Schlieren, Dietikon, Unterengstringen Mit dem Frühling kommt das Velowetter – doch leider wird der Limmatweg gesperrt Erneut werden Fahrverbotsschilder beim beliebten Limmatweg aufgestellt, weil er saniert werden muss. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Der Limmatweg in Schlieren: Schlaglöcher wie dieses machen die Velofahrt ziemlich holprig. Nun soll der Weg wieder auf Vordermann gebracht werden. David Egger

(8. März 2023) Flussabwärts gesehen beginnt der Limmatweg-Abschnitt, der nun saniert wird, hier beim Schlieremer Zelgliweg beziehungsweise bei der Anlegestelle der Kloster-Fahr-Fähre. David Egger

(8. März 2023) An dieser Stelle steht auch diese Agglopark-Limmattal-Tafel – sie könnte ebenfalls eine Erneuerung vertragen. David Egger

(8. März 2023) Die Bauarbeiten zur Sanierung des Limmatwegs beginnen am Montag, 13. März, um 7 Uhr. David Egger

(8. März 2023) Der entsprechende Weg-Abschnitt wird bis 30. März um 15 Uhr gesperrt sein. David Egger

(8. März 2023) Danach steht der Weg am linken Limmatufer wieder allen offen. David Egger

(8. März 2023) Der Weg ist beliebt, insbesondere bei Spaziergängern, Joggern, Hundehaltern und Velofahrern. David Egger

(8. März 2023) Hier bei der Brücke Überlandstrasse in Schlieren endet der Abschnitt des Limmatwegs, der nun erneuert wird. David Egger

(8. März 2023) Der Limmatweg ist Teil der Veloroute 66. David Egger

(8. März 2023) Blick von der Engstringerbrücke in Unterengstringen: Links ist der Limmatweg zu sehen, von dem nun weiter flussabwärts ein Teil saniert wird. Die Umleitung führt über den Uferweg am rechten Ufer. David Egger

(8. März 2023) Die Uferwege an der Limmat werden immer wieder mal saniert. Hier in Dietikon wurde der linksufrige Limmatweg schon 2022 saniert (hier flussaufwärts gesehen). David Egger

(8. März 2023) Wo der Limmatweg bereits saniert ist, gibt es keine Schlaglöcher mehr. So wie hier nahe der Allmend Glanzenberg in Dietikon (hier flussabwärts gesehen). David Egger

(8. März 2023) Auch der Limmatweg zwischen der Engstringerbrücke in Unterengstringen und dem Zelgliweg in Schlieren wurde bereits saniert und kommt entsprechend ohne Schlaglöcher daher. David Egger

(8. März 2023)

Zum Leid von Velofahrern und Spaziergängern kündigt das kantonale Tiefbauamt eine erneute Sperrung des Limmatuferwegs an. Der beliebte Weg zwischen Zürich und Dietikon muss erneut in Teilen instand gesetzt werden. Nachdem er in in den vergangenen zwei Jahren an sechs Stellen saniert wurde, unter anderem im Frühling 2022 am linken Ufer zwischen der Engstringerbrücke in Unterengstringen und dem Zelgliweg in Schlieren, nehmen sich die Bauarbeiter dieses Mal die linksufrige Strecke zwischen dem Zelgliweg und der Brücke Überlandstrasse vor. In diesem Abschnitt des Limmatwegs besteht für Fussgänger und Velofahrer von Montag, 13. März, um 7 Uhr bis Donnerstag, 30. März, um 15 Uhr kein Fortkommen.

Wer der Limmat entlang von der Engstringerbrücke zur Brücke Überlandstrasse oder zurück gelangen möchte, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Die Umleitung führt in Unterengstringen auf der rechten Seite der Limmat entlang: von Osten her gesehen über den Fischerweg, den Chlosterweg und den Hilariusweg. Ab der Engstringerbrücke kann man zwar noch ein Stück weit auf der linken Seite des Flusses dem Limmatweg entlang gehen, jedoch nur bis zum Zelgliweg. Ab dort ist Schluss.

Velofahrer brauchen einen langen Atem

Aufatmen können die Limmatspaziergängerinnen aber auch nach Abschluss der genannten Arbeiten nicht. Wie das Tiefbauamt auf Anfrage mitteilt, stehen neben der jetzigen Etappe noch vier weitere an. Insgesamt kosten die aktuellen fünf Etappen rund 110’000 Franken und werden vom kantonalen Tiefbauamt bezahlt.

Die zweite Etappe beginnt bereits am Montag, 20. März, um 7 Uhr und dauert bis Mittwoch, 19. April, um 15 Uhr. In diesem Zeitfenster wird der rechtsufrige Limmatschanzenweg zwischen der Brücke Glanzenberg und dem EKZ Dietikon saniert, der auf Dietiker und Unterengstringer Gebiet liegt. Die Umleitung erfolgt über den Limmatweg am linken Flussufer entlang.

Weiter gehts am Montag, 3. April, pünktlich um 7 Uhr. Während dieser dritten Etappe wird der linksufrige Limmatweg-Abschnitt zwischen der Teischlibach-Brücke und der Brücke Mutschellenstrasse in Dietikon zu grossen Teilen gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Donnerstag, 20. April, um 15 Uhr. Umgeleitet wird unter anderem über die Fahrstrasse.

Während der vierten Etappe wird dann der linksufrige Limmatuferweg in Dietikon zwischen der Brücke EKZ und der Limmattaler Abwasserreinigungsanlage gesperrt. Und zwar vom Montag, 24. April, um 7 Uhr bis Donnerstag, 8. Mai, um 15 Uhr. Die Umleitung erfolgt über den Weg am linken Ufer des Oberwasser- und des Unterwasserkanals.

Die fünfte und letzte Etappe dauert vom Montag, 8. Mai, um 7 Uhr bis am Freitag, 26. Mai, um 17 Uhr. In dieser Zeit wird der Limmatweg zwischen den Brücken Überlandstrasse und Glanzenberg in Dietikon gesperrt. Umgeleitet wird über den Limmatschanzenweg.

Der Grund für diese Umstände ist nicht zuletzt die Veloroute 66. Der Radweg führt von Rapperswil nach Baden, ein Teil davon am linken Ufer der Limmat entlang durch den Bezirk Dietikon. Der Kanton ist für den Weg an der Limmat zuständig und setzt diesen derzeit in Stand, damit er auch künftig als «sichere und leistungsfähige Infrastruktur» genutzt werden könne.

Wieso ausgerechnet im Frühling?

Warum die Arbeiten im Frühling und nicht im Winter erfolgen, hat gemäss Kanton auch einen Grund. Der kalkgebundene Kiesbelag des Limmatwegs könne nämlich bei Kälte und Schnee nicht repariert werden, wie der Kanton vor einem Jahr gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagte.

Wenn immer möglich plant das Tiefbauamt die Sanierungsabschnitte zwischen zwei Brücken, damit man über die andere Limmatseite umleiten kann. Mit der fünften Etappe werden die Arbeiten am Limmatweg gemäss Tiefbauamt vollständig abgeschlossen sein. So sind zwischen Zürich und Dietikon für die Wege entlang der Limmat auch keine weiteren Arbeiten geplant. Frühestens alle 20 Jahre saniere man den Limmatweg, heisst es. Die nächsten Sanierungen sollen also erst ab 2043 fällig sein. Bis dann können Velofahrer ungestört ihre Route 66 geniessen, so der Plan.

