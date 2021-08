Schlieren Dieses Hochhaus darf nicht abgerissen werden – es ist denkmalgeschützt Der Betonriese beim Kesslerplatz muss saniert werden. Weil die Denkmalpflege den Bau als schützenswert betrachtet, gestalten sich die Bauarbeiten äusserst kompliziert, wie eine Begehung zeigt. Lukas Elser 21.08.2021, 04.00 Uhr

Das alte Hochhaus beim Kesslerplatz muss saniert werden. Severin Bigler Dass das Gebäude vor 60 Jahren das einzige Hochhaus war ... Severin Bigler ... und den westlichen Eingang von Schlieren markierte, kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Zu sehr wurde das Limmattal in der Zwischenzeit verbaut. Severin Bigler Weil die Leitungen in schlechtem Zustand sind, muss das über 40 Meter hohe Gebäude erneuert werden. Severin Bigler Das Problem: Das Gebäude steht faktisch unter Denkmalschutz. Severin Bigler Es darf nicht einfach so saniert werden. Die Fassade muss wieder exakt so aussehen wie zur damaligen Zeit. Severin Bigler Auch im Inneren des Gebäudes steht viel unter Schutz. Severin Bigler Zum Beispiel diese Klingelanlage, der Steinboden ... Severin Bigler ... und das Treppenhaus. Severin Bigler Speziell ist auch, dass sich die Waschküche nicht im Keller, ... Severin Bigler ... sondern auf dem Dach befindet. Severin Bigler Die Decken bestehen aus einem mit Schilfrohr ummantelten Betongerippe. Severin Bigler Das eigentlich Einzigartige an diesem Block ist aber die Erschliessung. Hinter den Türen im Gang ... Severin Bigler ... befinden sich Maisonette-Wohnungen, mit eigenem Treppenhaus. Severin Bigler Das Problem: Der untere Stock dieser Wohnung hat keinen separaten Ausgang. Man muss zuerst in den zweiten Stock der Wohnung steigen. Severin Bigler Das erschwert den Sanierern die Arbeit. Severin Bigler Sie können nicht einfach mit dem Lift ... Severin Bigler ... zum gewünschten Zimmer fahren. Damit sie die Gipssäcke nicht die engen Treppen hinauf- und hinunterschleppen müssen, ... Severin Bigler ... hat man einen Aussenlift installiert. Severin Bigler Und vor jedes Geschoss musste ein eigenes Podest. Erst so gelangen die Arbeiter mit ihren Maschinen und Einrichtungsgegenständen direkt auf den Stock, in dem sie arbeiten müssen. Severin Bigler

Den Bauarbeitern dürfte die Baustelle beim Kesslerplatz noch lange in Erinnerung bleiben. Im Kessler-Hochhaus können sie nämlich nicht einfach mit dem Palettrolli die Gipssäcke herumfugen – alles muss umständlich herangeschleppt werden.

Das Haus am Kesslerplatz. Severin Bigler

Die Handwerker, die derzeit das Hochhaus an der Badenerstrasse 57 sanieren, haben keinen leichten Job gefasst. Den Warenlift im Inneren des Gebäudes können sie nicht benutzen und das Treppenhaus hält die schweren Lasten nicht aus. Der einzige Weg, um Material her- oder wegzuschaffen, führt über den Balkon.

Wenn es sich dabei nur um ein paar Fliessen handelt, ist das nicht so schlimm. Muss aber ein ganzer Kühlschrank über eine enge Balkontür in die Wohnung geschafft werden, wird es mühsam. Und spätestens wenn man das unhandliche Teil über eine Treppe auf das Niveau der Balkonbrüstung hieven muss, wird die Arbeit ziemlich anstrengend.

Extratreppe und Podest auf Balkon. Severin Bigler

Doch nicht nur den Arbeitern dürfte das Projekt in Erinnerung bleiben. Denn auch für die Bauplaner ist es eine Herausforderung. Beispielsweise mussten sie sich überlegen, wie sie die Waren überhaupt bis zu den Balkonen schaffen. Damit beschäftigt sich Roger Suhner, Projektleiter bei der Bauherrin, der Migros-Pensionskasse. Der kräftige Mann mit dem freundlichen Ostschweizer Dialekt sagt:

«Wir mussten extra vier Speziallifte installieren.»

Über seinem Kopf fahren zwei grob gefertigte Fassadenlifte, angetrieben von einem schweren Industriemotor, am Gerüst rauf und runter. Und damit das Material am Bestimmungsort auch abgeladen werden kann, musste er für jeden Stock ein eigenes Podest mit Holztreppe bauen lassen. Nur so können die Arbeiter es oben überhaupt entgegennehmen.

Aussenlift in Fahrt. Severin Bigler

Suhner hat sich eine Stunde Zeit genommen, um der «Limmattaler Zeitung» die Baustelle zu zeigen. Dabei wird deutlich, wieso der interne Lift für die Arbeit nicht taugt.

Schon die Bedienplattform lässt erahnen, dass hier in diesem Haus nicht alles normal ist. Auf der Plattform gibt es sieben Knöpfe: fünf für die Etagen, einer für das Dachgeschoss und einer für den Keller. Gleichzeitig hat das 42 Meter hohe Gebäude 13 Stockwerke – irgendetwas geht hier nicht auf.

Die Bedienplattform im Lift. Severin Bigler

Die Liftschiebetür öffnet sich. Suhner befindet sich jetzt in der Mitte des zweiten Obergeschosses. Links von ihm gelangt man in den Nordtrakt, rechts in den Südtrakt. Suhner entscheidet sich für den Nordtrakt. Wie in einem Hotel sind die Glastüren zwischen den Korridoren markiert mit gut lesbaren Zahlen. Sie sagen dem Besucher, dass sich dahinter die Wohnungen mit den Nummern 1 bis 12 befinden. Die Leute sollen sich hier rasch orientieren können. Schliesslich sieht von aussen alles gleich aus.

Wohnungen für die Massen

Der Block markiert für Schlieren den Beginn des Massenwohnungsbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde in den 1960er-Jahren errichtet, um für die Arbeiterschaft der Industrie günstige Wohnungen zu schaffen. Schlieren verzeichnete in diesen Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum. Ergab die Volkszählung von 1950 noch 6074 Einwohner, sprengte die Stadt zehn Jahre später bereits die 10'000er-Marke mit 10’043 Einwohnern.

Fürs Volk gebaut. Severin Bigler

Suhner betritt die erste Wohnung. Jetzt wird sich das Rätsel um die seltsamen Etagenknöpfe im Lift lösen: Gleich hinter der eigentlichen Wohnungstür erwartet den Besucher eine Zimmertür. Dahinter befindet sich das Kinderzimmer. Offenbar gehört es einem Teenager, der Fan des EHC Kloten ist. Das zeigen die an die Wand gepinnten Bilder des Stürmers Niki Altorfer.

Und jetzt kommt Suhner zum Punkt: «Der Hauptteil der Wohnung befindet sich in einem Geschoss darunter, im 1. Obergeschoss.» Tatsächlich: Rechts vor der Tür des Jungen führt eine Treppe hinab. Es handelt sich offenbar um eine Maisonettewohnung. Suhner führt durch die untere Etage. Dort findet man alles, was es in einer Wohnung braucht: Bad, Balkon, Küche, Wohnzimmer, weitere Zimmer. Auffällig ist, dass es hier unten keinen Ausgang gibt. Suhner sagt: «Der einzige Zugang zur Wohnung befindet sich im 1. Erschliessungsgeschoss, also im 2. Obergeschoss, wo wir hergekommen sind.»

Diese Bauweise erklärt einerseits, weshalb die Arbeiter nicht von innen her sanieren können – die Wohnungstreppen sind zu schmal und zu steil für ein effizientes Arbeiten. Andererseits liegt in der Architektur begründet, was diesen Block einzigartig macht: Dadurch, dass der Hauptteil der Wohneinheiten aus Maisonettewohnungen besteht, konnten die Architekten Venosta und Baviera ganz anders planen.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Hochhaus, wo sich auf jeder Etage ein Korridor befindet, gibt es sie hier nur im 2., 5., 8. und 11. Stock. Und da die Wohnungen im Block so verschachtelt angeordnet sind, hat der Besucher immer etwas zu rätseln. Nie weiss er, was sich hinter einer Tür befindet: Geht es geradeaus? Wird man in ein verborgenes Untergeschoss geleitet – oder doch in eine zweite Etage?

Viel Lob von der Denkmalpflege

Die kantonale Denkmalpflege hat das architektonische Konzept beeindruckt. Sie schreibt:

«Die differenzierte Anordnung der unterschiedlich grossen Wohneinheiten um eine alle drei Geschosse wiederkehrende Rue Intérieure stellt eine konstruktive Referenz an die Unités d'Habitation von Le Corbusier dar.»

Der Star der Szene baute seit den späten 1940er-Jahren Gebäude nach diesem Prinzip. Solche Wohnhäuser stehen unter anderem in Marseille und Berlin. Weiter schreibt das Amt über den Schlieremer Block: «Diese Form der Erschliessung macht den Bau zu einem bedeutenden Beispiel der Architektur der Avantgarde der 1960er-Jahre im Kanton Zürich.»

Eine Referenz an Le Corbusier. Severin Bigler

Das Hochhaus, das aus der Ferne aussieht wie eine überdimensionale, die Badenerstrasse blockierende Betonmauer, markiert für die Denkmalpflege «einen Auftakt des Hochhausbaus im Limmattal». Und es habe «eine stark ortsbildprägende Wirkung». Heute mag dies schwer nachzuvollziehen sein. Eine Luftaufnahme im Stadthaus zeigt aber, wie das Haus bei seiner Errichtung auf Mensch und Umgebung gewirkt haben muss: wie ein kantiges Ungetüm, das die umliegenden Familienhäuschen bewacht und beherrscht.

Und weil neben einzelnen Exemplaren in der Stadt Zürich «kein ebenso gut erhaltener Vertreter seiner Art im Kanton bekannt» ist, nahm das Amt das Kesslerhochhaus 2019 ins Inventar mit den Denkmalschutzobjekten von überkommunaler Bedeutung auf. Auch wenn damit noch nichts beschlossen ist – faktisch ist damit das Objekt vor Abriss und grober Veränderung praktisch geschützt.

Hier entsteht ein neue Überbauung mit doppelt so vielen Wohnungen Am Kesslerplatz wird die Migros-Pensionskasse eine neue Überbauung erstellen. Vier Neubauten sollen im Osten entstehen. Dafür wird der Geschäftshaustrakt mit der Migros abgerissen. Das Gesamtprojekt soll bis Herbst 2024 vollendet sein. Die Wohnungszahl wird sich mit total 205 statt 102 Wohnungen verdoppeln.



Das 1963 fertiggestellte Hochhaus neben dem Geschäftstrakt bleibt mitsamt seinen 102 Wohnungen bestehen. Es soll aber erneuert werden. Die Fenster, Storen und Sonnenstoren werden ersetzt. Die Fassade wird neu gestrichen und das Dach energetisch saniert. Die Wohnungen werden einer kompletten Erneuerung unterzogen. Diese Arbeiten sollen bis Ende Jahr beendet sein.



Während der Sanierungsarbeiten bleiben die Bewohner im Hochhaus. Sie werden nur innerhalb des Gebäudes umquartiert. Das Schlieremer Parlament hat dem für das Projekt erforderlichen privaten Gestaltungsplan Ende Juni zugestimmt.



Projektleiter Suhner verweist auf seinem Rundgang immer wieder auf Dinge, die einem besonderen Schutz unterstehen. Angefangen mit der Fassade. Was für den Laien wie die Wand eines Plattenbaus wirkt, hebt die Denkmalpflege in ihrem Bericht hervor. Zum Beispiel, dass die Westfassade optisch aus einem Stapel aufeinandergeschichteter Bänder besteht, die Balkone Laubengängen ähneln und horizontal gesehen eine Maisonette-Einheit stets auf zwei eingeschossige Einheiten folge.

Damit nicht genug: Die weiss-schwarz gesprenkelten Steinbodenplatten dürfen nicht herausgerissen werden. Die in farbigen Streifen gegliederte Klingelanlage muss bestehen bleiben und auch das Treppengelände mit den Holzläufen ist geschützt.

Hier gab es allerdings einen Konflikt mit den neuen Sicherheitsnormen. Suhner sagt: «Das Geländer ist zu niedrig, per Gesetz sind wir verpflichtet, es um ein paar Zentimeter zu erhöhen.» Normalerweise hätte man einfach den Holzlauf oder gar das ganze Geländer abgerissen und durch ein neues ersetzt. Dieses Vorgehen verbietet aber der Denkmalschutz.

Also mussten sich die Planer etwas einfallen lassen: Sie nahmen die Läufe ab, erweiterten die Eisenstangen darunter etwas und schraubten das Holz wieder oben drauf.

Das Geländer darf nicht abgerissen werden. Severin Bigler

Auch die Grundrisse der Wohnungen mit den Rues Intérieures sind geschützt. Diese zu verändern, sei aber nie Thema gewesen, sagt Suhner. Bei der Migros-Pensionskasse betont man die überraschend gute Qualität des Baus. Suhner bestätigt: «Sanieren müssen wir in erster Linie, weil die Leitungen in einem maroden Zustand sind.»

Probleme für die Bauherrschaft

Manche Bauherren sind nicht gut auf die Denkmalpflege zu sprechen. Für sie bedeutet das Amt Einschränkung in der Gestaltungsfreiheit, boykottierte Projekte und Renditenverlust. Auch für die Pensionskasse sind die Auflagen mit Kosten verbunden. Weil die Fassade optisch nicht verändert werden darf, ist eine kosteneffiziente Sanierung nicht mehr möglich.

Reto Schär, Leiter Immobilien Schweiz bei der Migros-Pensionskasse, will keine präzise Zahl nennen. Er sagt nur: «Aufgrund der zusätzlichen Investitionen kommen wir nicht um eine Zusatzinvestition im siebenstelligen Bereich herum.» Eine beachtliche Zahl, wenn für die gesamte Sanierung 25 Millionen Franken budgetiert sind.

Erfreulich seien die zusätzlichen Kosten nicht, sagt Schär. Aber es bleibe ihnen nichts anderes übrig, als die Auflagen zu akzeptieren:

«Diese Kröte müssen wir schlucken.»

Man müsse die Sache im grossen Zusammenhang betrachten: «Wir können an einem gut erschlossenen und sich stark entwickelnden Ort 100 neue Wohnungen bauen.»

Wie viele andere konnte auch Schär anfangs die Schutzwürdigkeit nicht nachvollziehen:

«Ich dachte damals: Eine alte Kirche kann man schützen. Ja. Aber nicht das hier.»

Mittlerweile verstehe er die Argumente der Denkmalpflege besser. «Oberflächlich sieht das Hochhaus wie Massenware aus. Beim zweiten Blick ist man aber erstaunt, wie hoch die Qualität des Gebäudes ist.» Und er betont: «Die Zusammenarbeit zwischen der Bauherrschaft und der Denkmalpflege verläuft in diesem Projekt sehr gut.»

Ausblick auf der Dachterrasse. Severin Bigler

Es stimmt vielleicht. Je länger man sich mit dem Haus befasst, desto weniger hässlich findet man es. Erstaunlich ist vor allem das Panorama auf der Dachterrasse. Auf einer Höhe von 42 Metern sieht man auf der einen Seite bis nach Zürich, auf der anderen weit ins Limmattal hinab. Wahrscheinlich hat Schär recht: Man muss die Sache im grossen Zusammenhang betrachten. Besonders schön ist das Hochhaus am Kesslerplatz nicht. Aber es hat durchaus seinen Reiz.