Schlieren Doppelt so hohe Finanzkompetenz und eine zusätzliche Kaderstelle schaffen – das ist der Wunschzettel des Stadtrats Der Stadtrat möchte beim Landerwerben vier Millionen mehr ausgeben dürfen als bisher. Und er will eine Leitung Bildung für die Schule. Zuerst muss er aber das Parlament davon überzeugen. Und dann das Volk. Lukas Elser 05.07.2022, 05.00 Uhr

Schlierens Wachstum bringt auch Mehrarbeit für die Schule mit sich. Deshalb möchte der Stadtrat dort eine neue Organisationsstruktur schaffen. Im Bild: Schlieren, im Vordergrund das Schulhaus Kalktarren. Severin Bigler

Nachdem die Schulen Oetwil-Geroldswil, Urdorf, Oberengstringen und Dietikon die neue Organisationsstufe eingeführt haben, will Schlieren nun nachziehen: In einem Antrag ans Gemeindeparlament fordert der Stadtrat, dass auch in Schlieren eine neue Kaderstelle geschaffen wird, eine Leitung Bildung.