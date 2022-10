Domina Lady Lara züchtigt Gäste in ihrem BDSM-Studio in Schlieren

Schlieren Domina Lady Lara züchtigt seit 13 Jahren ihre Gäste: «Es ist faszinierend, wie manche Männer zum Orgasmus kommen» Die 41-Jährige eröffnete vor fünf Jahren ihr eigenes Studio in Schlieren. Dort lässt sie die sexuellen Wünsche ihrer Kunden wahr werden. Sie selbst empfindet dabei keine Lust, aber Spass. Im Interview erzählt sie, wie sie zur Domina wurde, warum ihr Job nichts mit Prostitution zu tun hat und wieso sie nun auch als Paar- und Sexualtherapeutin arbeitet. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Domina Lady Lara hat sich in Schlieren ihr eigenes BDSM-Studio erschaffen. Hier spielt sie mit Personen, die sich nicht trauen, ihre sexuellen Wünsche mit ihren Partnerinnen und Partnern auszuleben Sandra Ardizzone

Das Licht ist gedämpft. Schwarze und goldene Elemente dominieren den Raum, in dessen Mitte ein grosses Wasserbett steht. Spiegel hängen an den Wänden und der Decke. Ins Auge fallen Latexmasken und Peitschen. In den Vitrinen finden sich überdimensionale Dildos, metallene Fesseln und Gerätschaften sowie eine Schatulle voller Wäscheklammern. «Die liegen hier nicht nur zur Dekoration. Ich brauche sie tatsächlich», sagt Lara und lacht.

Die 41-Jährige präsentiert ihren aussergewöhnlichen Arbeitsplatz. Seit fünf Jahren betreibt sie im Schlieremer Industriequartier in der Nähe der Sporthalle Unterrohr ein BDSM-Studio, das sie von A bis Z selbst eingerichtet und gestaltet hat. Als Domina Lady Lara führt sie mit ihren Gästen im «Cirque Bizarre» auf 170 Quadratmetern allerlei Spiele durch, die auf Dominanz, Unterwerfung, Masochismus und Sadismus ausgerichtet sind.

Einen der fünf Räume hat Lara, die ihren richtigen Namen nicht verraten möchte, in eine weiss-rote Klinik verwandelt. In der gehen Eingriffe vonstatten. «Ich schnippel hier im Intimbereich meiner Gäste rum, entferne zum Beispiel Haut und nähe sie wieder an. Manchmal gibt es auch eine Blasenspülung. Wichtig ist, dass dabei alles steril ist», sagt die Blondine, als wäre es das Normalste der Welt. Zimperlich ist die gebürtige Berlinerin nicht. Das wäre für ihren Job auch nicht förderlich.

Vor fünf Jahren haben Sie Ihr eigenes BDSM-Studio in Schlieren eröffnet. Seit 13 Jahren arbeiten Sie als Domina. Was reizt Sie an diesem Beruf?

Domina Lady Lara: Einen gestandenen Mann zu sehen, der ängstlich vor dir liegt, das ist schon witzig. Und jemandem mal so richtig eine Ohrfeige zu verpassen, macht Spass. Ich kann als Domina Geld verdienen und amüsiere mich dabei köstlich. Pro Stunde verlange ich 450 bis 600 Franken. Es ist nicht meine Leidenschaft und es turnt mich auch nicht an, aber wenn ich den Gästen so etwas Gutes tun kann und sie mit einem Lächeln das Studio verlassen, freue ich mich.

Ein Raum im «Cirque Bizarre» ist wie eine Klinik eingerichtet. Hier nimmt Domina Lady Lara kleine Eingriffe an ihren Gästen vor. Sandra Ardizzone Insgesamt fünf Räume auf 170 Quadratmetern bietet das BDSM-Studio in Schlieren. Das grösste Zimmer ist mit einem Wasserbett, vielen Spiegeln und Latex-Utensilien ausgestattet. Sandra Ardizzone Die Vitrinen im Latex-Raum sind gefüllt mit Dildos und sonstigen Gerätschaften, die im Studio zum Einsatz kommen. Sandra Ardizzone Dazu gehören auch Wäscheklammern. Sandra Ardizzone Der Eingangsbereich im «Cirque Bizarre». Sandra Ardizzone Im grünen Raum kommen Bondage-Fans auf ihre Kosten. Hier werden die Gäste gefesselt und befestigt. Sandra Ardizzone Seile für die Fesselkunst. Sandra Ardizzone

Die Praktiken in Ihrem Studio beinhalten Unterwerfung, Dominanz sowie Schmerz. Was stellen Sie genau mit den Gästen an?

Das ist sehr unterschiedlich und kommt auf ihre Wünsche an. Vielfach handelt es sich um Sinnesentzug. Den Gästen werden Augen, Mund oder Ohren abgedeckt oder sie werden gefesselt, damit sie wehrlos sind. Beliebt sind auch Latex-Spiele. Die Männer ziehen sich dafür Latex-Kleider und -Masken an. Es gibt auch solche, die auf Crushing stehen. Dabei zertrete ich mit meinen High Heels Lebensmittel und sie lecken das Ganze dann vom Boden und von den Schuhen ab. Andere haben einen Geräusch-Fetisch und finden es geil, wenn sie hören, wie ich ein Ei zerdrücke. Es gibt einen Gast, der immer wieder vorbeikommt, um sich von mir eine Stunde lang auskitzeln zu lassen. Es ist faszinierend, wie manche Männer zum Orgasmus kommen. Andere bevorzugen leichte Lustschmerzen oder dass ich auf sie oder in ihren Mund pinkle. Wie oft ich da schon daneben gedonnert habe (lacht). Wieder andere stehen auf Anal-Spiele. Meine Geheimwaffe ist dabei die Prostata-Massage. Das ist sozusagen mein Ass im Po (lacht). Die Massage führt zu einem sehr intensiven Orgasmus. Ich finde es lustig, den Männern in die Augen zu schauen, wenn sie kommen. In diesem Moment können sie sich nicht verstecken oder verstellen.

Fragt sich, wer sich so von Ihnen behandeln lässt.

Zu mir kommt tatsächlich jeder. Vom Theologiestudenten, der für einen Besuch bei mir lange spart oder sich als Putzsklave einspannen lässt, bis hin zum erfolgreichen Bauherren. Erstaunlich finde ich, dass sich sogar 16-jährige Schüler bei mir melden. Ins Studio lasse ich aber nur Männer, die 21 und älter sind.

Was ist mit Frauen?

Nein, Frauen würde ich niemals wehtun. Das kann ich einfach nicht.

Welche Tabus gibt es sonst?

Bei mir gibt es keinen Sex, keinen Oral- und Analverkehr. Anfassen dürfen mich die Männer auch nicht, höchstens mal die Füsse, wenn sie einen Fuss-Fetisch haben oder vielleicht die Fussgelenke. Wer Sex will, soll ins Puff gehen. Es ist mir wichtig, dass meine Arbeit nicht mit jener einer Prostituierten gleichgesetzt wird. Bei mir gilt zudem Kondompflicht. Das ist in vielen Bordellen nicht der Fall. Wer sich nicht an die Regeln hält und etwas tut, das ich nicht will, den schmeisse ich sofort aus dem Studio.

Wie läuft ein normaler Besuch im «Cirque Bizarre» ab?

Männer und Paare melden sich bei mir per E-Mail, Anruf oder auf Instagram. Wir vereinbaren einen Termin und sie erscheinen für ein Vorgespräch. Sie können dann hervorheben, was ihnen Spass macht und mich auch über ihre gesundheitliche Verfassung informieren. Wenn sie etwa einen Herzschrittmacher haben oder an Beschwerden leiden, ist es wichtig, dass ich darüber Bescheid weiss. Für Bondage, also Fesselspiele, sollten die Gelenke in Ordnung sein. Und für Gäste mit Herzproblemen kommen Stromspiele natürlich nicht in Frage. Wenn die Chemie stimmt, dann kann es weitergehen. Der Gast zahlt im Voraus und geht dann duschen. Manchmal mache ich auch einen Einlauf. Es ist mir wichtig, dass die Männer sauber sind, wenn ich Anal-Spiele vornehme.

Sexualität wird oft tabuisiert. Warum gehen Sie so offen damit um?

Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen. Die DDR war mit ihrer FKK-Tradition einst ein Nacktparadies. Man hatte keine Hemmungen, wenn es um Sexualität ging. Ich habe meine Eltern mit sechs oder sieben Jahren beim Sex erwischt. Als ich sie fragte, was sie da gemacht hätten, erklärten sie mir alles. Daher rührt wohl mein offenes Verhältnis zur Sexualität.

Nicht verklemmt zu sein und sich seinen Lebensunterhalt als Domina zu verdienen, sind dann aber schon zwei verschiedene paar Schuhe. Wie kam es dazu?

Meine Eltern wollten, dass ich studiere. Doch ich kam mit diesem Lebensstil nicht zurecht und bin ausgebrochen. Ich habe mich zur Hotelfachfrau ausbilden lassen und mit 25 Jahren in Berlin ein Restaurant geleitet. Nebenbei modelte ich ein bisschen. Für Freunde, die im BDSM-Bereich tätig waren, liess ich mich als Model für ein Fotoshooting mit ihren Produkten einspannen. Die Plakate hingen an der Berliner Erotikmesse Venus. Eine Domina sprach mich darauf an und fragte, ob ich Lust hätte, Domina zu werden. Ich war neugierig und hatte Bock auf etwas Neues. Deshalb besuchte ich ihr Studio und war auf Anhieb begeistert von der Einrichtung mit Spiegelkabinett, hochglänzendem Boden und von dieser exquisiten Welt. Ich arbeitete lange für diese Domina, kam aber auch ab und zu in die Schweiz, um in verschiedenen BDSM-Studios zu gastieren. So landete ich schliesslich vor sechs Jahren hier.

Wie kam Ihr Umfeld mit Ihrer neuen Tätigkeit zurecht?

Wie mein Umfeld darauf reagiert, ist mir eigentlich egal. Meine Eltern wissen, was ich tue. Sie waren anfangs verstört. Meine Mutter nannte mich sogar eine Nutte. Als ich ihr aber genau erklärte, was ich mache, war es für sie kein Problem mehr. Meine Mutter sagt heute sogar, dass sie auch Domina hätte werden sollen. Weniger offen sind die Männer in der Schweiz, wenn es um meinen Job geht. Viele kommen nicht damit klar, dass ich Penisse anfasse. Darum bin ich derzeit auch Single.

Versautes Vokabular – BDSM-Begriffe im Überblick BDSM: Abkürzung für Bondage, Dominanz und Submission (Unterwerfung), Sadismus und Masochismus

Bondage: Spiele mit Seilen, zum Beispiel fesseln

Dom: Herr, die männliche Version der Domina. Er übernimmt den aktiven, kontrollierenden Part

Domina: Herrin, die weibliche Version des Doms. Sie übernimmt den aktiven, kontrollierenden Part

Sub: der passive Part, der sich hingibt

Safeword: ein zuvor abgemachtes Sicherheitswort, mit dem der Sub das Spiel beenden kann

Restriktion: Fixierung jeglicher Art

Spanking: bezeichnet das Verteilen sanfter bis fester Schläge auf den Hintern

Flagellation: Auspeitschen und Hauen mit Schlaginstrumenten jeglicher Art

Age Play: erotisches Rollenspiel, bei dem mindestens eine Person ein anderes Alter einnimmt

Gender Play: erotisches Rollenspiel, bei dem mindestens eine Person mit Geschlecht und Geschlechterrollen spielt

Pet Play: erotisches Rollenspiel, bei dem mindestens ein Partner die Rolle eines Tieres spielt und dementsprechend erzogen wird

Vanilla & Kinky: modernes Pendant zur Unterscheidung von normal und pervers. Vanille-Eis ist das Glace, das jeder mag. Vanilla-Sex meint sexuell spiessig oder stinknormal. Kinky heisst so etwas wie versaut und gilt damit als der interessantere Sex für Fortgeschrittene.

SSC: Diese Abkürzung für safe, sane, consensual (sicher, zurechnungsfähig, einvernehmlich) meint, dass das Ausüben von BDSM auf Sicherheit, klarem Menschenverstand und gegenseitigem Einverständnis der Beteiligten beruht

CBT: Abkürzung für englisch cock and ball torture, zu Deutsch Penis- und Hoden-Folter

Sind Sie privat nicht diejenige, die sagt, wo es langgeht?

Nein, ich bin privat überhaupt nicht so. Ich gebe generell lieber ab und nehme den devoten Part in einer Liebesbeziehung ein. Ich glaube, das tun die meisten Frauen.

Doch vielfach ist es der Wunsch des Mannes, dass die Frau im Bett dominanter auftritt.

Ja, viele Männer müssen im Berufsleben bereits dominant sein. Sie wären froh, wenn sie zu Hause und im Bett diese Rolle ablegen könnten. Doch das fällt vielen schwer. Sie fürchten sich davor, ihr Gesicht zu verlieren, wenn sie ihre devote Seite ausleben. Deshalb kommen die Männer ja auch zu mir, weil sie ihre Leidenschaft mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner nicht auskosten können.

BDSM und die damit verbundenen Sexualpraktiken werden oft als etwas Krankhaftes angesehen. Hemmt das auch viele davor, diese Wünsche dem Partner mitzuteilen?

Ja, das hängt stark zusammen. Das Echo ist schon mehrheitlich so, dass Männer, die gerne solche Sachen machen, als krank eingestuft werden. Ich finde es traurig, dass man so abwertend darüber spricht. Das Ausleben seiner Leidenschaft macht einen Menschen doch nicht schlecht. Dass BDSM ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, zeugt von grosser Unwissenheit und Intoleranz. Aus diesem Grund verschweigen viele Gäste ihre Besuche bei mir vor ihren Frauen. Doch es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel ein Franzose, der einmal im Monat von seiner Frau zu mir geschickt wird, damit ich ihm eine Tracht Prügel verpasse. Dann fühlt er sich besser und kann zu Hause ein guter Ehemann sein. Eigentlich bräuchte es mich gar nicht, wenn die Menschen in ihren Beziehungen offen über ihre Wünsche sprechen würden.

Deshalb haben Sie dieses Jahr auch angefangen, Kurse und Workshops als Paar- und Sexualtherapeutin zu geben?

Genau. Zudem ist es mir nach 13 Jahren als Domina etwas langweilig geworden, ich fühle mich unterfordert und freue mich, dass ich mich so beruflich weiterentwickeln kann. In den vergangenen Jahren habe ich erfahren, wie gross das Interesse am Thema BDSM in Beziehungen ist. Mir ist es wichtig, Paaren zu helfen, sich zu öffnen. Mein Studio bietet dafür den idealen Ort. Hier kann sich jede und jeder frei entfalten. Tabuthemen werden ohne Scham ausgesprochen und keiner bewertet. Im Gegenteil, ich schaffe Bewusstsein und sensibilisiere. Wer will, kann die Räume auch mieten und sein Sexleben in diesem Ambiente aufpeppen. Vielfach höre ich den Paaren in den Kursen auch einfach nur zu. Oft macht ihnen sexuelle Unlust oder Betrug zu schaffen. Das Sexleben in Schwung zu halten, ist keine einfache Aufgabe. Im hektischen Alltag mit allen Lebensereignissen wie dem Kinderkriegen und -grossziehen, dem Hausbau oder neuen beruflichen Herausforderungen nimmt es sehr wenig Platz ein. Die Liebe ist vielfach vorhanden, aber man spürt sie wegen all dem Stress nicht mehr. Ich ermutige Paare, miteinander zu kommunizieren, ihre Gefühle zu vermitteln und experimentierfreudig zu sein. Es gibt mehr als die Missionarsstellung. Frauen können neben dem klitoralen und vaginalen Orgasmus weitere zehn Typen von Orgasmen haben. Bei Männern sind es etwas weniger. Es gibt also noch einiges zu entdecken.

Warum ist es Ihnen ein Anliegen, Paaren zu einem erfüllteren Sexleben zu verhelfen?

Die letzten zwei Coronajahre haben gezeigt, wie wichtig Nähe für Menschen ist. Ohne sie wird man depressiv und es wirkt sich auch auf das Immunsystem aus. In der Schweiz läuft vieles über gesellschaftliches Ansehen. Dinge, die nicht ins System passen, werden unterdrückt. Das ist falsch. Ein erfülltes Sexleben unterstützt das Immunsystem und es wirkt wie ein Jungbrunnen. Man sieht nämlich mindestens zehn Jahre jünger aus, wenn man regelmässig guten Sex hat. Ich möchte dazu beitragen, dass sich Menschen kreativ und emotional entfalten können. Dann würde es nämlich vielen besser gehen. Die Zeit, in der wir leben, ist angesichts des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise und der Teuerung sowieso bereits so dumpf. Guter Sex kann da ein Lichtblick sein.

Tag der offenen Tür im «Cirque Bizarre»: Domina Lady Lara präsentiert ihr Studio an der Lättenstrasse 37 in Schlieren am Samstag, 15. Oktober, ab 12 Uhr. Am 22. Oktober veranstaltet sie von 16 bis 20.30 Uhr einen Sex-Workshop für Paare. Anmeldungen an: 044 731 99 82 oder info@cirquebizarre.ch.

