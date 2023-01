Traditionsrösterei Caffetino Schlieren ist Konkurs gegangen

Schlieren Drei Jahre nach Übernahme: Traditionsrösterei Caffetino ist Konkurs gegangen Über 80 Jahre wurde das Handwerk in Schlieren ausgeübt. Die Schwierigkeiten, mit denen die neue Betreibergeneration zu kämpfen hatte, waren aber offenbar zu gross. Lukas Elser Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Hier ist nichts mehr los: Die Caffetino-Bar beim Westeingang des Schlieremer JED am vergangenen Mittwochmittag. Lukas Elser

(11. Januar 2023)

Nach über 80 Jahren ist Schluss. Mit Urteil vom 22. Dezember 2022 hat das Bezirksgericht Dietikon den Konkurs über die einzige Schlieremer Kaffeerösterei Caffetino eröffnet. Damit ist auch der Plan, dem Traditionsbetrieb neues Leben einzuhauchen, gescheitert.

Anfang 2020 zog sich der langjährige Inhaber Jürg Scheller aus dem Kaffeegeschäft zurück und übergab sein Caffetino in jüngere Hände. Fortan lenkte ein Verwaltungsrat mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren und die ebenfalls junge Geschäftsführerin Sarah Haas die Geschicke des Traditionsbetriebs. Haas war zuvor Managerin eines Stadtzürcher In-Cafés gewesen.

Dass Nachfolger gefunden werden konnten, bezeichnete die Stadt damals als Glücksfall, handle es sich bei der Traditionsrösterei doch um ein wichtiges Geschäft für den Standort Schlieren, wie Standortförderer Albert Schweizer sagte. Doch das Projekt stand bald vor Schwierigkeiten. Ein Jahr nachdem die neuen Inhaber das Lokal neben dem Restaurant Corona an der Bahnhofstrasse bezogen hatten, sahen sie sich gezwungen, den zentral gelegenen Standort mitsamt seiner Laufkundschaft zu verlassen.

Unter anderem deshalb, weil die beiden Eigentümerinnen Fincasa AG und die Stadt Schlieren für ihre sanierungsbedürftige Liegenschaft an der Bahnhofstrasse keine mehrjährigen Mietverträge mehr anboten. Darum zog das Caffetino im April 2021 ins JED und betrieb schon bald gemeinsam mit JED-Events im Foyer des Eventgebäudes die neue Kaffee- und Verpflegungstheke Jake's Bar.

Die Türen der Caffetino-Räumlichkeiten sind versiegelt. Lukas Elser

(11. Januar 2023) Bei der Caffetino-Bar steht folgender Hinweis. Lukas Elser

(11. Januar 2023) Im Schaufenster der Caffetino-Bar warten Kaffee-Säckchen darauf, abgeholt zu werden. Lukas Elser

(11. Januar 2023)

Gemäss Handelsregister erklärte der Verwaltungsrat dem Bezirksgericht am 13. Dezember die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens und ersuchte das Gericht um Eröffnung eines Konkursverfahrens. Die Hintergründe sind unklar. Ein Besuch vor Ort am vergangenen Mittwoch offenbarte nur, dass die Räumlichkeiten des Unternehmens bereits durch das Konkursamt Schlieren versiegelt wurden.

Konkurrenz durch Gratis-Kaffee?

Wie an diesem Tag ebenfalls zu sehen war, hatten die Café- und Rösterei-Betreiber vor der Bar ein Schild angebracht, mit dem Hinweis, dass der Betrieb aus Krankheitsgründen ausserordentlich geschlossen sei. Vor Ort wusste an diesem Stichtag niemand, wieso der Betrieb in Schieflage geraten war. Mehrere Personen wiesen jedoch darauf hin, dass der Andrang auf das Geschäft eher überschaubar gewesen sei. Ein junger Mann meinte zudem:

«Ich habe hier nie einen Kaffee bezogen. Wir haben alle unsere eigenen Kaffeemaschinen in den Büros. Wieso soll man dann für einen Kaffee bezahlen?»

Die Eigentümerin und Vermieterin vom JED, die Swiss Prime Site Immobilien AG, bedauert den Konkurs und damit den Verlust von Caffetino als Mieterin auf dem Areal: «Wir standen seit Beginn mit den neuen Inhabern des Caffetino in Kontakt und haben sie nach Möglichkeit unterstützt; kommunikativ und baulich», sagt Gianfranco Basso von der Swiss Prime Site Immobilien AG gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Er sagt aber auch: «Die Tatsache, dass viele Angestellte erst im Spätsommer wieder aus dem Homeoffice zurückgekehrt sind und in ihren eigenen Büros kostenlos Kaffee beziehen können, half den Betreibern natürlich nicht.»

Negative Auswirkungen auf andere Unternehmen im JED scheint der Wegfall des Caffetino nicht zu haben. Die Nachbarn von der Turm Kaffee Barista Academy, die mit dem Caffetino Synergien nutzten, indem man einander gegenseitig die Infrastruktur und Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, sagen: «Den Konkurs seitens Caffetino Kaffeerösterei AG bedauern wir sehr – betrifft uns jedoch nicht, da wir unabhängig voneinander verschiedene Geschäftsfelder bedienen.» Und man verspricht: «Unsere Kurse werden wir uneingeschränkt und wie gewohnt in unseren Kursräumlichkeiten weiterführen.»

Geschäftsmodell mit mehreren Standbeinen

Doch was konkret führte zum Misserfolg des Caffetino? Lag's an der Coronazeit oder an der Baustelle, die den Zugang zum JED-Eingang an der westlichen Flanke des Gebäudes erschwerte? Oder hat das junge Team um Sarah Haas die Herausforderungen der Gastrobranche überschätzt?

Die Betreiber wollen sich derzeit wegen des noch laufenden Konkursverfahrens nicht zu Details äussern. Sie sagen nur: «Die Auswirkungen der Coronapandemie sind hauptverantwortlich für den Insolvenzantrag.» Zudem wiederholen sie das, was sie bereits anlässlich des Umzugs von der Bahnhofstrasse ins JED gesagt hatten: Das Kerngeschäft sei nicht die Laufkundschaft gewesen, sondern die Auslieferung von Kaffee an verschiedene Unternehmen. Damals wurden als Kunden das Stadthaus, das Alterszentrum Sandbühl und das Jungunternehmerzentrum Rütistrasse genannt.

Die Türen zur Kaffeerösterei von Caffetino wurden vom Konkursamt Schlieren versiegelt. Lukas Elser

(11. Januar 2023)

Eine Notiz am Rande: Während man im JED den Wegfall des Qualitätskaffees bedauert, tut sich dafür am alten Caffetino-Standort etwas. Seit Frühling 2021 stand das Lokal an der Bahnhofstrasse leer. Inzwischen beherbergt es jedoch wieder einen neuen Mieter: Das im Nachbargebäude beheimatete Restaurant Corona ist seit Dezember 2022 hier eingemietet und hat eine neue Bar eingerichtet.

