Esche bei Schlieremer Geissweid darf nicht gefällt werden

Schlieren Vom Stadtrat zurückgepfiffen: Eigentümer darf von Pilz befallenen Baum nicht fällen Esche bei Schlieremer Geissweid wird nach Gutachten unter Schutz gestellt. Pflegeaufwand für den bis zu 100-jährigen Baum ist gross. David Egger Jetzt kommentieren 06.12.2021, 04.00 Uhr

Objekt von «öffentlichem Interesse»: Diese Esche wird unter Schutz gestellt. David Egger

Wieder sorgt ein Baum entlang der Limmattalbahn-Strecke in Schlieren für Diskussionen. Diesmal geht es um die Esche an der Güterstrasse 15, wo sich die Firma Kohler befindet. Die Esche an der Ecke von Güter- und Bachstrasse ist Teil des Natur- und Landschaftsschutzinventars von Schlieren. Sie trägt dort die Nummer B86 und wird als «sehr wertvoll» beurteilt.

Die Grundeigentümerin hatte nun im März ein Gesuch um Entlassung aus dem Inventar gestellt. Sie argumentiert damit, dass die Esche bei den massiven Schneefällen im Januar stark in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Die auf Bäume spezialisierte Fällag AG aus Lindau empfahl der Grundeigentümerin mit Offerte vom 2. März eine Fällung aus Sicherheitsgründen.

Externes Gutachten schätzte Sicherheitsrisiko ein

Wie es sich gehört, würde die Grundeigentümerin eine Ersatzpflanzung vornehmen, also einen neuen, gesunden Baum hinstellen. Beim Stadtrat beantragte die Grundeigentümerin aber, dass die Ersatzpflanzung erst vorgenommen werden soll, wenn das Grundstück neu überbaut wird. Wie der Stadtrat nun in einer Mitteilung darlegt, hat sich die Stadt mit dem Gesuch des Grundeigentümers eingehend beschäftigt.

Zuerst erstellte der Bereichsleiter Grünunterhalt der Stadt ein internes Gutachten. Dieses wurde am 22. März fertig und hielt unter anderem fest, dass die Esche «zwei grosse Wunden» aufweist, die «durch Astbrüche aufgrund der Schneelast» im Januar entstanden sind. Die Wunden würden ein gewisses Risiko für Pilze und Fäulnis bergen, die den Baum schwächen könnten. Zudem sei der Baum an manchen Stellen im Sommer nicht mehr durch Laub vor Sonnenbrand geschützt. Auch die Gewichtsverhältnisse und die Windanfälligkeit hätten sich verändert.

Das Risiko eines Unfalls mit Personen- oder Sachschaden wurde im internen Gutachten von der Stadt aber als gering eingeschätzt. Es bedürfe eines fachgerechten Rückschnitts der Wunden sowie einen Stammanstrich an exponierten Stellen, dann könne man den Baum stehen lassen. Diese Einschätzung passte der Eigentümerin freilich nicht ins Konzept und sowieso musste zwecks neutraler Beurteilung ein externes Gutachten her.

Baum muss nun alle zwei Monate behandelt werden

Der externe Gutachter, die Matthias Brunner AG aus Zürich, stellte ihr Gutachten im Juli fertig. Ein Eschentriebsterben, wie es in Europa schon unzählige Eschen dahingerafft hat, wurde bisher nicht festgestellt. Aber ein Pilz an Rinde und Ästen, insbesondere an der Ostseite. Der Gutachter empfiehlt, die abgestorbenen Äste abzuschneiden und den Baum alle zwei Monate mit Fungiziden zu behandeln.

«Da es sich um einen Holzfäuleerreger handelt, der den Baum über mehrere Jahre besiedeln kann, sind regelmässige Sicherheitskontrollen mindestens alle zwei Jahre notwendig.»

Die Westseite des Baumes gilt als gut in Schuss. Der Experte ­empfiehlt neben Fungiziden auch eine sogenannte Kronen­sicherung bei den vom Pilz ­befallenen Ästen.

«Eine starke mythologische Bedeutung»

Für den Stadtrat ist klar, dass diese Massnahmen ver­hältnismässig sind. Er hat da-her beschlossen, dass er die Esche unter Schutz stellt und dass die vom Experten empfohlenen Schutzmassnahmen bis Ende März 2022 erst­malig und danach regelmässig umzusetzen sind. An der Unterschutzstellung bestünde ein öffentliches Interesse, das die Interessen der Grundeigentümerin überwiege. Insbesondere führt der Stadtrat aus, dass die Esche den Strassenraum präge, eine «hohe Fernwirkung» erziele, den ­Lebensraum verschiedener Tierarten bilde, als Schattenspender wirke und an der ­Abzweigung von Güter- und Bachstrasse eine stark gliedernde Funktion habe.

Ausser- dem komme der Esche «als Heilpflanze auch eine starke mythologische Bedeutung zu». Und weiter heisst es:

«Als Baumart mit auf­fälligen Herbstfarben und speziellen Früchten erzielt sie auch einen hohen ökologischen Wert.»

Gemäss dem Inventarblatt im Schlieremer Naturschutz­inventar hat die erwähnte Esche – der wissenschaftliche Name lautet übrigens Fraxinus excelsior – noch eine potenziell verbleibende Lebensdauer von «über 75 Jahren». ­

Aktuell gilt der Baum als bis zu 100 Jahre alt. Der Stamm ist laut Inventar bis zu einem Meter dick. Die Eigentümerin des Areals könnte den noch nicht rechtskräftigen Stadtratsentscheid noch vor das kantonale Baurekursgericht ziehen.

