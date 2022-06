Das Stadtorchester Schlieren erzählte eine Blind-Date-Story

Schlieren «Ein heisses Programm an einem heissen Tag»: Das Stadtorchester erzählte die Geschichte eines Blind Dates Das Stadtorchester Schlieren thematisierte das Single-Leben mit seinen Vor- und Nachteilen. Tobias Eggenberger Jetzt kommentieren 20.06.2022, 12.42 Uhr

Am Sonntagabend lud das Stadtorchester Schlieren zur zweiten Aufführung des Konzerts «Blind Date». Tags zuvor fand die Erstaufführung in Würenlos statt, am Sonntag war nun die katholische Kirche in Schlieren an der Reihe. «Blind Date» sei aber kein gewöhnliches Konzert, sondern vielmehr eine musikalische Erzählung, sagte Orchesterleiter Hugo Bollschweiler.

Dann begann er die Geschichte zu erzählen: Der Bassist Ruslan Lutsyk war seit längerem Single, weswegen er sich entschied, ein Blind Date zu wagen. Im Restaurant angekommen, waren vier Frauen vor Ort. Er wusste jedoch nicht, mit welcher er verabredet war, schliesslich war es ein Blind Date.

Charakteristika der Damen in Musik umgesetzt

Die vier Frauen wurden durch Wolfgang Amadeus Mozarts «Sinfonie Nr. 6» charakterisiert. Passend zum ersten Satz in Allegro schmückte sich die erste Dame mit den Eigenschaften stolz, sinnlich und selbstbewusst. Die zweite Frau war still, verträumt, sanft und melancholisch, während die dritte unberechenbar, mysteriös und ein wenig frech war.

Die letzte Dame stellte alles in den Schatten – laut, fröhlich temperamentvoll. Es war interessant zu sehen, wie die Adjektive, mit denen die Damen beschrieben wurden, sich eins zu eins auf die Sätze der Sinfonie übertragen liessen.

Die Sache mit dem anderen Verehrer

Doch die Herzensdame von Lutsyk war bereits mit einem anderen Verehrer vor Ort, weswegen es zur Konfrontation kam. Das Dreiergespann wurde an diesem Abend repräsentiert von dem Bassist Ruslan Lutsyk, dem Orchesterleiter Hugo Bollschweiler und der Konzertmeisterin Susanne Dubach. Die drei Solisten spielten das «Divertimento» von Johann Baptist Vanhal. Das Stück steigerte sich immer weiter, wurde immer schneller und aggressiver, was den «Kampf» zwischen Lutsyk und seinem Rivalen symbolisierte.

Lutsyk konnte das Herz der Dame jedoch nicht gewinnen, weswegen dann mit Stücken von Giovanni Bottesini die Vorzüge des Single-Lebens ausgedrückt wurden. Die Musik wirkte triumphal und gleichzeitig melancholisch.

Über das ausgebliebene «Intermezzo» sinniert

Doch manchmal frage sich Lutsyk, was denn hätte sein können, wenn es anders gekommen wäre. Für diese Gedanken stand stellvertretend die abschliessende «Miniature Suite» von Eric Coates. Es hätte einen Tanz gegeben (Lied: «Scène du Bal»), danach den Akt der Liebe («Intermezzo») und die Folge daraus erklärt sich von selbst («Childrens Dance»).

«Das war ein heisses Programm an einem heissen Tag» meinte Lutsyk selbst nach dem Konzert. Es sei eine fantastische Idee von Hugo Bollschweiler gewesen, diese Geschichte in ein Konzert einzubauen.» Wahr ist die Geschichte jedoch nicht, hat Lutsyk doch eine Frau und Kinder. Zufrieden war auch Bollschweiler. «Wir haben gestern bereits dasselbe Konzert gespielt. Beim zweiten Mal ist es immer ein wenig entspannter, da man weiss, dass es funktioniert.» meinte er.

Das Publikum war bezaubert von der Leistung der insgesamt 34 Musikerinnen und Musiker. «Ein super Konzert, besonders die drei Solisten haben mich beeindruckt. Auch weil ich weiss, dass der Kontrabass ein sehr schwieriges Instrument zum Spielen ist», meinte etwa Konzertbesucher Shkodran Osmanaj.

