor lässt WM-Final vergessen Der Männerchor Schlieren trat am Sonntag in der katholischen Kirche auf. Der Bergdietiker alt Gemeindeammann Pius Achermann fand das Konzert viel besser als das Zwischenresultat des Fussballmatchs zwischen Argentinien und Frankreich. Mattia Wirth 20.12.2022, 05.00 Uhr

Das Konzert des Männerchors Schlieren in der katholischen Kirche begeisterte die Zuhörer. Mattia Wirth

Wem in Schlieren die vergangenen Schneefälle noch kein weihnachtliches Gefühl beschert haben, konnte sich beim Konzert des Männerchors Schlieren auf die Feiertage einstimmen. Begleitet von Jasmine Vollmer an der Harfe und André Desponds am Klavier bot der Chor am Sonntagabend in der katholischen Kirche Schlieren einen harmonischen Einstieg in die besinnliche Zeit.

No ladies, but gentlemen

Die elegant gekleideten Herren erwärmten die Herzen der Zuschauer mit einer gelungenen Interpretation von «Fröhliche Weihnacht überall». Damit konnten aber noch nicht alle Künstler des Abends ihr Können unter Beweis stellen. Der neue Chordirigent Andri Calonder ist zusammen mit seinem Partner Enrico Orlandi Teil der Swiss Tenors Original. Zusammen stimmten die beiden mit «Joy To The World» ein erstes von mehreren Duetten an.

Orlandi fungierte auch als charismatischer Moderator des Abends und bedankte sich beim Publikum: «Es freut mich sehr, dass sie offenbar unserem Konzert den Vorzug gegenüber dem laufenden WM-Final geben.» Ein Lachen ging durchs Publikum, der Mann zeigte sich charmant. «Leichtfüssig», wie er die Wahl und Interpretation der Lieder bezeichnete, war auch die Stimmung an diesem Abend.

Und was macht jetzt eigentlich Kylian Mbappé?

Anfänglich sei für den Anlass ein Orchester zur Begleitung geplant gewesen, wie Orlandi sagte. Doch hätte man in diesem Fall auf den Klaviervirtuosen André Deponds verzichten müssen, sagte er. Und deshalb habe man von dieser Idee wieder abgesehen. Lachend fügte er hinzu: «Was er da am Klavier genau macht, weiss ich nicht. Nur, dass es genial ist.»

Während das Publikum gebannt einem eindrücklichen Solo des Pianisten lauschte, begab sich der Bergdietiker alt Gemeindeammann Pius Achermann vorsichtig auf eine einsame Bank hinter dem Rest des Publikums. Bei aller Begeisterung fürs Konzert wollte er es sich doch nicht nehmen lassen, kurz den Spielstand zwischen Frankreich und Argentinien zu prüfen. Er deutete verwundet auf seinen Bildschirm. Tatsächlich war es dem Franzosen Kylian Mbappé gelungen, innerhalb kürzester Zeit einen 2:0-Rückstand auszugleichen.

Positives Fazit von Pius Achermann

Unterdessen nahm die Atmosphäre mit «You Raise Me Up» eine magische Note an. Das Duett von Orlandi und Calonder liess das Publikum in kindlicher Fantasie wiegen und gab ihm ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen. Nach dem Finale des Männerchors stellte Pius Achermann begeistert fest: «Das Konzert war wirklich fantastisch! Und ausserdem sehr viel erfreulicher, als der Spielstand.»

Die Swiss Tenors Original sangen zahlreiche Duette. Mattia Wirth